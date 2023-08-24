https://sputnikarabic.ae/20230824/مشاهد-لضرب-قاذفات-سو---34-روسية-لأهداف-أوكرانية-حساسة-فيديو-1080379748.html
مشاهد لضرب قاذفات "سو - 34" روسية لأهداف أوكرانية حساسة... فيديو
مشاهد لضرب قاذفات "سو - 34" روسية لأهداف أوكرانية حساسة... فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، مقاطع لتدمير مركز مراقبة ومحطة رادار ومنصتي إطلاق لنظام الصواريخ المضادة للطائرات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية... 24.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-24T11:06+0000
2023-08-24T11:06+0000
2023-08-24T11:07+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
روسيا
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وقالت الدفاع الروسية في بيانها: "تم تدمير مركز قيادة ومحطة رادار ومنصتي إطلاق لنظام الصواريخ المضادة للطائرات "إس - 300 بي إس" بالقرب من منطقة زيليني غاي في مقاطعة ميكولايف".وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس، كما تستكمل تحرير الكيانات الروسية الجديدة التي انضمت إلى روسيا، وهي جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, روسيا
مشاهد لضرب قاذفات "سو - 34" روسية لأهداف أوكرانية حساسة... فيديو
11:06 GMT 24.08.2023 (تم التحديث: 11:07 GMT 24.08.2023) تابعنا عبر
نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، مقاطع لتدمير مركز مراقبة ومحطة رادار ومنصتي إطلاق لنظام الصواريخ المضادة للطائرات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من منطقة زيليني غاي في مقاطعة ميكولايف.
وقالت الدفاع الروسية في بيانها: "تم تدمير مركز قيادة ومحطة رادار ومنصتي إطلاق لنظام الصواريخ المضادة للطائرات "إس - 300 بي إس" بالقرب من منطقة زيليني غاي في مقاطعة ميكولايف".
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس، كما تستكمل تحرير الكيانات الروسية الجديدة التي انضمت إلى روسيا، وهي جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية،
يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.