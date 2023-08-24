https://sputnikarabic.ae/20230824/للمرة-الخامسة-خلال-شهر-تركيا-تستدعي-القائم-بأعمال-سفارة-الدنمارك-1080391086.html
للمرة الخامسة خلال شهر.. تركيا تستدعي القائم بأعمال سفارة الدنمارك
للمرة الخامسة خلال شهر.. تركيا تستدعي القائم بأعمال سفارة الدنمارك
استدعت وزارة الخارجية التركية، اليوم الخميس، القائم بأعمال سفارة الدنمارك في البلاد لتسليمه مذكرة احتجاج على تكرار أعمال حرق المصحف الشريف، وذلك للمرة الخامسة... 24.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-24T15:18+0000
2023-08-24T15:18+0000
2023-08-24T15:18+0000
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ونقلت وكالة "الأناضول" التركية الرسمية، عن مصادر دبلوماسية لم تسمها، أن "الخارجية استدعت القائم بأعمال السفارة المؤقت، اجي ساندال مولر، بسبب استمرار أعمال حرق نسخ من القرآن الكريم أمام سفارات تركيا لدى كوبنهاغن، وسفارات دول إسلامية أخرى".وخلال الشهر الجاري، استدعت الخارجية التركية مولر، أيام 18 و21 و22 و23، للاحتجاج على حرق نسخ من القرآن في كوبنهاغن.وفي الفترة الأخيرة، دأب متطرفون يمينيون في كل من الدنمارك والسويد على إحراق المصحف الشريف أمام سفارات دول إسلامية، الأمر الذي فجر حالة من الغضب في العالم العربي والإسلامي، وحالة من الاحتجاج الدبلوماسي واستدعاء سفراء البلدين.
https://sputnikarabic.ae/20230820/إيران-تستدعي-القائمين-بأعمال-سفارتي-الدنمارك-والسويد-1080264907.html
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أخبار تركيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار الدنمارك, السويد, الأخبار
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للمرة الخامسة خلال شهر.. تركيا تستدعي القائم بأعمال سفارة الدنمارك
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استدعت وزارة الخارجية التركية، اليوم الخميس، القائم بأعمال سفارة الدنمارك في البلاد لتسليمه مذكرة احتجاج على تكرار أعمال حرق المصحف الشريف، وذلك للمرة الخامسة خلال شهر أغسطس/ آب الجاري.