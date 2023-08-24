https://sputnikarabic.ae/20230824/قوات-مشاة-أمريكية-وكورية-جنوبية-تبدأ-تدريبات-قتالية-مشتركة-1080370272.html
قوات مشاة أمريكية وكورية جنوبية تبدأ تدريبات قتالية مشتركة
قوات مشاة أمريكية وكورية جنوبية تبدأ تدريبات قتالية مشتركة
تستعد قوات مشتركة من الولايات المتحدة الأمريكية وكوريا الجنوبية لإجراء تدريبات عسكرية مشتركة في المناطق الحضرية الكورية. 24.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-24T05:43+0000
2023-08-24T05:43+0000
2023-08-24T05:43+0000
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يأتي ذلك ضمن التدريبات العسكرية المشتركة "أولتشي فريدوم شيلد"، التي انطلقت في الـ 21 من أغسطس/ آب الجاري، وتستمر على مدى 10 أيام، حسبما ذكرت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، اليوم الخميس.ويشارك في تدريبات المناطق الحضرية مئات الجنود من فرقة المشاة الـ9 في الجيش الكوري، إضافة إلى فصيلة مشاة أمريكية.وقال قائد التدريبات المشتركة إنها تسهم في تحسين المهارات القتالية للجانبين في المناطق الحضرية، بحسب قوله.وتؤكد واشنطن وسيؤل مرارا على ضرورة تعزيز الردع الموسع الأمريكي لدعم كوريا الجنوبية في مواجهة بيونغ يانغ.
https://sputnikarabic.ae/20230820/تحاكي-سيناريو-حرب-شاملة-واشنطن-وسيئول-تطلقان-تدريبات-عسكرية-مشتركة-1080256112.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري, كوريا الجنوبية, الولايات المتحدة الأمريكية, كوريا الشمالية, أخبار العالم الآن
رصد عسكري, كوريا الجنوبية, الولايات المتحدة الأمريكية, كوريا الشمالية, أخبار العالم الآن
قوات مشاة أمريكية وكورية جنوبية تبدأ تدريبات قتالية مشتركة
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تستعد قوات مشتركة من الولايات المتحدة الأمريكية وكوريا الجنوبية لإجراء تدريبات عسكرية مشتركة في المناطق الحضرية الكورية.