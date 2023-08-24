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قوات مشاة أمريكية وكورية جنوبية تبدأ تدريبات قتالية مشتركة
قوات مشاة أمريكية وكورية جنوبية تبدأ تدريبات قتالية مشتركة
تستعد قوات مشتركة من الولايات المتحدة الأمريكية وكوريا الجنوبية لإجراء تدريبات عسكرية مشتركة في المناطق الحضرية الكورية. 24.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-24T05:43+0000
2023-08-24T05:43+0000
رصد عسكري
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يأتي ذلك ضمن التدريبات العسكرية المشتركة "أولتشي فريدوم شيلد"، التي انطلقت في الـ 21 من أغسطس/ آب الجاري، وتستمر على مدى 10 أيام، حسبما ذكرت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، اليوم الخميس.ويشارك في تدريبات المناطق الحضرية مئات الجنود من فرقة المشاة الـ9 في الجيش الكوري، إضافة إلى فصيلة مشاة أمريكية.وقال قائد التدريبات المشتركة إنها تسهم في تحسين المهارات القتالية للجانبين في المناطق الحضرية، بحسب قوله.وتؤكد واشنطن وسيؤل مرارا على ضرورة تعزيز الردع الموسع الأمريكي لدعم كوريا الجنوبية في مواجهة بيونغ يانغ.
https://sputnikarabic.ae/20230820/تحاكي-سيناريو-حرب-شاملة-واشنطن-وسيئول-تطلقان-تدريبات-عسكرية-مشتركة-1080256112.html
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رصد عسكري, كوريا الجنوبية, الولايات المتحدة الأمريكية, كوريا الشمالية, أخبار العالم الآن
رصد عسكري, كوريا الجنوبية, الولايات المتحدة الأمريكية, كوريا الشمالية, أخبار العالم الآن

قوات مشاة أمريكية وكورية جنوبية تبدأ تدريبات قتالية مشتركة

05:43 GMT 24.08.2023
© AFP 2023 / JEON HEON-KYUNجنود في جيش كوريا الجنوبية
جنود في جيش كوريا الجنوبية - سبوتنيك عربي, 1920, 24.08.2023
© AFP 2023 / JEON HEON-KYUN
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تستعد قوات مشتركة من الولايات المتحدة الأمريكية وكوريا الجنوبية لإجراء تدريبات عسكرية مشتركة في المناطق الحضرية الكورية.
يأتي ذلك ضمن التدريبات العسكرية المشتركة "أولتشي فريدوم شيلد"، التي انطلقت في الـ 21 من أغسطس/ آب الجاري، وتستمر على مدى 10 أيام، حسبما ذكرت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، اليوم الخميس.
علم كوريا الشمالية يرفرف في مهب الريح بينما يقف جندي من الجيش الكوري الجنوبي في حراسة قرى بانمونجوم الحدودية في باجو، كوريا الجنوبية، 4 أكتوبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 20.08.2023
تحاكي سيناريو حرب شاملة… واشنطن وسيئول تطلقان تدريبات عسكرية مشتركة
20 أغسطس, 10:56 GMT
ويشارك في تدريبات المناطق الحضرية مئات الجنود من فرقة المشاة الـ9 في الجيش الكوري، إضافة إلى فصيلة مشاة أمريكية.
وقال قائد التدريبات المشتركة إنها تسهم في تحسين المهارات القتالية للجانبين في المناطق الحضرية، بحسب قوله.
وتؤكد واشنطن وسيؤل مرارا على ضرورة تعزيز الردع الموسع الأمريكي لدعم كوريا الجنوبية في مواجهة بيونغ يانغ.
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