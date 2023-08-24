https://sputnikarabic.ae/20230824/وزارة-الخارجية-مسؤول-جزائري-يزور-النيجر-للمساهمة-في-حل-سياسي-للأزمة-1080372802.html
وزارة الخارجية: مسؤول جزائري يزور النيجر للمساهمة في حل سياسي للأزمة
وزارة الخارجية: مسؤول جزائري يزور النيجر للمساهمة في حل سياسي للأزمة
أفادت وزارة الخارجية الجزائرية، بأن الأمين العام للوزارة، لوناس مقرمان، يزور النيجر، اليوم الخميس، بتكليف من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، لبحث المساهمة في... 24.08.2023, سبوتنيك عربي
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وقالت وزارة الخارجية الجزائرية في بيانها: "بتكليف من السيد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، يقوم الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، السيد لوناس مقرمان، بزيارة إلى جمهورية النيجر الشقيقة، ابتداء من يوم 24 آب/ أغسطس 2023".وخلال الزيارة سيلتقي مقرمان بكبار المسؤولين والشخصيات في جمهورية النيجر.وأفادت وزارة الخارجية الجزائرية بأن "الوزير عطاف سيزور هذه الدول، بتكليف من رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون"، مشيرة إلى أنه "سيجري مشاورات مع نظرائه في هذه البلدان التي تنتمي إلى المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا".وكان الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون قد أكّد، الأسبوع الماضي، رفضه أي تدخل عسكري في النيجر لحل الأزمة الجارية هناك، مؤكدا أن بلاده تؤيد الحل السلمي في النيجر، وأنها مستعدة لمد يد المساعدة لحل الأزمة الجارية هناك، بحسب قوله.من جانبه، دعا رئيس أركان الجيش الجزائري، الفريق أول السعيد شنقريحة، "للعودة إلى الوضع الدستوري في النيجر في أقرب وقت، بعيدا عن التدخلات الأجنبية التي ستفرز مزيدا من عدم الاستقرار في المنطقة".يأتي ذلك بعدما أكدت مجموعة غرب أفريقيا الاقتصادية (إيكواس)، أن "الخيار العسكري للتعامل مع أزمة النيجر ما زال على الطاولة"، مشددة على أن "المجموعة ستستخدم كل الخيارات المتاحة إذا أدركت أن قادة الانقلاب في النيجر يتلاعبون بها"، على حد قولها.وأعلن عسكريون في جيش النيجر، في صباح 27 يوليو/ تموز الماضي، عزل رئيس البلاد، محمد بازوم، وإغلاق الحدود وفرض حظر التجول، فيما نصّب الجنرال عبد الرحمن تياني، نفسه رئيسا للمجلس العسكري الانتقالي النيجري.والنيجر هي مستعمرة فرنسية سابقة، ظلت واحدة من آخر حلفاء الدول الغربية في منطقة الساحل. كما تمتلك البلاد احتياطيات غنية من اليورانيوم التي تعتمد عليها فرنسا.
https://sputnikarabic.ae/20230822/محلل-جزائري-يكشف-سبب-رفض-بلاده-لطلب-فرنسي-بفتح-أجوائها-أمام-التدخل-العسكري-في-النيجر-1080324086.html
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النيجر, العالم, العالم العربي, الجزائر
النيجر, العالم, العالم العربي, الجزائر
وزارة الخارجية: مسؤول جزائري يزور النيجر للمساهمة في حل سياسي للأزمة
08:06 GMT 24.08.2023 (تم التحديث: 08:10 GMT 24.08.2023) تابعنا عبر
أفادت وزارة الخارجية الجزائرية، بأن الأمين العام للوزارة، لوناس مقرمان، يزور النيجر، اليوم الخميس، بتكليف من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، لبحث المساهمة في التوصل إلى حل سياسي للأزمة في النيجر.
وقالت وزارة الخارجية الجزائرية في بيانها
: "بتكليف من السيد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، يقوم الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، السيد لوناس مقرمان، بزيارة إلى جمهورية النيجر الشقيقة، ابتداء من يوم 24 آب/ أغسطس 2023".
وأضاف: "تأتي هذه الزيارة في إطار المساعي الحثيثة والمتواصلة للجزائر قصد الإسهام في إيجاد حل سياسي للأزمة في النيجر، من أجل تجنيب هذا البلد والمنطقة بأكملها المزيد من المخاطر".
وخلال الزيارة سيلتقي مقرمان بكبار المسؤولين والشخصيات في جمهورية النيجر.
ويقوم وزير الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، بجولة تشمل نيجيريا وبنين وغانا لإجراء مشاورات حول الأزمة في النيجر.
وأفادت وزارة الخارجية الجزائرية بأن "الوزير عطاف سيزور هذه الدول، بتكليف من رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون"، مشيرة إلى أنه "سيجري مشاورات مع نظرائه في هذه البلدان التي تنتمي إلى المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا".
وكان الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون قد أكّد، الأسبوع الماضي، رفضه أي تدخل عسكري في النيجر
لحل الأزمة الجارية هناك، مؤكدا أن بلاده تؤيد الحل السلمي في النيجر، وأنها مستعدة لمد يد المساعدة لحل الأزمة الجارية هناك، بحسب قوله.
من جانبه، دعا رئيس أركان الجيش الجزائري، الفريق أول السعيد شنقريحة، "للعودة إلى الوضع الدستوري في النيجر
في أقرب وقت، بعيدا عن التدخلات الأجنبية التي ستفرز مزيدا من عدم الاستقرار في المنطقة".
يأتي ذلك بعدما أكدت مجموعة غرب أفريقيا الاقتصادية (إيكواس)، أن "الخيار العسكري
للتعامل مع أزمة النيجر ما زال على الطاولة"، مشددة على أن "المجموعة ستستخدم كل الخيارات المتاحة إذا أدركت أن قادة الانقلاب في النيجر يتلاعبون بها"، على حد قولها.
وأعلن عسكريون في جيش النيجر
، في صباح 27 يوليو/ تموز الماضي، عزل رئيس البلاد، محمد بازوم، وإغلاق الحدود وفرض حظر التجول، فيما نصّب الجنرال عبد الرحمن تياني، نفسه رئيسا للمجلس العسكري الانتقالي النيجري.
والنيجر هي مستعمرة فرنسية سابقة، ظلت واحدة من آخر حلفاء الدول الغربية في منطقة الساحل. كما تمتلك البلاد احتياطيات غنية من اليورانيوم التي تعتمد عليها فرنسا.