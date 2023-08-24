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العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230824/مشاهد-لضرب-قاذفات-سو---34-روسية-لأهداف-أوكرانية-حساسة-فيديو-1080379748.html
مشاهد لضرب قاذفات "سو - 34" روسية لأهداف أوكرانية حساسة... فيديو
مشاهد لضرب قاذفات "سو - 34" روسية لأهداف أوكرانية حساسة... فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، مقاطع لتدمير مركز مراقبة ومحطة رادار ومنصتي إطلاق لنظام الصواريخ المضادة للطائرات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية... 24.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-24T11:06+0000
2023-08-24T11:07+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
روسيا
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وقالت الدفاع الروسية في بيانها: "تم تدمير مركز قيادة ومحطة رادار ومنصتي إطلاق لنظام الصواريخ المضادة للطائرات "إس - 300 بي إس" بالقرب من منطقة زيليني غاي في مقاطعة ميكولايف".وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس، كما تستكمل تحرير الكيانات الروسية الجديدة التي انضمت إلى روسيا، وهي جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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العالم, روسيا
العالم, روسيا

مشاهد لضرب قاذفات "سو - 34" روسية لأهداف أوكرانية حساسة... فيديو

11:06 GMT 24.08.2023 (تم التحديث: 11:07 GMT 24.08.2023)
© Photo / Russian Ministry of Defenseقاذفات سو 34 روسية تدمر أهدافا أوكرانية
قاذفات سو 34 روسية تدمر أهدافا أوكرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 24.08.2023
© Photo / Russian Ministry of Defense
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نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، مقاطع لتدمير مركز مراقبة ومحطة رادار ومنصتي إطلاق لنظام الصواريخ المضادة للطائرات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من منطقة زيليني غاي في مقاطعة ميكولايف.
وقالت الدفاع الروسية في بيانها: "تم تدمير مركز قيادة ومحطة رادار ومنصتي إطلاق لنظام الصواريخ المضادة للطائرات "إس - 300 بي إس" بالقرب من منطقة زيليني غاي في مقاطعة ميكولايف".
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس، كما تستكمل تحرير الكيانات الروسية الجديدة التي انضمت إلى روسيا، وهي جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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