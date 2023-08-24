عربي
https://sputnikarabic.ae/20230824/وزير-شؤون-رئاسة-جنوب-أفريقيا-انضمام-مصر-وإثيوبيا-إلى-بريكس-يعزز-صوت-القارة-عالميا-1080393115.html
وزير شؤون رئاسة جنوب أفريقيا: انضمام مصر وإثيوبيا إلى "بريكس" يعزز صوت القارة عالميا
وزير شؤون رئاسة جنوب أفريقيا: انضمام مصر وإثيوبيا إلى "بريكس" يعزز صوت القارة عالميا
أعلن وزير شؤون الرئاسة في جنوب أفريقيا، خومبودزو نتشافيني، في تصريح لوكالة "سبوتنيك" على هامش قمة بريكس، بأن انضمام إثيوبيا ومصر إلى المجموعة سيعزز صوت أفريقيا... 24.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-24T17:36+0000
2023-08-24T17:36+0000
جنوب أفريقيا
مصر
قمة بريكس 2023
مجموعة بريكس
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e4/0a/10/1046861757_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_8aec3b7e87b4160731b209dd2788c898.jpg
وقال نتشافيني: "إن إدراج دولتين أفريقيتين أخريين في بريكس يظهر أهمية أفريقيا في دول بريكس، وفي شراكات بريكس، والمهم هو أن تلك الدول التي تم إدراجها، تعني أن جنوب أفريقيا ممثل، وشرق أفريقيا ممثل، وشمال أفريقيا ممثل".وأضاف: "لهذا السبب، نجري اليوم حوار التوعية لمجموعة بريكس مع القادة الأفارقة وقادة الجنوب العالمي بشكل عام الموجودين هنا".وختم: "إن أفريقيا شريك متساوٍ في تنمية العالم، ولكنها أيضًا شريك في تنمية نفسها، وتعزيز الصوت الأفريقي بإضافة إثيوبيا ومصر، يعزز صوت جنوب أفريقيا وموقفها ونحن نتفاوض مع قادة العالم، ونحن سعداء للغاية بالترحيب بهم بقدر ما يسعدنا الترحيب بالمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والأرجنتين".
https://sputnikarabic.ae/20230824/إيران-تصف-انضمامها-إلى-بريكس-بـتطور-التاريخي-وخامنئي-يهنئ-بـالنجاح-الكبير-1080376975.html
جنوب أفريقيا
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e4/0a/10/1046861757_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_df1e2467f791590a2ed53e8895d308ba.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
جنوب أفريقيا, مصر, قمة بريكس 2023, مجموعة بريكس
جنوب أفريقيا, مصر, قمة بريكس 2023, مجموعة بريكس

وزير شؤون رئاسة جنوب أفريقيا: انضمام مصر وإثيوبيا إلى "بريكس" يعزز صوت القارة عالميا

17:36 GMT 24.08.2023
© Sputnik . Фотохост-агентство brics-russia2020.ru / الانتقال إلى بنك الصوردول مجموعة البريكس
دول مجموعة البريكس - سبوتنيك عربي, 1920, 24.08.2023
© Sputnik . Фотохост-агентство brics-russia2020.ru
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegramNabd
أعلن وزير شؤون الرئاسة في جنوب أفريقيا، خومبودزو نتشافيني، في تصريح لوكالة "سبوتنيك" على هامش قمة بريكس، بأن انضمام إثيوبيا ومصر إلى المجموعة سيعزز صوت أفريقيا في العالم.
وقال نتشافيني: "إن إدراج دولتين أفريقيتين أخريين في بريكس يظهر أهمية أفريقيا في دول بريكس، وفي شراكات بريكس، والمهم هو أن تلك الدول التي تم إدراجها، تعني أن جنوب أفريقيا ممثل، وشرق أفريقيا ممثل، وشمال أفريقيا ممثل".

ولكن حتى عندما تم تمثيل جنوب أفريقيا باعتبارها العضو الوحيد في بريكس، فقد تأكدنا من أن أفريقيا وصوت أفريقيا لا يضيع داخل أسرة بريكس.

وأضاف: "لهذا السبب، نجري اليوم حوار التوعية لمجموعة بريكس مع القادة الأفارقة وقادة الجنوب العالمي بشكل عام الموجودين هنا".
المرشد الأعلى في إيران على خامنئي - سبوتنيك عربي, 1920, 24.08.2023
إيران تصف انضمامها إلى "بريكس" بالـ"تطور التاريخي" وخامنئي يهنئ بـ"النجاح الكبير"
09:29 GMT

لكن أغلبية القادة الأفارقة يشاركون في التواصل مع مجموعة بريكس، لأن جنوب أفريقيا قالت دائمًا إن موقفنا هو التأكد من أن أفريقيا ليست مجرد قضية خيرية.

وختم: "إن أفريقيا شريك متساوٍ في تنمية العالم، ولكنها أيضًا شريك في تنمية نفسها، وتعزيز الصوت الأفريقي بإضافة إثيوبيا ومصر، يعزز صوت جنوب أفريقيا وموقفها ونحن نتفاوض مع قادة العالم، ونحن سعداء للغاية بالترحيب بهم بقدر ما يسعدنا الترحيب بالمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والأرجنتين".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة14:39 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала