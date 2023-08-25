https://sputnikarabic.ae/20230825/الأمم-المتحدة-تعرب-عن-قلقها-من-الهجمات-الأوكرانية-على-الحدود-الروسية-1080412650.html

الأمم المتحدة تعرب عن قلقها من الهجمات الأوكرانية على الحدود الروسية

الأمم المتحدة تعرب عن قلقها من الهجمات الأوكرانية على الحدود الروسية

أكّدت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية، روزماري ديكارلو، أن الأمم المتحدة تشعر بالقلق إزاء الهجمات الأوكرانية المتكررة على بلدات في عمق روسيا... 25.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-25T13:23+0000

2023-08-25T13:23+0000

2023-08-25T13:23+0000

راديو

عالم سبوتنيك

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الأمم المتحدة تعرب عن قلقها من الهجمات الأوكرانية على الحدود الروسية الأمم المتحدة تعرب عن قلقها من الهجمات الأوكرانية على الحدود الروسية

وقالت ديكارلو في إحاطة لها خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي: وأضافت أن "الهجمات التي تستهدف المدنيين والبنية التحتية المدنية لا يمكن الدفاع عنها، وهي محظورة بموجب القانون الدولي".وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أعلن، أن "إجراءات روسيا في أوكرانيا يمليها شيء واحد، هو إنهاء الحرب التي يشنها نظام كييف ضد المدنيين بدعم من الغرب".وقال بوتين، متحدثًا عبر تقنية الفيديو في الجلسة العامة لقمة دول "بريكس": "قررت روسيا دعم المناضلين من أجل ثقافتهم وتقاليدهم ولغتهم ومستقبلهم، والإجراءات في أوكرانيا يمليها شيء واحد فقط، وهو وضع حد للحرب التي شنها الغرب ومن يدور في فلكهم في أوكرانيا ضد سكان دونباس".قال مفوض اللجنة الدولية لحقوق الإنسان في الشرق الأوسط، هيثم أبو سعيد، إن "القلق الناتج عن الأمم المتحدة ينبع من ضرورة احترام اتفاقية جنيف لسنة 1949، الخاصة بحماية المدنيين أثناء الحروب وتعهد الأطراف باحترام الاتفاقية وتكفل احترامها في جميع الأحوال والأماكن".وأوضح أنه "يترتب على خرق الاتفاقية تحويل الملفات إلى الجهات الدولية القضائية والأمنية للقيام بالإجراءات اللازمة وتنفيذ القوانين الدولية الخاصة".لافروف لجوتيريش: روسيا ستعود لاتفاق الحبوب إذا تم تلبية شروطهاأبلغ وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش ، بأن "موسكو ستعود إلى اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود إذا نفذ الغرب التزاماته تجاهها".وقالت وزارة الخارجية الروسية إنه "ردًا على سؤال من الأمين العام للأمم المتحدة حول إمكانية استئناف مبادرة البحر الأسود، كرر سيرجي لافروف موقف موسكو... بشأن استعدادها للعودة للمشاركة فيها، فقط إذا تم الوفاء بالفعل بجميع الالتزامات تجاه الجانب الروسي".وقال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، إنه "ليس هناك أي مؤشرات على احترام الدول الغربية للجزء الذي يؤثر على روسيا من اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود".وفي يوليو/ تموز الماضي، انسحبت روسيا من الاتفاق، الذي كان يسمح بتصدير الحبوب من موانئ أوكرانية على البحر الأسود، قائلة إن المجتمع الدولي أخفق في ضمان تمكن روسيا من شحن صادراتها من الحبوب والأسمدة وفق الاتفاق بسبب تأثيرات العقوبات الغربية.وأكّد الباحث في العلاقات السياسية والاستراتيجية، فايز حوالة،في حديثه لعالم "سبوتنيك"، أن "روسيا ستعود للاتفاقية عند تطبيق الجانب الروسي منها"، لافتًا أن "أوكرانيا طبقت الجانب المتعلق بها بضمانة روسية عند توقيع الاتفاق، بتأمين ممرات آمنة لعبور البواخر التي تحمل مواد غذائية من أوكرانيا".وبيّن أن:أول اجتماع ثلاثي دفاعي بين السعودية وتركيا وباكستان لبحث التعاون الدفاعيأعلنت وزارة الدفاع السعودية عقد الاجتماع الأول للجنة الثلاثية، التي تضم المملكة وتركيا وباكستان، من أجل "بحث تعزيز التعاون الدفاعي" بين البلدان الثلاثة.وقالت الوزارة في بيان إن "الاجتماع الذي عقد بالعاصمة السعودية الرياض، حضره مساعد وزير الدفاع السعودي طلال العتيبي، ومدير الأركان العامة للجيش الباكستاني الفريق الأول محمد سعيد، ونائب وزير الدفاع التركي جلال سامي توفيكي".وناقش الاجتماع مستجدات التعاون في مجال الصناعات الدفاعية والقدرات النوعية، إضافة إلى نقل وتوطين الصناعة والبحث العلمي، بحسب الوزارة. وعقدت الوفود المشاركة عقب الاجتماع مجموعات عمل ثنائية خاصة.