https://sputnikarabic.ae/20230824/لافروف-يجري-مؤتمرا-صحفيا-في-قمة-بريكس-فيديو--1080381299.html
لافروف يجري مؤتمرا صحفيا في قمة "بريكس"... فيديو
لافروف يجري مؤتمرا صحفيا في قمة "بريكس"... فيديو
يجري وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الخميس، مؤتمرا صحفيا عقب الاجتماع الدولي لقمة "بريكس 2023". 24.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-24T11:32+0000
2023-08-24T11:32+0000
2023-08-24T12:01+0000
روسيا
العالم
قمة بريكس 2023
مجموعة بريكس
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وقال لافروف، إنه سيتم إعداد قائمة بالدول المرشحة التي يمكنها الحصول على وضع شركاء المجموعة لقمة البريكس المقبلة.وأوضح عقب نتائج القمة الخامسة عشرة لدول البريكس: "هذه صيغة جديدة (للدول الشريكة) تمت الموافقة عليها في القمة الحالية، وهي مكلفة بإعداد تفسير ملموس لهذه الاتفاقية الموجودة بالفعل في قائمة المتنافسين على وضع دولة شريكة في القمة المقبلة، والتي ستعقد في خريف عام 2024 في قازان".وأشار لافروف إلى أن "جميع المشاركين يؤيدون عدم تغيير اسم بريكس بعد دخول دول جديدة وهذا سيؤكد على استمرارية المجموعة".وأردف لافروف: "لا يوجد منطق في الحوار مع الغرب ونحن منفتحون على النقاش لكننا نرفض الإملاءات والإنذارات".واعتبر لافروف أنه في "بريكس" لا توجد هيمنة كتلك التي تمارسها الولايات المتحدة في المنظمات الدولية.وتابع لافروف: "بعض القنوات الغربية تتحدث عن "بريكس" بوصفها "ناد اقتصادي"، تفوقنا اقتصاديا على مجموعة السبع، ونحقق الكثير على مستوى الاقتصاد، وهناك الكثير من العمل أمام وزارات الطاقة والنقل والمالية، وأمام تلك الوزارات الكثير من المهام التي أشار إليها الرئيس بوتين، بما في ذلك مشروع الشمال الجنوب، الذي يربط بين الطرق البحرية الشمالية والجنوبية، وهو ما سيمنح فرصا لمنطقة الدول الأوراسية وكذلك دول الخليج والشرق الأوسط.وأشار لافروف: "ستستمر دول "بريكس" بالتنسيق على جميع المنصات الدولية".
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مؤتمر صحفي لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في قمة "بريكس"
مؤتمر صحفي لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في قمة "بريكس"
2023-08-24T11:32+0000
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, العالم, قمة بريكس 2023, مجموعة بريكس, видео
روسيا, العالم, قمة بريكس 2023, مجموعة بريكس, видео
لافروف يجري مؤتمرا صحفيا في قمة "بريكس"... فيديو
11:32 GMT 24.08.2023 (تم التحديث: 12:01 GMT 24.08.2023) تابعنا عبر
يتبع
يجري وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الخميس، مؤتمرا صحفيا عقب الاجتماع الدولي لقمة "بريكس 2023".
وقال لافروف، إنه سيتم إعداد قائمة بالدول المرشحة التي يمكنها الحصول على وضع شركاء المجموعة لقمة البريكس المقبلة.
وأوضح عقب نتائج القمة الخامسة عشرة لدول البريكس: "هذه صيغة جديدة (للدول الشريكة) تمت الموافقة عليها في القمة الحالية، وهي مكلفة بإعداد تفسير ملموس لهذه الاتفاقية الموجودة بالفعل في قائمة المتنافسين على وضع دولة شريكة في القمة المقبلة، والتي ستعقد في خريف عام 2024 في قازان".
وأشار لافروف إلى أن "جميع المشاركين يؤيدون عدم تغيير اسم بريكس بعد دخول دول جديدة وهذا سيؤكد على استمرارية المجموعة".
النمو على الطلب لدخول "بريكس"، هو رغبة الدول التقارب مع أعضاء المجموعة، وتفهم عمق التغييرات التي تحدث في العالم.
وأردف لافروف: "لا يوجد منطق في الحوار مع الغرب ونحن منفتحون على النقاش لكننا نرفض الإملاءات والإنذارات".
ندعم مبادرة رئيس الوزراء الهندي في مجال التعاون في الفضاء.
واعتبر لافروف أنه في "بريكس" لا توجد هيمنة كتلك التي تمارسها الولايات المتحدة في المنظمات الدولية.
هناك طلبات للانضمام لمجموعتنا بسبب الشفافية والعدالة التي نتبعها داخل "بريكس"، التوافق هو الأساس وليس تنفيذ قرارات قائد مهيمن.
وتابع لافروف: "بعض القنوات الغربية تتحدث عن "بريكس" بوصفها "ناد اقتصادي"، تفوقنا اقتصاديا على مجموعة السبع، ونحقق الكثير على مستوى الاقتصاد، وهناك الكثير من العمل أمام وزارات الطاقة والنقل والمالية، وأمام تلك الوزارات الكثير من المهام التي أشار إليها الرئيس بوتين، بما في ذلك مشروع الشمال الجنوب، الذي يربط بين الطرق البحرية الشمالية والجنوبية، وهو ما سيمنح فرصا لمنطقة الدول الأوراسية وكذلك دول الخليج والشرق الأوسط.
تحدثنا حول تحسين وتطوير مجلس الأمن من خلال عضوية الدول من آسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية.
وأشار لافروف: "ستستمر دول "بريكس" بالتنسيق على جميع المنصات الدولية".
موضوع العملة الموحدة لا زال قيد الدراسة، لن نكون مرتبطين بالدولار والين واليورو.