https://sputnikarabic.ae/20230824/هل-تغير-التحركات-الشعبية-الواقع-المعيشي-في-السويداء؟-1080380142.html
هل تغير التحركات الشعبية الواقع المعيشي في السويداء؟
هل تغير التحركات الشعبية الواقع المعيشي في السويداء؟
في حلقة اليوم: التحركات في السويداء بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، أسبوع سينما للمكفوفين في لبنان، ارتفاع الطلب في الشرق الأوسط على زيت الزيتون وسط... 24.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-24T11:19+0000
2023-08-24T11:19+0000
2023-08-24T11:19+0000
راديو
صدى الحياة
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هل تغيّر التظاهرات الشعبية الواقع المعيشي في السويداء؟
هل تغيّر التظاهرات الشعبية الواقع المعيشي في السويداء؟
قانون "قيصر" جريمة ضد الإنسانيةشهدت شوارع مدينة السويداء جنوبي سوريا، هذا الأسبوع، حركات احتجاجية متواصلة بسبب تردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية. وطالب المحتجون السلطات السورية بتحسين الظروف المعيشية بعد الانهيار الكبير في الأوضاع الاقتصادية التي ضربت البلاد طيلة سنوات الحرب وتستمر تداعيتها إلى اليوم. فماهي التحديات التي تواجهها سوريا اليوم في تأمين الوضع الاقتصادي للشعب؟ وهل ما يحدث في الجنوب السوري محاولة غربية لتأجيج الأوضاع في سوريا؟حول هذا الموضوع، قال الدكتور أحمد خازم، رئيس الشبكة السورية لحقوق الإنسان، ورئيس الاتحاد العالمي لحقوق الإنسان لبرنامج "صدى الحياة":وأكّد الدكتور أحمد خازم، على الحلول الأساسية لمواجهة التحديات، وقال لـ"صدى الحياة":التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...
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فرح القادري
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/03/1053517446_0:0:620:620_100x100_80_0_0_6548da91086e07f7500ae4d609a9c209.jpg
الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
فرح القادري
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/03/1053517446_0:0:620:620_100x100_80_0_0_6548da91086e07f7500ae4d609a9c209.jpg
صدى الحياة, аудио
هل تغير التحركات الشعبية الواقع المعيشي في السويداء؟
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في حلقة اليوم: التحركات في السويداء بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، أسبوع سينما للمكفوفين في لبنان، ارتفاع الطلب في الشرق الأوسط على زيت الزيتون وسط الجفاف الأوروبي، حارق القرآن يتعرض للضرب في ضواحي ستوكهولم، تفاعل كبير مع ظهور نجم عالمي بالثوب السعودي، شاب عربي "يغسل أسدا" داخل مغسل سيارات، فضيحة تهز أحد بنوك الكويت والسلطات تتدخل.
قانون "قيصر" جريمة ضد الإنسانية
شهدت شوارع مدينة السويداء جنوبي سوريا، هذا الأسبوع، حركات احتجاجية متواصلة بسبب تردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية. وطالب المحتجون السلطات السورية بتحسين الظروف المعيشية بعد الانهيار الكبير في الأوضاع الاقتصادية التي ضربت البلاد طيلة سنوات الحرب وتستمر تداعيتها إلى اليوم. فماهي التحديات التي تواجهها سوريا اليوم في تأمين الوضع الاقتصادي للشعب؟ وهل ما يحدث في الجنوب السوري محاولة غربية لتأجيج الأوضاع في سوريا؟
حول هذا الموضوع، قال الدكتور أحمد خازم، رئيس الشبكة السورية لحقوق الإنسان، ورئيس الاتحاد العالمي لحقوق الإنسان لبرنامج "صدى الحياة":
إن سوريا تواجه تحديات كبيرة والحصار والعقوبات الاقتصادية التي فرضت علينا، ودول الاحتلال التي دخلت دون توافق مع القيادة السورية، كأمريكا وتركيا الذين وضعوا أياديهم على منابع النفط، والتي هي حق للمواطن السوري وهذا خرق للقانون الدولي والشرعية الدولية لحقوق الإنسان.
وأكّد الدكتور أحمد خازم، على الحلول الأساسية لمواجهة التحديات، وقال لـ"صدى الحياة":
لذلك على الشعب السوري أن يضع يديه مع الدولة ضمنا من أجل السيطرة على هذه المعوقات والتحديات، وأعتقد أن التظاهرات الشعبية لن تغير الواقع، فالحل هو طرد الإرهاب والاحتلالات ووحدة الأراضي والقرار السوري وبالتالي الوصول إلى البرنامج التنموي لبناء سوريا.
التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...