https://sputnikarabic.ae/20230824/وزير-مالية-جنوب-أفريقيا-علاقاتنا-الاقتصادية-مع-روسيا-تنمو-رغم-الصعوبات-1080394284.html
وزير مالية جنوب أفريقيا: علاقاتنا الاقتصادية مع روسيا تنمو رغم الصعوبات
وزير مالية جنوب أفريقيا: علاقاتنا الاقتصادية مع روسيا تنمو رغم الصعوبات
قال وزير مالية جنوب أفريقيا، إينوك جودونجوانا، إن العلاقات الاقتصادية بين روسيا وبلاده تواصل النمو رغم الصعوبات التي تواجهها في ظل الأزمة الأوكرانية. 24.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-24T19:18+0000
2023-08-24T19:18+0000
2023-08-24T19:18+0000
قمة بريكس 2023
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جوهانسبرغ - سبوتنيك. وقال جودونجوانا لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الخميس، على هامش القمة الخامسة عشر لمجموعة "بريكس": "العلاقات الاقتصادية مع روسيا آخذة في النمو؛ لا شك في ذلك. على سبيل المثال، هناك بعض الشركات التي تريد الآن مساعدتنا في قطاع الطاقة من روسيا، وهو أمر إيجابي للغاية. علاقتنا الاقتصادية سليمة".ومضى بقوله: "كانت إحدى القضايا التي أثرت بشكل كبير نتيجة للصراع هي الاضطراب في الخدمات اللوجستية، على سبيل المثال، كنا نزود روسيا بالحمضيات، وقد تأثر ذلك بشدة، ونأمل في إيجاد طرق لمواصلة تلك العلاقة".وأشاد الوزير بقمة "بريكس"، قائلًا: "كانت ناجحة لأنها جذبت اهتمامًا أكبر من ذي قبل، وكان هناك الكثير من الاهتمام العالمي بهذا الاجتماع بسبب أهميته، ويمكنني أن أقول دون أدنى شك إنها كانت قمة ناجحة".وعُقدت قمة "بريكس" الـ15 في جوهانسبرغ، في الفترة بين 22- 24 آب/ أغسطس الجاري، بحضور زعماء الصين والهند والبرازيل وجنوب أفريقيا، بينما شارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في هذا الحدث عبر الفيديو، وقد مثّل روسيا في القمة وزير الخارجية سيرغي لافروف.وعززت مجموعة "بريكس" صفوفها بانضمام ست دول جديدة بينها دول عربية.
https://sputnikarabic.ae/20230824/دبلوماسي-جنوب-أفريقي-بريكس-ليس-ضد-الدولار-ولكن-ضد-استخدام-العملة-للبلطجة-على-الآخرين-1080392765.html
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
قمة بريكس 2023, مجموعة بريكس, روسيا, جنوب أفريقيا, أخبار العالم الآن, الأخبار
قمة بريكس 2023, مجموعة بريكس, روسيا, جنوب أفريقيا, أخبار العالم الآن, الأخبار
وزير مالية جنوب أفريقيا: علاقاتنا الاقتصادية مع روسيا تنمو رغم الصعوبات
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قال وزير مالية جنوب أفريقيا، إينوك جودونجوانا، إن العلاقات الاقتصادية بين روسيا وبلاده تواصل النمو رغم الصعوبات التي تواجهها في ظل الأزمة الأوكرانية.
جوهانسبرغ - سبوتنيك
. وقال جودونجوانا لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الخميس، على هامش القمة الخامسة عشر لمجموعة "بريكس": "العلاقات الاقتصادية مع روسيا آخذة في النمو؛ لا شك في ذلك. على سبيل المثال، هناك بعض الشركات التي تريد الآن مساعدتنا في قطاع الطاقة من روسيا، وهو أمر إيجابي للغاية. علاقتنا الاقتصادية سليمة".
ومضى بقوله: "كانت إحدى القضايا التي أثرت بشكل كبير نتيجة للصراع هي الاضطراب في الخدمات اللوجستية، على سبيل المثال، كنا نزود روسيا بالحمضيات، وقد تأثر ذلك بشدة، ونأمل في إيجاد طرق لمواصلة تلك العلاقة".
وأشاد الوزير بقمة "بريكس
"، قائلًا: "كانت ناجحة لأنها جذبت اهتمامًا أكبر من ذي قبل، وكان هناك الكثير من الاهتمام العالمي بهذا الاجتماع بسبب أهميته، ويمكنني أن أقول دون أدنى شك إنها كانت قمة ناجحة".
وعُقدت قمة "بريكس" الـ15 في جوهانسبرغ، في الفترة بين 22- 24 آب/ أغسطس الجاري، بحضور زعماء الصين والهند والبرازيل وجنوب أفريقيا، بينما شارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في هذا الحدث عبر الفيديو، وقد مثّل روسيا في القمة وزير الخارجية سيرغي لافروف.
وعززت مجموعة "بريكس" صفوفها بانضمام ست دول جديدة بينها دول عربية.