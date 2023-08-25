https://sputnikarabic.ae/20230825/أكثر-من-30-دولة-مشاركة-عربية-في-قمة-قازان-العالمية-للشباب-1080404429.html

"أكثر من 30 دولة"... مشاركة عربية في قمة "قازان العالمية للشباب"

"أكثر من 30 دولة"... مشاركة عربية في قمة "قازان العالمية للشباب"

تستضيف مدينة قازان الروسية قمة "قازان العالمية للشباب"، والتي يشارك فيها ممثلون من أكثر من 30 دولة من العالم، في الفترة الممتدة من 28 ولغاية 30 أغسطس/ آب... 25.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-25T11:18+0000

2023-08-25T11:18+0000

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حصلت مدينة قازان، في عام 2022، على لقب "عاصمة الشباب لمنظمة التعاون الإسلامي"، إذ أقيم في هذا المهرجان الدولي أكثر من 10 فعاليات دولية بمشاركة أكثر من 1000 مندوب من 76 دولة، وكان الحدث الرئيسي، لهذا العام، هو قمة "قازان العالمية للشباب"، والتي أصبحت حدثا سنويا.تعتبر قمة "قازان العالمية للشباب" بمثابة منصة تعليمية لتبادل الآراء وأفضل الممارسات بشأن العمل، وإشراك الأطفال والشباب على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية.ويشارك في القمة وزراء ورؤساء شؤون الشباب في الدول المشاركة بالإضافة للقناصل العاملين لدى دول منظمة "التعاون الإسلامي"، والممثلون الدبلوماسيون وومثلو منظمات دولية وخبراء من منتدى "الشباب الإسلامي" ومنظمة "التعاون الإسلامي".كما ويشارك في القمة ممثلون عن نحو 30 دولة من دول العالم، من بينها إندونيسيا، ليبيا، لبنان، إيران، باكستان، المملكة العربية السعودية، تركيا، المغرب، الكاميرون، السنغال، الصومال، طاجيكستان وقرغيزستان وغيرها.سيشهد المنتدى مشاركة عمدة مدينة قازان في حفل الافتتاح المقرر، في 28 أغسطس الجاري، كما وستشهد الجلسة العامة للقمة، في 29 أغسطس، مشاركة رئيس جمهورية تتارستان رستم مينيخانوف.

https://sputnikarabic.ae/20230823/دبلوماسية-في-عالم-متعدد-الأقطابمنتدى-الدبلوماسيين-الشباب-يؤكد-على-تحقيق-مستقبل-سلمي-لجميع-الأمم-1080356291.html

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