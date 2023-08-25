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أطباء روس وسوريون يناقشون "الإدمان والصدمة ما بعد الحرب" في مؤتمر أكاديمي بدمشق
أطباء روس وسوريون يناقشون "الإدمان والصدمة ما بعد الحرب" في مؤتمر أكاديمي بدمشق
تنطلق في العاصمة السورية دمشق، فعاليات المؤتمر الروسي السوري الأول للطب النفسي بمشاركة نخبة من الأكاديميين في البلدين، تحت شعار "صحتك النفسية أولا". 25.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-25T13:12+0000
2023-08-25T13:12+0000
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ويقام المؤتمر الذي يمتد خلال يومي الأحد والاثنين، 27 - 28 أغسطس/ آب الجاري، برعاية "أكاديمة بيرم الصيدلانية الحكومية في روسيا الاتحادية" والمركز الروسي للمصالحة، وفرع دمشق لحزب "البعث" الحاكم في سوريا.ويشارك في المؤتمر الذي تقيمه "مؤسسة التعاون السوري الروسي"، المركز الثقافي الروسي في دمشق، والمنظمة الأرثوذكسية الروسية وكلية الطب في جامعة دمشق، ونقابات الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة في سوريا.ويتناول المؤتمر على مدى يوميه، مناظرات علمية حول أمراض الاكتئاب ومخاطر الإدمان والعلاج المعرفي السلوكي، كما يتناول عناوين علمية ميدانية حول التجربة الروسية في العلاج النفسي وفي الصدمة ما بعد الحرب.ويشارك في المؤتمر نخبة من الأطباء الروس، بينهم الدكتورة سفيتلانا زيكوفا، رئيس قسم علم الأدوية في أكاديمية "بيرم" الصيدلانية الحكومية في روسيا الاتحادية، والدكتور ألكسندر بافولف من جامعة موسكو الحكومية، والدكتور سيرغي إميليانوف، والدكتور محمود الإفندي من الأكاديمية الروسية للعلوم في موسكو.كم يشارك في المؤتمر مجموعة من الأطباء الأخصائيين في الجامعات السورية ومؤسسة التعاون السوري الروسي.
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أخبار سوريا اليوم, روسيا, العالم
أخبار سوريا اليوم, روسيا, العالم

أطباء روس وسوريون يناقشون "الإدمان والصدمة ما بعد الحرب" في مؤتمر أكاديمي بدمشق

13:12 GMT 25.08.2023
© Sputnik . Алексей Мальгавко / الانتقال إلى بنك الصورالعلم الروسي والسوري
العلم الروسي والسوري - سبوتنيك عربي, 1920, 25.08.2023
© Sputnik . Алексей Мальгавко
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تنطلق في العاصمة السورية دمشق، فعاليات المؤتمر الروسي السوري الأول للطب النفسي بمشاركة نخبة من الأكاديميين في البلدين، تحت شعار "صحتك النفسية أولا".
ويقام المؤتمر الذي يمتد خلال يومي الأحد والاثنين، 27 - 28 أغسطس/ آب الجاري، برعاية "أكاديمة بيرم الصيدلانية الحكومية في روسيا الاتحادية" والمركز الروسي للمصالحة، وفرع دمشق لحزب "البعث" الحاكم في سوريا.
ويشارك في المؤتمر الذي تقيمه "مؤسسة التعاون السوري الروسي"، المركز الثقافي الروسي في دمشق، والمنظمة الأرثوذكسية الروسية وكلية الطب في جامعة دمشق، ونقابات الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة في سوريا.
ويتناول المؤتمر على مدى يوميه، مناظرات علمية حول أمراض الاكتئاب ومخاطر الإدمان والعلاج المعرفي السلوكي، كما يتناول عناوين علمية ميدانية حول التجربة الروسية في العلاج النفسي وفي الصدمة ما بعد الحرب.
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ويشارك في المؤتمر نخبة من الأطباء الروس، بينهم الدكتورة سفيتلانا زيكوفا، رئيس قسم علم الأدوية في أكاديمية "بيرم" الصيدلانية الحكومية في روسيا الاتحادية، والدكتور ألكسندر بافولف من جامعة موسكو الحكومية، والدكتور سيرغي إميليانوف، والدكتور محمود الإفندي من الأكاديمية الروسية للعلوم في موسكو.
كم يشارك في المؤتمر مجموعة من الأطباء الأخصائيين في الجامعات السورية ومؤسسة التعاون السوري الروسي.
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