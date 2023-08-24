https://sputnikarabic.ae/20230824/مستشار-الرئيس-الأوكراني-الأسبق-القيادة-الأمريكية-تعتبر-الأوكرانيين-قمامة-1080370559.html
مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق: القيادة الأمريكية تعتبر الأوكرانيين قمامة
مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق: القيادة الأمريكية تعتبر الأوكرانيين قمامة
صرّح أوليغ سوسكين، مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق ليونيد كوتشما، بأن القيادة الأمريكية، من خلال حث الجيش الأوكراني على تركيز قواته والتقدم نحو الخطوط الدفاعية... 24.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-24T06:31+0000
2023-08-24T06:31+0000
2023-08-24T06:49+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/1c/1074141309_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_0d13d6d2e89a25e39c967d4dc8abdc42.jpg
وقال أوليغ سوسكين، على قناته في "يوتيوب": "الأمريكيون ينصحوننا بأن نركز على التقدم نحو ميليتوبول، واختراق حقول الألغام الروسية وغيرها من الهياكل الدفاعية وحتى لو خسر الأوكرانيون المزيد من الجنود والمعدات".وأشار إلى أن القيادة الأمريكية لا تقدر حياة الأوكرانيين، وإذا لزم الأمر، فهي مستعدة لاستبدالهم بآخرين، بحسب قوله.وحذر سوسكين من أنه "إذا اتبع القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية، فاليري زالوجني، نصيحة الولايات المتحدة وركز القوات في الاتجاه الجنوبي، فإن ذلك سيؤدي إلى حقيقة أن القوات المسلحة الأوكرانية "ستدمر بشكل أسرع".وفي وقت سابق، كتبت صحيفة "نيويورك تايمز"، أنه "بعد فشل الهجوم المضاد الأوكراني، دعت واشنطن كييف للتضحية بحياة الآلاف من الجنود لتحقيق الهدف الرئيسي "ميليتوبول" في مقاطعة زابوروجيه".وقالت إن "المستشارين الأمريكيين أوصوا بأن تركز أوكرانيا على اتجاه ميليتوبول - الهدف الرئيسي لكييف - ومحاولة اختراق حقول الألغام الروسية والدفاعات الأخرى، بغض النظر عن خسارة الأفراد والمعدات العسكرية".
https://sputnikarabic.ae/20230823/محلل-لدى-الاستخبارات-الأمريكية-سيتم-الإطاحة-بزيلينسكي-أو-قتله-لهذا-السبب-1080356985.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/1c/1074141309_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_3783e9e8cf56dc7203d19b2e481b6905.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, العالم
مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق: القيادة الأمريكية تعتبر الأوكرانيين قمامة
06:31 GMT 24.08.2023 (تم التحديث: 06:49 GMT 24.08.2023) تابعنا عبر
صرّح أوليغ سوسكين، مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق ليونيد كوتشما، بأن القيادة الأمريكية، من خلال حث الجيش الأوكراني على تركيز قواته والتقدم نحو الخطوط الدفاعية الروسية، بغض النظر عن الخسائر، تظهر أنها تعامل الأوكرانيين بأنهم "قمامة".
وقال أوليغ سوسكين، على قناته في "يوتيوب"
: "الأمريكيون ينصحوننا بأن نركز على التقدم نحو ميليتوبول، واختراق حقول الألغام الروسية وغيرها من الهياكل الدفاعية وحتى لو خسر الأوكرانيون المزيد من الجنود والمعدات".
وأضاف: "هذا يعني أنه سيكون هناك المزيد من الأرامل والأيتام وقتل الرجال الأوكرانيين".
وأشار إلى أن القيادة الأمريكية لا تقدر حياة الأوكرانيين، وإذا لزم الأمر، فهي مستعدة لاستبدالهم بآخرين، بحسب قوله.
وتابع سوسكين: "لماذا يحتاجون إلى الرجال الأوكرانيين؟ سيحل محلهم آخرون. هناك من سيحل محلهم، سيحل محلهم الأفارقة، أو الأمريكيون اللاتينيون أو أي شخص آخر. لم تعد هناك حاجة إليكم، أنتم أيها الرجال الأوكرانيون مجرد قمامة بالنسبة لبايدن، وسوليفان، وميلي، أوستن وآخرون".
وحذر سوسكين من أنه "إذا اتبع القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية، فاليري زالوجني، نصيحة الولايات المتحدة وركز القوات في الاتجاه الجنوبي، فإن ذلك سيؤدي إلى حقيقة أن القوات المسلحة الأوكرانية "ستدمر بشكل أسرع".
وفي وقت سابق، كتبت صحيفة "نيويورك تايمز"، أنه "بعد فشل الهجوم المضاد الأوكراني، دعت واشنطن كييف للتضحية بحياة الآلاف من الجنود لتحقيق الهدف الرئيسي "ميليتوبول" في مقاطعة زابوروجيه".
وقالت إن "المستشارين الأمريكيين أوصوا بأن تركز أوكرانيا على اتجاه ميليتوبول - الهدف الرئيسي لكييف - ومحاولة اختراق حقول الألغام الروسية والدفاعات الأخرى، بغض النظر عن خسارة الأفراد والمعدات العسكرية".