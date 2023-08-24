https://sputnikarabic.ae/20230824/شح-المياه-يهدد-نصف-سكان-الكوكب-دول-عربية-تحت-الخطر-1080385544.html
شح المياه يهدد نصف سكان الكوكب... دول عربية تحت الخطر
شح المياه يهدد نصف سكان الكوكب... دول عربية تحت الخطر
كشفت تقرير حديث صادر عن مؤسسة بحثية عالمية، أن المجتمع العالمي يواجه "حالة طوارئ لا مثيل لها"، بشأن مشكلة ندرة وشح المياه. 24.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-24T13:07+0000
2023-08-24T13:07+0000
2023-08-24T13:07+0000
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انفوجرافيك
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2023
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سبوتنيك عربي
انفوجرافيك, инфографика
انفوجرافيك, инфографика
شح المياه يهدد نصف سكان الكوكب... دول عربية تحت الخطر
كشفت تقرير حديث صادر عن مؤسسة بحثية عالمية، أن المجتمع العالمي يواجه "حالة طوارئ لا مثيل لها"، بشأن مشكلة ندرة وشح المياه.