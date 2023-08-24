https://sputnikarabic.ae/20230824/صواريخ-كروز-روسية-تضرب-مركز-صنع-القرار-تابع-للجيش-الأوكراني-وتدمره--عاجل-1080378334.html
صواريخ "كروز" روسية تضرب مركز صنع القرار تابع للجيش الأوكراني وتدمره
صواريخ "كروز" روسية تضرب مركز صنع القرار تابع للجيش الأوكراني وتدمره
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، بأن القوات المسلحة الروسية دمرت، اليوم الخميس، مركز صنع قرار تابع للقوات المسلحة الأوكرانية بصواريخ "كروز". 24.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-24T10:09+0000
2023-08-24T10:09+0000
2023-08-24T10:34+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقالت الدفاع في بيانها: "تم تدمير مركز قيادة ومحطة رادار ومنصتي إطلاق لنظام الصواريخ المضادة للطائرات "إس- 300 بي إس" بالقرب من منطقة زيليني غاي في مقاطعة ميكولايف".وأضافت الدفاع: "تمكنت أنظمة الدفاع الجوي من اعتراضق صواريخ من طراز "هيمارس".وتابعت: "تم إسقاط 42 مسيرة أوكرانية في مناطق عدة في جمهورية لوقانسك الشعبية، و جمهورية دونيتسك الشعبية، ومقاطعة خيرسون ومقاطعة خاركوف".وقالت الدفاع في بيانها: "في اتجاه كراسني ليمان، صدت قوات "المركز" وطيران الجيش والمدفعية 3 هجمات للعدو في مناطق غريغوروفكا وتورسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية وتشيرفونايا ديبروفا في جمهورية لوغانسك الشعبية".وأضاف البيان: "بلغ إجمالي خسائر العدو في اتجاه كراسني ليمان 80 جنديًا أوكرانيًا و3 مركبات قتالية مدرعة وشاحنتين صغيرتين".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
صواريخ "كروز" روسية تضرب مركز صنع القرار تابع للجيش الأوكراني وتدمره
10:09 GMT 24.08.2023 (تم التحديث: 10:34 GMT 24.08.2023) تابعنا عبر
يتبع
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، بأن القوات المسلحة الروسية دمرت، اليوم الخميس، مركز صنع قرار تابع للقوات المسلحة الأوكرانية بصواريخ "كروز".
وقالت الدفاع في بيانها: "تم تدمير مركز قيادة ومحطة رادار ومنصتي إطلاق لنظام الصواريخ المضادة للطائرات "إس- 300 بي إس" بالقرب من منطقة زيليني غاي في مقاطعة ميكولايف".
وأضافت الدفاع: "تمكنت أنظمة الدفاع الجوي من اعتراضق صواريخ من طراز "هيمارس".
وتابعت: "تم إسقاط 42 مسيرة أوكرانية في مناطق عدة في جمهورية لوقانسك الشعبية، و جمهورية دونيتسك الشعبية، ومقاطعة خيرسون ومقاطعة خاركوف".
وقالت الدفاع في بيانها: "في اتجاه كراسني ليمان، صدت قوات "المركز" وطيران الجيش والمدفعية 3 هجمات للعدو في مناطق غريغوروفكا وتورسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية وتشيرفونايا ديبروفا في جمهورية لوغانسك الشعبية".
وأضاف البيان: "بلغ إجمالي خسائر العدو في اتجاه كراسني ليمان 80 جنديًا أوكرانيًا و3 مركبات قتالية مدرعة وشاحنتين صغيرتين".