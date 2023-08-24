https://sputnikarabic.ae/20230824/وزير-الصناعة-المغربي-لـسبوتنيك-هناك-مفاجآت-بشأن-صناعة-البطاريات-الكهربائية-في-المغرب-1080384370.html

وزير الصناعة المغربي لـ"سبوتنيك": هناك مفاجآت بشأن صناعة البطاريات الكهربائية في المغرب

وزير الصناعة المغربي لـ"سبوتنيك": هناك مفاجآت بشأن صناعة البطاريات الكهربائية في المغرب

قال وزير الصناعة والتجارة المغربي رياض مزور، إن بلاده اليوم تتوفر على قدرة إنتاجية تناهز 40 ألف سيارة كهربائية سنويا. 24.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-24T12:20+0000

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وأضاف، في حواره مع "سبوتنيك"، أنه من المرتقب أن نرفع هذه القدرة الانتاجية إلى 100 ألف سيارة كهربائية في أفق 2025، نظرا لوجود علامات تجارية عبرت عن رغبتها في الاستثمار بالمغرب.وتابع: "وفي هذا الصدد أعلنت شركة "رينو موبيلايز" عن إنتاج سيارة كهربائية جديدة في المغرب".واستطرد: "نراهن على صناعة البطاريات الكهربائية بالمغرب، لأن قيمتها في السيارات الكهربائية تتراوح بين 20 و25 في المئة، وإن شاء الله ستكون مفاجآت في هذا المجال".وحول خطة المملكة لتطوير صناعة البطاريات الكهربائية، قال: "يتضمن المخطط عدة مبادرات أساسية. فاليوم نتجه إلى التنقل الكهربائي، حيث يرسل المغرب إشارات إيجابية في هذا الشأن".وتابع: "يعد إنشاء بنية تحتية مناسبة لإنتاج البطاريات الكهربائية خطوة مهمة في مخططنا، لا سيما من خلال إنشاء مناطق صناعية متخصصة في هذا المجال. ونعمل كذلك مع الشركات المصنعة للتأكد من أن تكون النماذج الحالية مصممة لاستيعاب الكهرباء، وأن تكون النماذج المستقبلية إما هجينة أو كهربائية".وأوضح: "كما نولي أهمية كبيرة للتكوين في مجال البطاريات الكهربائية، وسيتم وضع برامج تكوينية بشراكة مع الفاعلين في مجال التكوين المهني للحصول المهارات المطلوبة. وبالموازاة مع ذلك، سيتم تشجيع البحث والتطوير لتعزيز الابتكار وتطوير التقنيات المتقدمة".وقال الوزير المغربي: "سعينا لإقامة شراكات أجنبية هو أيضا خطوة أساسية لتطوير قطاع البطاريات الكهربائية في المغرب، ولذلك نسعى إلى إقامة شراكات مع الفاعلين الرئيسيين للاستفادة من خبراتهم وتعزيز فرص التعاون وتبادل المعرفة في مجال التكنولوجيا".وأضاف: "بدأنا في تجسيد هذه الاستراتيجية من خلال توقيع مذكرة تفاهم مع "GOTION"، لإنشاء أول مصنع "جيجا" في المغرب مختص في إنتاج بطاريات السيارات الكهربائية، ويعد هذا المصنع ربحا كبيرا للصناعة الوطنية حيث سيمكن المغرب من الاندماج في سوق صناعة السيارات الكهربائية بقوة".

https://sputnikarabic.ae/20211010/المغرب-يحصل-على-أول-محطات-شحن-للسيارات-الكهربائية-من-تسلا-موتورز-لأول-مرة-في-أفريقيا-1050393606.html

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