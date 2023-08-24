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صواريخ "كروز" روسية تضرب مركز صنع القرار تابع للجيش الأوكراني وتدمره
- سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230824/صواريخ-كروز-روسية-تضرب-مركز-صنع-القرار-تابع-للجيش-الأوكراني-وتدمره--عاجل-1080378334.html
صواريخ "كروز" روسية تضرب مركز صنع القرار تابع للجيش الأوكراني وتدمره
صواريخ "كروز" روسية تضرب مركز صنع القرار تابع للجيش الأوكراني وتدمره
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، بأن القوات المسلحة الروسية دمرت، اليوم الخميس، مركز صنع قرار تابع للقوات المسلحة الأوكرانية بصواريخ "كروز". 24.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-24T10:09+0000
2023-08-24T10:34+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقالت الدفاع في بيانها: "تم تدمير مركز قيادة ومحطة رادار ومنصتي إطلاق لنظام الصواريخ المضادة للطائرات "إس- 300 بي إس" بالقرب من منطقة زيليني غاي في مقاطعة ميكولايف".وأضافت الدفاع: "تمكنت أنظمة الدفاع الجوي من اعتراضق صواريخ من طراز "هيمارس".وتابعت: "تم إسقاط 42 مسيرة أوكرانية في مناطق عدة في جمهورية لوقانسك الشعبية، و جمهورية دونيتسك الشعبية، ومقاطعة خيرسون ومقاطعة خاركوف".وقالت الدفاع في بيانها: "في اتجاه كراسني ليمان، صدت قوات "المركز" وطيران الجيش والمدفعية 3 هجمات للعدو في مناطق غريغوروفكا وتورسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية وتشيرفونايا ديبروفا في جمهورية لوغانسك الشعبية".وأضاف البيان: "بلغ إجمالي خسائر العدو في اتجاه كراسني ليمان 80 جنديًا أوكرانيًا و3 مركبات قتالية مدرعة وشاحنتين صغيرتين".
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روسيا

صواريخ "كروز" روسية تضرب مركز صنع القرار تابع للجيش الأوكراني وتدمره

10:09 GMT 24.08.2023 (تم التحديث: 10:34 GMT 24.08.2023)
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصورفريق إزلة الألغام المضادة للدبابات في اتجاه كراسني ليمان في جمهورية لوغانسك الشعبية
فريق إزلة الألغام المضادة للدبابات في اتجاه كراسني ليمان في جمهورية لوغانسك الشعبية - سبوتنيك عربي, 1920, 24.08.2023
© Sputnik . Evgeny Biyatov
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يتبع
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، بأن القوات المسلحة الروسية دمرت، اليوم الخميس، مركز صنع قرار تابع للقوات المسلحة الأوكرانية بصواريخ "كروز".
وقالت الدفاع في بيانها: "تم تدمير مركز قيادة ومحطة رادار ومنصتي إطلاق لنظام الصواريخ المضادة للطائرات "إس- 300 بي إس" بالقرب من منطقة زيليني غاي في مقاطعة ميكولايف".
وأضافت الدفاع: "تمكنت أنظمة الدفاع الجوي من اعتراضق صواريخ من طراز "هيمارس".
وتابعت: "تم إسقاط 42 مسيرة أوكرانية في مناطق عدة في جمهورية لوقانسك الشعبية، و جمهورية دونيتسك الشعبية، ومقاطعة خيرسون ومقاطعة خاركوف".
وقالت الدفاع في بيانها: "في اتجاه كراسني ليمان، صدت قوات "المركز" وطيران الجيش والمدفعية 3 هجمات للعدو في مناطق غريغوروفكا وتورسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية وتشيرفونايا ديبروفا في جمهورية لوغانسك الشعبية".
وأضاف البيان: "بلغ إجمالي خسائر العدو في اتجاه كراسني ليمان 80 جنديًا أوكرانيًا و3 مركبات قتالية مدرعة وشاحنتين صغيرتين".
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