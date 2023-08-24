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https://sputnikarabic.ae/20230824/ضابط-أمريكي-سابق-يكشف-عن-مقايضة-بين-زيلينسكي-وواشنطن-1080391262.html
ضابط أمريكي سابق يكشف عن مقايضة بين زيلينسكي وواشنطن
ضابط أمريكي سابق يكشف عن مقايضة بين زيلينسكي وواشنطن
أعلن الكابتن السابق في مشاة البحرية الأمريكية، ماثيو هو، أنه بعد انتهاء الصراع الروسي الأوكراني، ستتوقف أوكرانيا عن الوجود كدولة مستقلة، لأنها ستعتمد بشكل كامل... 24.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-24T15:29+0000
2023-08-24T15:29+0000
أخبار أوكرانيا
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وقال هو، الذي شارك في حرب العراق عبر قناة "جادجينغ فريدوم"، على منصة "يوتيوب"، يوم أمس الأربعاء: "إنه (زيلينسكي) يضع مستقبل أوكرانيا في أيدي المؤسسات المالية الأمريكية الكبرى، مثل: بلاك روك، وفانغارد، وغولدمان ساكس، إنه يبيع بلاده إلى وول ستريت (سوق المضاربات المالية في نيويورك)".وفي هذا الشهر، طلب بايدن من "الكونغرس" إنفاقًا إضافيًا بقيمة 40 مليار دولار، ومن المفترض أن يتم تخصيص أكثر من نصف هذه الأموال، أي 24 مليار دولار، لكييف.ويقول الساسة الغربيون باستمرار، إن أوكرانيا يجب أن تهزم روسيا في ساحة المعركة، وأن تزيد إمداداتها من الأسلحة والمعدات العسكرية، ورد الكرملين بأن المساعدة العسكرية لن تحل أي شيء من حيث المبدأ، ولكنها لن تؤدي إلا إلى "إطالة معاناة الشعب الأوكراني".
https://sputnikarabic.ae/20230824/الآلاف-من-قوات-النخبة-الأوكرانية-يلقون-حتفهم-في-زابوروجيه-1080390618.html
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أخبار أوكرانيا, العالم
أخبار أوكرانيا, العالم

ضابط أمريكي سابق يكشف عن مقايضة بين زيلينسكي وواشنطن

15:29 GMT 24.08.2023
© AFP 2023 / Evan Vucciزيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى كييف للقاء الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، 20 فبراير 2023
زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى كييف للقاء الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، 20 فبراير 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.08.2023
© AFP 2023 / Evan Vucci
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أعلن الكابتن السابق في مشاة البحرية الأمريكية، ماثيو هو، أنه بعد انتهاء الصراع الروسي الأوكراني، ستتوقف أوكرانيا عن الوجود كدولة مستقلة، لأنها ستعتمد بشكل كامل على الدعم المالي من البنوك الأمريكية.
وقال هو، الذي شارك في حرب العراق عبر قناة "جادجينغ فريدوم"، على منصة "يوتيوب"، يوم أمس الأربعاء: "إنه (زيلينسكي) يضع مستقبل أوكرانيا في أيدي المؤسسات المالية الأمريكية الكبرى، مثل: بلاك روك، وفانغارد، وغولدمان ساكس، إنه يبيع بلاده إلى وول ستريت (سوق المضاربات المالية في نيويورك)".

ووفقا لهو، فإن "نوعا من المقايضة يقوم به رأس نظام كييف: يتلقى زيلينسكي المال، وفي المقابل يتخلى عن سيادة البلاد".

جنود أوكرانيون يصطفون خلال حدث تذكاري بمناسبة ذكرى مرور عام على العملية العسكرية الخاصة الروسية في أوكرانيا في كييف، 24 فبراير 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 24.08.2023
الآلاف من "قوات النخبة الأوكرانية" يلقون حتفهم في زابوروجيه
14:55 GMT
وفي هذا الشهر، طلب بايدن من "الكونغرس" إنفاقًا إضافيًا بقيمة 40 مليار دولار، ومن المفترض أن يتم تخصيص أكثر من نصف هذه الأموال، أي 24 مليار دولار، لكييف.

تم تخصيص 13.1 مليار دولار مباشرة للإنفاق العسكري، وبالإضافة إلى ذلك، يطلب بايدن من المشرعين تخصيص 2.3 مليار دولار أخرى لأوكرانيا من خلال البنك الدولي.

ويقول الساسة الغربيون باستمرار، إن أوكرانيا يجب أن تهزم روسيا في ساحة المعركة، وأن تزيد إمداداتها من الأسلحة والمعدات العسكرية، ورد الكرملين بأن المساعدة العسكرية لن تحل أي شيء من حيث المبدأ، ولكنها لن تؤدي إلا إلى "إطالة معاناة الشعب الأوكراني".
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