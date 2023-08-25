https://sputnikarabic.ae/20230825/أمريكا-تؤكد-أن-الهجوم-المضاد-يسير-عكس-التوقعات-وأن-موانع-قوية-أبطأته-1080420837.html

أمريكا تؤكد أن الهجوم المضاد يسير عكس التوقعات وأن "موانع قوية" أبطأته

أمريكا تؤكد أن الهجوم المضاد يسير عكس التوقعات وأن "موانع قوية" أبطأته

وصف رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية، الجنرال مارك ميلي، الهجوم الأوكراني المضاد بالبطيء، على الرغم من تزويدهم بكل ما طلبوه من أسلحة. 25.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-25T17:17+0000

2023-08-25T17:17+0000

2023-08-25T17:26+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

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وقال ميلي، في مقابلة مع قناة "المملكة" الأردنية، إن العملية الهجومية التي تنفذها أوكرانيا منذ 8 أسابيع تقريبا، تجري بطريقة "دموية وبطيئة وتخلف ضحايا بأعداد كبيرة وصعبة جدا"، مشيرا إلى أن "فكرة طرد مئتين أو ثلاثمئة ألف جندي عسكري ستكون صعبة للغاية".وأوضح ميلي أن "سرعة الهجوم أبطأ مما ظن من خطط للهجوم، ولكن هذا ليس بالأمر النادر في الحرب، إذ أن الحرب على الورق تختلف عن الحرب على الواقع".ومع ذلك، يرى ميلي أنه "ما زال من المبكر تحديد نجاحه أو فشله (...) لكن من الواضح أن هناك نجاحا جزئيا حتى الآن".وتابع: "الخط الدفاعي الذي أمضى الروس أشهرا عدة في تحضيره، فيه حقول ألغام وأسنان تنين وخنادق مضادة للدبابات، وهناك مصفوفة معقدة من الاستعدادات الدفاعية والتي يحارب الأوكرانيون الآن لاجتيازها".وأكد ميلي أن "المخططين عند تحضيرهم للهجوم اعتقدوا أن الأمور ستجري بشكل أسرع قليلا ولكن الأمر لم ينته بعد".ولفت إلى أنه عندما احتاج الأوكرانيون أنظمة مضادة للدبابات قدم حلف شمال الأطلسي والولايات المتحدة وآخرون كمية كبيرة من الأنظمة المضادة للدبابات، وأشياء مثل "Javelin AT Fours" وتلك الأنواع من أنظمة الأسلحة.وقال إنه "قبل 6 أشهر كان هنالك برنامج تدريبي مكثف للغاية تم تنفيذه في أجزاء مختلفة من أوروبا لأوكرانيين، إضافة إلى أنهم حصلوا على أنظمة الأسلحة اللازمة للقيام بذلك"، مضيفا أنه جرى تزويد الأوكرانيين بالكثير من المدفعيات، والتي تعتبر أساس المناورة البرية.وأشار إلى حصول الأوكرانيين على مدفعية طويلة المدى مع GMLRS وقد قدم البريطانيون أنواعًا أخرى من القدرات تمتلكها الدول الأخرى أيضًا.ويعتقد ميلي أن الناس تحدثوا كثيرا على نظامي الأسلحة ATACMS وF-16، حيث أشار إلى أن صواريخ ATACMS البعيدة المدى موضوع مثير للجدل، ولأسباب كثيرة، لم يحصلوا عليها بعد، وما زالت مطروحة على الطاولة، حيث لم يقل الرئيس جو بايدن لا أو نعم في هذا الوقت.وحول وجود طرق أخرى لحل الأزمة في أوكرانيا، قال إن "هنالك طريقة أخرى للخروج من هذا الموقف عبر المفاوضات وهذه طريقة قد تحدث أيضا، ولكن في نهاية المطاف لا يهم أي طريقة كانت سواء عبر الوسائل الدبلوماسية أو عبر الوسائل العسكرية، في نهاية المطاف يجب أن تبقى أوكرانيا حرة وذات سيادة على كامل أراضيها ومستقلة، وهذا هو الانتصار"، على حد تعبيره.وشكك رئيس اللجنة العسكرية للاتحاد الأوروبي، الجنرال روبرت بريغر، في قدرة أوكرانيا على اختراق خط الدفاع الروسي، واستعادة الأراضي.ووفقا له، فإن "الهجوم الأوكراني المضاد، المستمر منذ يونيو/ حزيران، لم يسفر عن أي نتائج حتى الآن، في حين أن روسيا لا تسيطر فقط على نحو 17% من أراضي أوكرانيا فحسب، بل تسيطر أيضا على الدفاع وبقوة".وأشار بريغر أيضًا إلى أن كييف لديها عدد محدود من الألوية، وحث على عدم الأمل في تحقيق اختراق في الدفاع الروسي.

https://sputnikarabic.ae/20230818/إعلام-الجيش-الأمريكي-لا-يتوقع-نجاح-الهجوم-المضاد-1080203078.html

https://sputnikarabic.ae/20230729/بوتين-القوات-الأوكرانية-تتكبد-خسائر-فادحة-والهجوم-المضاد-لم-يسفر-عن-أي-تغيير-في-المعركة--عاجل-1079555196.html

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أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية