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بث مباشر لليوم الثالث لقمة "بريكس 2023".. قرارات تاريخية تؤثر على العالم
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https://sputnikarabic.ae/20230824/شح-المياه-يهدد-نصف-سكان-الكوكب-دول-عربية-تحت-الخطر-1080385544.html
شح المياه يهدد نصف سكان الكوكب... دول عربية تحت الخطر
شح المياه يهدد نصف سكان الكوكب... دول عربية تحت الخطر
كشفت تقرير حديث صادر عن مؤسسة بحثية عالمية، أن المجتمع العالمي يواجه "حالة طوارئ لا مثيل لها"، بشأن مشكلة ندرة وشح المياه. 24.08.2023, سبوتنيك عربي
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انفوجرافيك, инфографика
انفوجرافيك, инфографика

شح المياه يهدد نصف سكان الكوكب... دول عربية تحت الخطر

13:07 GMT 24.08.2023
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كشفت تقرير حديث صادر عن مؤسسة بحثية عالمية، أن المجتمع العالمي يواجه "حالة طوارئ لا مثيل لها"، بشأن مشكلة ندرة وشح المياه.
إنفوجراف: شح المياه يهدد نصف سكان الكوكب... دول عربية تحت الخطر - سبوتنيك عربي
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