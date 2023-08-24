https://sputnikarabic.ae/20230824/هروب-فيل-وزرافة-من-موقع-تصوير-في-روما-فيديو-1080385989.html
هروب فيل وزرافة من موقع تصوير في روما... فيديو
هروب فيل وزرافة من موقع تصوير في روما... فيديو
تناقلت وسائل إعلام إيطالية مشاهد تظهر هروب فيل برفقة زرافة من موقع تصوير أحد الأفلام السينمائية، في العاصمة روما. 24.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-24T13:13+0000
2023-08-24T13:13+0000
2023-08-24T13:13+0000
مجتمع
نادي الفيديو
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وتظهر مقاطع الفيديو المنتشرة في حي استوديو "سينسيتا" السينمائي، حيوانات تمر عبر السيارات، يطاردها العديد من الرجال.ويبدو أن الفيل والزرافة شاركا في تصوير فيلم أو إعلان تجاري معين، ولكنهما هربا.
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الأخبار
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https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e4/0c/17/1047593648_0:0:1440:1080_1920x0_80_0_0_23e15eca3a257b68a8693fb787e7bab0.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو
هروب فيل وزرافة من موقع تصوير في روما... فيديو
تابعنا عبر
تناقلت وسائل إعلام إيطالية مشاهد تظهر هروب فيل برفقة زرافة من موقع تصوير أحد الأفلام السينمائية، في العاصمة روما.
وتظهر مقاطع الفيديو المنتشرة في حي استوديو "سينسيتا" السينمائي، حيوانات تمر عبر السيارات، يطاردها العديد من الرجال.
ويبدو أن الفيل والزرافة شاركا في تصوير فيلم أو إعلان تجاري معين، ولكنهما هربا.