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بث مباشر لليوم الثالث لقمة "بريكس 2023".. قرارات تاريخية تؤثر على العالم
https://sputnikarabic.ae/20230824/وزيرا-خارجية-إندونيسيا-والسعودية-يجريان-مباحثات-ثنائية-على-هامش-بريكس-بلس-1080381920.html
وزيرا خارجية إندونيسيا والسعودية يجريان مباحثات ثنائية على هامش "بريكس بلس"
وزيرا خارجية إندونيسيا والسعودية يجريان مباحثات ثنائية على هامش "بريكس بلس"
بحث وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، مع وزيرة خارجية إندونيسيا ريتنو مارسودي، سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين. 24.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-24T13:01+0000
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جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمعهما على هامش قمة "بريكس بلس"، اليوم الخميس، في جوهانسبرغ في جنوب أفريقيا، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس".وشارك الوزيران في حوار "بريكس بلس" و"بريكس أفريقيا"، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين السعودية وإندونيسيا في ضوء العلاقات العميقة التي تجمعهما.كما تناولت مباحثات فيصل بن فرحان، ومارسودي، تنسيق المواقف بين البلدين في عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك إقليميا ودوليا، بما يسهم في تعزيز الأمن والسلم على مستوى العالم.واستضافت جنوب أفريقيا قمة "بريكس 2023"، حيث تتولى الرئاسة الدورية للنسخة الـ 15 من قمة المجموعة.واستمرت اجتماعات القمة على مدى 3 أيام، خلال الفترة من 22 إلى 24 أغسطس/ آب الجاري، وانتهت إلى دعوة 6 دولة جديدة للانضمام لها، بدءا من يناير/ كانون الثاني 2024.وأصبحت السعودية إحدى الدول المدعوة للانضمام إلى "بريكس"، إضافة إلى مصر والإمارات وإيران والأرجنتين وإثيوبيا.يذكر أن المجموعة تضم 5 دول حاليا هي روسيا والصين والهند والبرازيل وجنوب أفريقيا.
https://sputnikarabic.ae/20230824/مسؤول-سعودي-يوضح-مكاسب-توسيع-عضوية-بريكس-بعد-انضمام-السعودية-ومصر-والإمارات-1080378455.html
https://sputnikarabic.ae/20230821/قمة-بريكس-2023-صراع-ضد-هيمنة-الدولار-والقطب-الواحد-1080288808.html
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العالم, أخبار العالم الآن, قمة بريكس 2023, السعودية, أخبار السعودية اليوم
العالم, أخبار العالم الآن, قمة بريكس 2023, السعودية, أخبار السعودية اليوم

وزيرا خارجية إندونيسيا والسعودية يجريان مباحثات ثنائية على هامش "بريكس بلس"

13:01 GMT 24.08.2023
© Sputnikاستعدادات لانطلاق قمة "بريكس" 2023 فى جوهانسبرغ
استعدادات لانطلاق قمة بريكس 2023 فى جوهانسبرغ - سبوتنيك عربي, 1920, 24.08.2023
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بحث وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، مع وزيرة خارجية إندونيسيا ريتنو مارسودي، سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمعهما على هامش قمة "بريكس بلس"، اليوم الخميس، في جوهانسبرغ في جنوب أفريقيا، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس".
وشارك الوزيران في حوار "بريكس بلس" و"بريكس أفريقيا"، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين السعودية وإندونيسيا في ضوء العلاقات العميقة التي تجمعهما.
قمة بريكس 2023 في جنوب أفريقيا - سبوتنيك عربي, 1920, 24.08.2023
مسؤول سعودي يوضح مكاسب توسيع عضوية "بريكس" بعد انضمام السعودية ومصر والإمارات
10:30 GMT
كما تناولت مباحثات فيصل بن فرحان، ومارسودي، تنسيق المواقف بين البلدين في عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك إقليميا ودوليا، بما يسهم في تعزيز الأمن والسلم على مستوى العالم.
واستضافت جنوب أفريقيا قمة "بريكس 2023"، حيث تتولى الرئاسة الدورية للنسخة الـ 15 من قمة المجموعة.
بريكس - سبوتنيك عربي, 1920, 21.08.2023
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21 أغسطس, 14:29 GMT
واستمرت اجتماعات القمة على مدى 3 أيام، خلال الفترة من 22 إلى 24 أغسطس/ آب الجاري، وانتهت إلى دعوة 6 دولة جديدة للانضمام لها، بدءا من يناير/ كانون الثاني 2024.
وأصبحت السعودية إحدى الدول المدعوة للانضمام إلى "بريكس"، إضافة إلى مصر والإمارات وإيران والأرجنتين وإثيوبيا.
يذكر أن المجموعة تضم 5 دول حاليا هي روسيا والصين والهند والبرازيل وجنوب أفريقيا.
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