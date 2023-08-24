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https://sputnikarabic.ae/20230824/هروب-فيل-وزرافة-من-موقع-تصوير-في-روما-فيديو-1080385989.html
هروب فيل وزرافة من موقع تصوير في روما... فيديو
هروب فيل وزرافة من موقع تصوير في روما... فيديو
تناقلت وسائل إعلام إيطالية مشاهد تظهر هروب فيل برفقة زرافة من موقع تصوير أحد الأفلام السينمائية، في العاصمة روما. 24.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-24T13:13+0000
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مجتمع
نادي الفيديو
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وتظهر مقاطع الفيديو المنتشرة في حي استوديو "سينسيتا" السينمائي، حيوانات تمر عبر السيارات، يطاردها العديد من الرجال.ويبدو أن الفيل والزرافة شاركا في تصوير فيلم أو إعلان تجاري معين، ولكنهما هربا.
سبوتنيك عربي
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
نادي الفيديو
نادي الفيديو

هروب فيل وزرافة من موقع تصوير في روما... فيديو

13:13 GMT 24.08.2023
© Photo / ar.wikipediaفيل
فيل - سبوتنيك عربي, 1920, 24.08.2023
© Photo / ar.wikipedia
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تناقلت وسائل إعلام إيطالية مشاهد تظهر هروب فيل برفقة زرافة من موقع تصوير أحد الأفلام السينمائية، في العاصمة روما.
وتظهر مقاطع الفيديو المنتشرة في حي استوديو "سينسيتا" السينمائي، حيوانات تمر عبر السيارات، يطاردها العديد من الرجال.
ويبدو أن الفيل والزرافة شاركا في تصوير فيلم أو إعلان تجاري معين، ولكنهما هربا.
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