https://sputnikarabic.ae/20230824/نجاح-أول-زراعة-رحم-يخلق-آمالا-للكثيرات-ويفتح-بابا-للتهديدات-1080385649.html
نجاح أول زراعة رحم... يخلق آمالا للكثيرات ويفتح بابا للتهديدات
نجاح أول زراعة رحم... يخلق آمالا للكثيرات ويفتح بابا للتهديدات
أجرى مستشفى "تشرشل" في أكسفورد في المملكة المتحدة، أول عملية "زرع رحم" ناجحة لامرأة ولدت من دون رحم، والتي اعتُبرت "فجر حقبة جديدة" في الطب الإنجابي. 24.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-24T13:17+0000
2023-08-24T13:17+0000
2023-08-24T13:17+0000
علوم
الصحة
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تم إجراء العملية لامرأة تبلغ من العمر 34 عامًا، والمتبرعة هي أختها الكبرى، التي سبق لها وأنجبت أطفالا، وتم تمويلها من قبل "وومب ترانسبلانت"، وهي مؤسسة خيرية تجمع الأموال لأبحاث زراعة الرحم كخيار آخر لعلاج العقم.زرع الرحم هو إجراء معقد يقوم فيه فريق من الجراحين ذوي الخبرة بإزالة الرحم من المتبرعة، ويقوم فريق آخر بزرعه في المتلقية. ينطوي الإجراء على عمليات خطيرة تستمر لعدة ساعات، ويبقى المرضى في المستشفى لعدة أيام بعد ذلك.يخضع المتبرع والمتلقي لتحاليل مكثفة قبل إجراء عملية الزراعة للتأكد من الملاءمة، وبمجرد انتهاء المتلقية من "استخدام" الرحم، تخضع لعملية جراحية أخرى لإزالته.المستفيدون المحتملون من زراعة الرحم هم النساء اللواتي لا يستطعن الحمل لأسباب طبية، إذ تولد نحو واحدة من كل 5000 امرأة دون رحم، والعديد من النساء الأخريات في سن الإنجاب تتم إزالة أرحامهن بسبب السرطان أو الأورام الليفية أو الهبوط أو الدورة الشهرية الشديدة للغاية.يُزعم أن هذا الإجراء آمن طبيًا للمتبرع والمتلقي، وتفيد بيانات، عن 50 عامًا من زراعة الأعضاء الأخرى، حول سلامة الأدوية اللازمة لعمليات زرع الأعضاء على الأم والأجنة، وتنطوي عملية زرع الرحم على عملية جراحية خطيرة ووقت طويل للتعافي، بحسب دراسة نُشرت في مجلتي "ساينس أليرت" و"ذا كونفرسيشن" العلميتين.وبطبيعة الحال، يمكن أن تساعد الاستشارة في تحذير المتبرعين المحتملين بشأن هذه المخاطر والتأكد من أن موافقتهم مستنيرة، ولكنها لا تستطيع إزالة المخاطر. وهناك تقارير مثيرة للقلق عن الأسواق السوداء للأعضاء، بمجرد أن تصبح زراعة الرحم أكثر انتشارًا، والاتجار بالأشخاص الضعفاء للحصول على أعضائهم، بما في ذلك في المملكة المتحدة.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
علوم, الصحة
نجاح أول زراعة رحم... يخلق آمالا للكثيرات ويفتح بابا للتهديدات
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أجرى مستشفى "تشرشل" في أكسفورد في المملكة المتحدة، أول عملية "زرع رحم" ناجحة لامرأة ولدت من دون رحم، والتي اعتُبرت "فجر حقبة جديدة" في الطب الإنجابي.
تم إجراء العملية لامرأة تبلغ من العمر 34 عامًا، والمتبرعة هي أختها الكبرى، التي سبق لها وأنجبت أطفالا، وتم تمويلها من قبل "وومب ترانسبلانت"، وهي مؤسسة خيرية تجمع الأموال لأبحاث زراعة الرحم كخيار آخر لعلاج العقم.
زرع الرحم هو إجراء معقد يقوم فيه فريق من الجراحين ذوي الخبرة بإزالة الرحم من المتبرعة، ويقوم فريق آخر بزرعه في المتلقية. ينطوي الإجراء على عمليات خطيرة تستمر لعدة ساعات، ويبقى المرضى في المستشفى لعدة أيام بعد ذلك.
يخضع المتبرع والمتلقي لتحاليل مكثفة قبل إجراء عملية الزراعة للتأكد من الملاءمة، وبمجرد انتهاء المتلقية من "استخدام" الرحم، تخضع لعملية جراحية أخرى لإزالته.
تم إجراء نحو 100 عملية جراحية حول العالم، منذ أول عملية زرع رحم ناجحة في عام 2012، ما أدى إلى ولادة نحو 50 طفلا، ونجحت الفرق في السويد والولايات المتحدة بشكل خاص في ريادة هذه التقنية.
المستفيدون المحتملون من زراعة الرحم هم النساء اللواتي لا يستطعن الحمل لأسباب طبية، إذ تولد نحو واحدة من كل 5000 امرأة دون رحم، والعديد من النساء الأخريات في سن الإنجاب تتم إزالة أرحامهن بسبب السرطان أو الأورام الليفية أو الهبوط
أو الدورة الشهرية الشديدة للغاية.
يُزعم أن هذا الإجراء آمن طبيًا للمتبرع والمتلقي، وتفيد بيانات، عن 50 عامًا من زراعة الأعضاء الأخرى، حول سلامة الأدوية اللازمة لعمليات زرع الأعضاء على الأم والأجنة، وتنطوي عملية زرع الرحم على عملية جراحية خطيرة ووقت طويل للتعافي، بحسب دراسة نُشرت في مجلتي "ساينس أليرت"
و"ذا كونفرسيشن" العلميتين.
وبطبيعة الحال، يمكن أن تساعد الاستشارة في تحذير المتبرعين المحتملين بشأن هذه المخاطر
والتأكد من أن موافقتهم مستنيرة، ولكنها لا تستطيع إزالة المخاطر.
والموافقة وحدها لا تكفي لجعل الإجراء أخلاقيا، فإن تم تطوير التقنية بشكل كافٍ بما يخدم المتحولين جنسيًا، سيكون هذا بلا شك مثيرًا للجدل.
وهناك تقارير مثيرة للقلق عن الأسواق السوداء للأعضاء، بمجرد أن تصبح زراعة الرحم أكثر انتشارًا، والاتجار بالأشخاص الضعفاء للحصول على أعضائهم، بما في ذلك في المملكة المتحدة.