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https://sputnikarabic.ae/20230824/لأول-مرة-في-روسيا-روبوت-طبي-يساعد-في-عملية-جراحية-1080375169.html
لأول مرة في روسيا... روبوت طبي يساعد في عملية جراحية
لأول مرة في روسيا... روبوت طبي يساعد في عملية جراحية
ذكرت الخدمة الصحفية لمستشفى "آمور السريري الإقليمي" في بيان، أنه تم إجراء أول عملية بمشاركة الروبوت الطبي "سولو أسيست 2" على يد جراحين في منطقة آمور. 24.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-24T08:41+0000
2023-08-24T08:41+0000
مجتمع
سلاح روسيا
علوم
الصحة
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وجاء في البيان: "الروبوت الطبي الوحيد الذي يفهم الجراحين الروس المساعدين في مستشفى آمور الإقليمي".وكان الطبيب بريغادزه، أول من قدّر فاعلية "الذراع الآلي"، ويتم التحكم في الروبوت عن طريق عصا التحكم والأوامر الصوتية.وأوضح الأطباء في المستشفى أن "التحكم الصوتي فعال، فمثلا قول كلمة "سولو يمين" سوف يتحرك المنظار في الاتجاه المشار إليه. يتيح لك الروبوت بتحرير يد واحدة، ما يزيد من كفاءة العملية"، وتم إجراء العديد من التدخلات الجراحية وأمراض النساء العامة في الفصل الرئيسي.
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سلاح روسيا, علوم, الصحة
سلاح روسيا, علوم, الصحة

لأول مرة في روسيا... روبوت طبي يساعد في عملية جراحية

08:41 GMT 24.08.2023
© Photo / unsplash/ Possessed Photographyروبوت طبي
روبوت طبي - سبوتنيك عربي, 1920, 24.08.2023
© Photo / unsplash/ Possessed Photography
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ذكرت الخدمة الصحفية لمستشفى "آمور السريري الإقليمي" في بيان، أنه تم إجراء أول عملية بمشاركة الروبوت الطبي "سولو أسيست 2" على يد جراحين في منطقة آمور.
وجاء في البيان: "الروبوت الطبي الوحيد الذي يفهم الجراحين الروس المساعدين في مستشفى آمور الإقليمي".

وأجرى نائب رئيس الأطباء للجراحة في مستشفى "أرخانجيلسك الإقليمي"، يفجيني بريغادزه، عملية استئصال المرارة، بمساعدة "سولو أسيست 2" الذي تم نقله إلى بلاغوفيشتشينسك بالطائرة من موسكو.

وكان الطبيب بريغادزه، أول من قدّر فاعلية "الذراع الآلي"، ويتم التحكم في الروبوت عن طريق عصا التحكم والأوامر الصوتية.
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وأوضح الأطباء في المستشفى أن "التحكم الصوتي فعال، فمثلا قول كلمة "سولو يمين" سوف يتحرك المنظار في الاتجاه المشار إليه. يتيح لك الروبوت بتحرير يد واحدة، ما يزيد من كفاءة العملية"، وتم إجراء العديد من التدخلات الجراحية وأمراض النساء العامة في الفصل الرئيسي.
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