https://sputnikarabic.ae/20230824/وزير-شؤون-رئاسة-جنوب-أفريقيا-انضمام-مصر-وإثيوبيا-إلى-بريكس-يعزز-صوت-القارة-عالميا-1080393115.html
وزير شؤون رئاسة جنوب أفريقيا: انضمام مصر وإثيوبيا إلى "بريكس" يعزز صوت القارة عالميا
وزير شؤون رئاسة جنوب أفريقيا: انضمام مصر وإثيوبيا إلى "بريكس" يعزز صوت القارة عالميا
أعلن وزير شؤون الرئاسة في جنوب أفريقيا، خومبودزو نتشافيني، في تصريح لوكالة "سبوتنيك" على هامش قمة بريكس، بأن انضمام إثيوبيا ومصر إلى المجموعة سيعزز صوت أفريقيا... 24.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-24T17:36+0000
2023-08-24T17:36+0000
2023-08-24T17:36+0000
جنوب أفريقيا
مصر
قمة بريكس 2023
مجموعة بريكس
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وقال نتشافيني: "إن إدراج دولتين أفريقيتين أخريين في بريكس يظهر أهمية أفريقيا في دول بريكس، وفي شراكات بريكس، والمهم هو أن تلك الدول التي تم إدراجها، تعني أن جنوب أفريقيا ممثل، وشرق أفريقيا ممثل، وشمال أفريقيا ممثل".وأضاف: "لهذا السبب، نجري اليوم حوار التوعية لمجموعة بريكس مع القادة الأفارقة وقادة الجنوب العالمي بشكل عام الموجودين هنا".وختم: "إن أفريقيا شريك متساوٍ في تنمية العالم، ولكنها أيضًا شريك في تنمية نفسها، وتعزيز الصوت الأفريقي بإضافة إثيوبيا ومصر، يعزز صوت جنوب أفريقيا وموقفها ونحن نتفاوض مع قادة العالم، ونحن سعداء للغاية بالترحيب بهم بقدر ما يسعدنا الترحيب بالمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والأرجنتين".
https://sputnikarabic.ae/20230824/إيران-تصف-انضمامها-إلى-بريكس-بـتطور-التاريخي-وخامنئي-يهنئ-بـالنجاح-الكبير-1080376975.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
جنوب أفريقيا, مصر, قمة بريكس 2023, مجموعة بريكس
جنوب أفريقيا, مصر, قمة بريكس 2023, مجموعة بريكس
وزير شؤون رئاسة جنوب أفريقيا: انضمام مصر وإثيوبيا إلى "بريكس" يعزز صوت القارة عالميا
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أعلن وزير شؤون الرئاسة في جنوب أفريقيا، خومبودزو نتشافيني، في تصريح لوكالة "سبوتنيك" على هامش قمة بريكس، بأن انضمام إثيوبيا ومصر إلى المجموعة سيعزز صوت أفريقيا في العالم.
وقال نتشافيني: "إن إدراج دولتين أفريقيتين أخريين في بريكس يظهر أهمية أفريقيا في دول بريكس، وفي شراكات بريكس، والمهم هو أن تلك الدول التي تم إدراجها، تعني أن جنوب أفريقيا ممثل، وشرق أفريقيا ممثل، وشمال أفريقيا ممثل".
ولكن حتى عندما تم تمثيل جنوب أفريقيا باعتبارها العضو الوحيد في بريكس، فقد تأكدنا من أن أفريقيا وصوت أفريقيا لا يضيع داخل أسرة بريكس.
وأضاف: "لهذا السبب، نجري اليوم حوار التوعية لمجموعة بريكس مع القادة الأفارقة وقادة الجنوب العالمي بشكل عام الموجودين هنا".
لكن أغلبية القادة الأفارقة يشاركون في التواصل مع مجموعة بريكس، لأن جنوب أفريقيا قالت دائمًا إن موقفنا هو التأكد من أن أفريقيا ليست مجرد قضية خيرية.
وختم
: "إن أفريقيا شريك متساوٍ في تنمية العالم، ولكنها أيضًا شريك في تنمية نفسها، وتعزيز الصوت الأفريقي بإضافة إثيوبيا ومصر، يعزز صوت جنوب أفريقيا وموقفها ونحن نتفاوض مع قادة العالم، ونحن سعداء للغاية بالترحيب بهم بقدر ما يسعدنا الترحيب بالمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والأرجنتين".