وشكلت العلاقات السعودية الباكستانية، في السنوات الأخيرة، بُعدًا فاعلًا في تنامي وتيرة العلاقات الثنائية بينهما على مختلف الأصعدة، وارتقت لمستوى "الشراكة الاستراتيجية" وتعزيز علاقاتهما في المجالات العسكرية والأمنية وغيرها .قال المحلل السياسي، هيثم ناصر:وأضاف أن "هذا التطور فتح الباب لتعاون ثلاثي، نتيجة الخبرة التي تملكها باكستان وتركيا في التصنيع العسكري، ودخولها في شراكة معهما يعطي المزيد من التمويل ويعطي بعدا للتعاون الدفاعي بالمنطقة، التي شهدت العديد من التوترات، خلال الفترة الماضية"."بريكس" تجمع بين مصر وإثيوبيا في مجموعة اقتصادية واحدةأعلنت وزيرة شؤون الرئاسة في جنوب أفريقيا، خومبودزو نتشافيني، على هامش قمة "بريكس"، بأن انضمام إثيوبيا ومصر إلى المجموعة سيعزز صوت أفريقيا في العالم.وقالت نتشافيني: "إن إدراج دولتين أفريقيتين أخرتين في "بريكس" يظهر أهمية أفريقيا في دول "بريكس"، وفي شراكات "بريكس"، والمهم هو أن تلك الدول التي تم إدراجها تعني أن جنوب أفريقيا ممثل، وشرق أفريقيا ممثل، وشمال أفريقيا ممثل".المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، قالت إن "انضمام مصر وإثيوبيا، يؤكد ارتفاع صوت أفريقيا على مستوى العلاقات الدولية، مقارنة بالأوقات التي كانت بعض الدول تستغل فيها القارة".من جانبه قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس وزراء مصر، إن "الهدف الرئيسي لتجمع "بريكس" هو قيادة متعددة الأطراف من الأقطاب الكبرى لتحقيق نوع من التوازن يحقق المصالح المشتركة للدول".وتعاني مصر وإثيوبيا اقتصاديا، في الفترة الأخيرة، كما تشهد العلاقات بين الدولتين توترا بسبب أزمة سد النهضة الذي أقامته إثيوبيا، كدولة منبع وتتهمها مصر، بأن السد يؤثر على حصتها من مياه النيل كدولة مصب.قالت الدكتورة غادة فؤاد، رئيسة المركز "الأفريقي للأبحاث والدراسات الاستراتيجية" إنوأضافت فؤاد أنه "من الواضح أن الصين، لم ترد أن تترك مصر وإثيوبيا، لمزيد من المشاكل بسبب سد النهضة، لأن تسوية هذه المشكلة سيعود بالنفع على القارة الأفريقية بأكملها، التي هي منطقة نفوذ اقتصادي مهم بالنسبة للصين وكذلك روسيا".ولم تستبعد فؤاد أن "تقوم دول "بريكس" بوساطة لحل مشكلة سد النهضة"، مرجحة أن "تنجح هذه الوساطة لأنها ستكون مختلفة عن سابقاتها من دول أخرى لم تتوفر لديها النية للحل الحقيقي".اقتصاديا...بنك "بريكس" يخطط لزيادة الإقراض بالعملات المحلية إلى 30 في المئةأعلن بنك "التنمية الجديد" التابع لمجموعة "بريكس" الاقتصادية، عن خطط لزيادة حصة التمويل الذي يجمعه بالعملات المحلية من قرابة 20 في المئة سابقا إلى 30 في المئة، بحسب البنك.وقال المدير المالي للبنك، ليزلي ماسدورب، إن "المجموعة ستزيد استخدام العملات المحلية، وهذا لا يعني التخلي عن الدولار أو الابتعاد عنه، لكنه يعني القيام بجمع المزيد من التمويل بالعملة المحلية".وأضاف أن "البنك قام بعملية بيع لسندات بعملة جنوب أفريقيا بقيمة 1.5 مليار راند (79 مليون دولار)، ويخطط أيضًا لإصدار سندات بالروبية الهندية، هذا العام لأول مرة، ويجري محادثات مع المنظمين لتسجيل برنامج بقيمة 2.5 مليار دولار، على مدى خمس سنوات".من جانبها قالت ديلما روسيف، رئيسة البنك، إن "البنك الذي أنشأته دول "بريكس"، في عام 2015، يمكن أن يساعد في تمويل مشروعات الدول الأفريقية لمواجهة التحديات الأكثر إلحاحًا التي تواجهها، وذلك بعد دعوة مصر، والمملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وإثيوبيا، والأرجنتين، وإيران، للانضمام إلى التكتل".وقالت رئيسة البرازيل السابقة روسيف في خطاب ألقته في جوهانسبرج، إن "دول "بريكس" شركاء جيدون لأفريقيا"، مضيفة أن "البنك سيمول مشاريع البنية التحتية المادية والرقمية في أفريقيا، بالإضافة إلى المشاريع التعليمية".قال د.بلال علامة، الخبير الاقتصادي اللبناني إنوأضاف علامة أن "تصريحات الناطق باسم البنك بأنه لن يستغني عن الدولار بالكامل في تعاملات التجمع، هو تصريح يمكن فهمه في ضوء مرحلة التحضير التي ما زال فيها التكتل، كما أنه تصريح من شأنه تهدئة الأمور".وأشار علامة إلى أن "التعاملات التجارية بين دول الـ"بريكس" أقل من المأمول، لأن المسألة تسير بشكل متدرج"، لافتًا إلى أن "التعامل بين دول التجمع ما زال يخضع لواقع اقتصادي عالمي قديم".للمزيد من التفاصيل والأخبار تابعوا عالم "سبوتنيك"...

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