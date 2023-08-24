https://sputnikarabic.ae/20230824/ضابط-أمريكي-سابق-يكشف-عن-مقايضة-بين-زيلينسكي-وواشنطن-1080391262.html

ضابط أمريكي سابق يكشف عن مقايضة بين زيلينسكي وواشنطن

ضابط أمريكي سابق يكشف عن مقايضة بين زيلينسكي وواشنطن

أعلن الكابتن السابق في مشاة البحرية الأمريكية، ماثيو هو، أنه بعد انتهاء الصراع الروسي الأوكراني، ستتوقف أوكرانيا عن الوجود كدولة مستقلة، لأنها ستعتمد بشكل كامل... 24.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-24T15:29+0000

2023-08-24T15:29+0000

2023-08-24T15:29+0000

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وقال هو، الذي شارك في حرب العراق عبر قناة "جادجينغ فريدوم"، على منصة "يوتيوب"، يوم أمس الأربعاء: "إنه (زيلينسكي) يضع مستقبل أوكرانيا في أيدي المؤسسات المالية الأمريكية الكبرى، مثل: بلاك روك، وفانغارد، وغولدمان ساكس، إنه يبيع بلاده إلى وول ستريت (سوق المضاربات المالية في نيويورك)".وفي هذا الشهر، طلب بايدن من "الكونغرس" إنفاقًا إضافيًا بقيمة 40 مليار دولار، ومن المفترض أن يتم تخصيص أكثر من نصف هذه الأموال، أي 24 مليار دولار، لكييف.ويقول الساسة الغربيون باستمرار، إن أوكرانيا يجب أن تهزم روسيا في ساحة المعركة، وأن تزيد إمداداتها من الأسلحة والمعدات العسكرية، ورد الكرملين بأن المساعدة العسكرية لن تحل أي شيء من حيث المبدأ، ولكنها لن تؤدي إلا إلى "إطالة معاناة الشعب الأوكراني".

https://sputnikarabic.ae/20230824/الآلاف-من-قوات-النخبة-الأوكرانية-يلقون-حتفهم-في-زابوروجيه-1080390618.html

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