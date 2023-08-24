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العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230824/ضابط-أمريكي-أوكرانيا-ستواجه-مصير-اليابان-1080369765.html
ضابط أمريكي: أوكرانيا ستواجه مصير اليابان
ضابط أمريكي: أوكرانيا ستواجه مصير اليابان
صرّح ضابط الاستخبارات الأمريكي المتقاعد، سكوت ريتر، بأن أوكرانيا سيتعين عليها في نهاية المطاف التوقيع على استسلام مماثل للاستسلام الذي قبلته اليابان، بعد الحرب... 24.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-24T05:48+0000
2023-08-24T05:48+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وعلّق سكوت ريتر، على منشور الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، على منصة "إكس"(تويتر السابق)، والذي ذكر فيه أن "أوكرانيا لن تتاجر بالناس وأراضيها".وكتب ريتر: "كان الـ"ناتو" هو من اقترح الصفقة، وروسيا لا تتاجر بأي شيء".ووفقا له، فإن "روسيا تتعامل مع حقيقة استسلام أوكرانيا".وأضاف: "فكر في خليج طوكيو، 2 سبتمبر 1945. هذا هو مستقبلك. استمتع".وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس، كما تستكمل تحرير الكيانات الروسية الجديدة التي انضمت إلى روسيا، وهي جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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روسيا, العالم
روسيا, العالم

ضابط أمريكي: أوكرانيا ستواجه مصير اليابان

05:48 GMT 24.08.2023
© AP Photo / Leo Correaالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يقف لالتقاط صورة مع الجنود بعد حضوره مراسم رفع العلم في مدينة إيزيوم، أوكرانيا في 14 سبتمبر 2022.
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يقف لالتقاط صورة مع الجنود بعد حضوره مراسم رفع العلم في مدينة إيزيوم، أوكرانيا في 14 سبتمبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 24.08.2023
© AP Photo / Leo Correa
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صرّح ضابط الاستخبارات الأمريكي المتقاعد، سكوت ريتر، بأن أوكرانيا سيتعين عليها في نهاية المطاف التوقيع على استسلام مماثل للاستسلام الذي قبلته اليابان، بعد الحرب العالمية الثانية.
وعلّق سكوت ريتر، على منشور الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، على منصة "إكس"(تويتر السابق)، والذي ذكر فيه أن "أوكرانيا لن تتاجر بالناس وأراضيها".
وكتب ريتر: "كان الـ"ناتو" هو من اقترح الصفقة، وروسيا لا تتاجر بأي شيء".
ووفقا له، فإن "روسيا تتعامل مع حقيقة استسلام أوكرانيا".
وأضاف: "فكر في خليج طوكيو، 2 سبتمبر 1945. هذا هو مستقبلك. استمتع".
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس، كما تستكمل تحرير الكيانات الروسية الجديدة التي انضمت إلى روسيا، وهي جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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