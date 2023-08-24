https://sputnikarabic.ae/20230824/وزيرا-خارجية-إندونيسيا-والسعودية-يجريان-مباحثات-ثنائية-على-هامش-بريكس-بلس-1080381920.html
وزيرا خارجية إندونيسيا والسعودية يجريان مباحثات ثنائية على هامش "بريكس بلس"
وزيرا خارجية إندونيسيا والسعودية يجريان مباحثات ثنائية على هامش "بريكس بلس"
بحث وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، مع وزيرة خارجية إندونيسيا ريتنو مارسودي، سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين. 24.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-24T13:01+0000
2023-08-24T13:01+0000
2023-08-24T13:01+0000
العالم
أخبار العالم الآن
قمة بريكس 2023
السعودية
أخبار السعودية اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/08/16/1080313045_0:514:2728:2048_1920x0_80_0_0_dc4c04331f10cfd4ef92cdc8924ea50c.jpg
جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمعهما على هامش قمة "بريكس بلس"، اليوم الخميس، في جوهانسبرغ في جنوب أفريقيا، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس".وشارك الوزيران في حوار "بريكس بلس" و"بريكس أفريقيا"، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين السعودية وإندونيسيا في ضوء العلاقات العميقة التي تجمعهما.كما تناولت مباحثات فيصل بن فرحان، ومارسودي، تنسيق المواقف بين البلدين في عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك إقليميا ودوليا، بما يسهم في تعزيز الأمن والسلم على مستوى العالم.واستضافت جنوب أفريقيا قمة "بريكس 2023"، حيث تتولى الرئاسة الدورية للنسخة الـ 15 من قمة المجموعة.واستمرت اجتماعات القمة على مدى 3 أيام، خلال الفترة من 22 إلى 24 أغسطس/ آب الجاري، وانتهت إلى دعوة 6 دولة جديدة للانضمام لها، بدءا من يناير/ كانون الثاني 2024.وأصبحت السعودية إحدى الدول المدعوة للانضمام إلى "بريكس"، إضافة إلى مصر والإمارات وإيران والأرجنتين وإثيوبيا.يذكر أن المجموعة تضم 5 دول حاليا هي روسيا والصين والهند والبرازيل وجنوب أفريقيا.
https://sputnikarabic.ae/20230824/مسؤول-سعودي-يوضح-مكاسب-توسيع-عضوية-بريكس-بعد-انضمام-السعودية-ومصر-والإمارات-1080378455.html
https://sputnikarabic.ae/20230821/قمة-بريكس-2023-صراع-ضد-هيمنة-الدولار-والقطب-الواحد-1080288808.html
السعودية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/08/16/1080313045_0:3:2728:2048_1920x0_80_0_0_bceaacf23e460b35760e5269e68fa730.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أخبار العالم الآن, قمة بريكس 2023, السعودية, أخبار السعودية اليوم
العالم, أخبار العالم الآن, قمة بريكس 2023, السعودية, أخبار السعودية اليوم
وزيرا خارجية إندونيسيا والسعودية يجريان مباحثات ثنائية على هامش "بريكس بلس"
تابعنا عبر
بحث وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، مع وزيرة خارجية إندونيسيا ريتنو مارسودي، سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمعهما على هامش قمة "بريكس بلس"، اليوم الخميس، في جوهانسبرغ في جنوب أفريقيا، حسبما ذكرت
وكالة الأنباء السعودية "واس".
وشارك الوزيران في حوار "بريكس بلس" و"بريكس أفريقيا"، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين السعودية وإندونيسيا في ضوء العلاقات العميقة التي تجمعهما.
كما تناولت مباحثات فيصل بن فرحان، ومارسودي، تنسيق المواقف بين البلدين في عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك إقليميا ودوليا، بما يسهم في تعزيز الأمن والسلم على مستوى العالم.
واستضافت جنوب أفريقيا قمة "بريكس 2023
"، حيث تتولى الرئاسة الدورية للنسخة الـ 15 من قمة المجموعة.
واستمرت اجتماعات القمة على مدى 3 أيام، خلال الفترة من 22 إلى 24 أغسطس/ آب الجاري، وانتهت إلى دعوة 6 دولة جديدة للانضمام لها، بدءا من يناير/ كانون الثاني 2024.
وأصبحت السعودية إحدى الدول المدعوة للانضمام
إلى "بريكس"، إضافة إلى مصر والإمارات وإيران والأرجنتين وإثيوبيا.
يذكر أن المجموعة تضم 5 دول حاليا هي روسيا والصين والهند والبرازيل وجنوب أفريقيا.