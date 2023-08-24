https://sputnikarabic.ae/20230824/مستشار-لدى-البنتاغون-يشبه-وضع-القوات-الأوكرانية-الحالي-بالجيش-الألماني-عام-1944-1080371000.html
مستشار لدى البنتاغون يشبه وضع القوات الأوكرانية الحالي بالجيش الألماني عام 1944
مستشار لدى البنتاغون يشبه وضع القوات الأوكرانية الحالي بالجيش الألماني عام 1944
صرّح المستشار السابق لرئيس البنتاغون، العقيد دوغلاس ماكغريغور، بأن الوضع الحالي للجيش الأوكراني يمكن مقارنته بالوضع الذي وجد فيه الجيش الألماني، عام 1944. 24.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-24T07:04+0000
2023-08-24T07:04+0000
2023-08-24T07:04+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال دوغلاس ماكغريغور، في مقابلة مع قناة "Judging Freedom": "فقد الجيش الألماني غطاءه الجوي، على الرغم من امتلاكهم لأسلحة جيدة، وأحدث المعدات، والدبابات التي خرجت للتو من خط التجميع، إلا أنهم لم يتمكنوا من القتال بفعالية".وأضاف: "في كل مرة خرجوا من مخابئهم، تمت مهاجمتهم وتدميرهم على الفور. نفس الشيء يحدث في أوكرانيا الآن".وأشار إلى أنه حتى في مثل هذه اللحظة الحرجة، لم توافق ألمانيا على الهدنة، ودفعت ثمنها باهظًا، وهذا هو السيناريو الذي يمكن أن يحدث مرة أخرى في أوكرانيا، بحسب قوله.وأضافن قائلًا: "انتهى كل شيء".وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس، كما تستكمل تحرير الكيانات الروسية الجديدة التي انضمت إلى روسيا، وهي جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230823/المدفعية-الروسية-تطلق-وابلا-من-القذائف-على-مجموعة-أوكرانية-حاولت-عبور-الحدود-في-بريانسك-1080343080.html
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روسيا
مستشار لدى البنتاغون يشبه وضع القوات الأوكرانية الحالي بالجيش الألماني عام 1944
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صرّح المستشار السابق لرئيس البنتاغون، العقيد دوغلاس ماكغريغور، بأن الوضع الحالي للجيش الأوكراني يمكن مقارنته بالوضع الذي وجد فيه الجيش الألماني، عام 1944.
وقال دوغلاس ماكغريغور، في مقابلة مع قناة "Judging Freedom":
"فقد الجيش الألماني غطاءه الجوي، على الرغم من امتلاكهم لأسلحة جيدة، وأحدث المعدات، والدبابات التي خرجت للتو من خط التجميع، إلا أنهم لم يتمكنوا من القتال بفعالية".
وأضاف: "في كل مرة خرجوا من مخابئهم، تمت مهاجمتهم وتدميرهم على الفور. نفس الشيء يحدث في أوكرانيا الآن".
وأشار إلى أنه حتى في مثل هذه اللحظة الحرجة، لم توافق ألمانيا على الهدنة، ودفعت ثمنها باهظًا، وهذا هو السيناريو الذي يمكن أن يحدث مرة أخرى في أوكرانيا، بحسب قوله.
وأضافن قائلًا: "انتهى كل شيء".
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس، كما تستكمل تحرير الكيانات الروسية الجديدة التي انضمت إلى روسيا، وهي جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية،
يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.