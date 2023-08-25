https://sputnikarabic.ae/20230825/الأمن-الإيراني-ينجح-في-تحرير-رهائن-عراقيين-1080398836.html
الأمن الإيراني ينجح في تحرير "رهائن" عراقيين
الأمن الإيراني ينجح في تحرير "رهائن" عراقيين
أعلنت السلطات الإيرانية، القبض على تشكيل عصابي كان يتخذ عددا من المواطنين الإيرانيين والعراقيين كـ"رهائن"، لافتة إلى أنه سيتم تسليمهم لعوائلهم في أقرب وقت. 25.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-25T05:44+0000
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وحسب موقع "السومرية نيوز"، قال القنصل العام لإيران في محافظة البصرة، علي عابدي، إن "الأجهزة الأمنية الإيرانية نجحت في اكتشاف محل اختباء الخاطفين في جبال كردستان الوعرة".وأضاف أنه "تم القبض على عدد من العصابة وتحرير الرهائن الإيرانيين والعراقيين وسيتم تسليمهم لعوائلهم في أقرب وقت".ونقل الموقع عن شقيق أحد المختطفين وهو من أهالي محافظة البصرة، قوله إن "شقيقه تم اطلاق سراحه"، متوقعًا وصوله خلال أيام.وكان مقطع فيديو قد انتشر على مواقع التواصل، قيل إنه لعراقيين مختطفين في إيران.ويظهر الفيديو مجموعة من الأشخاص مقيدين بسلاسل حديدية وهم يتعرضون للتعذيب، وبحسب التقارير، طلب الخاطفون فدية مقابل إطلاق سراحهم.
https://sputnikarabic.ae/20230803/إيران-تدعو-إلى-نزع-أسلحة-المجاميع-الإرهابية-الناشطة-في-إقليم-كردستان-العراق-1079762220.html
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العراق, أخبار العراق اليوم, إيران, أخبار إيران, الأخبار, العالم, العالم العربي
العراق, أخبار العراق اليوم, إيران, أخبار إيران, الأخبار, العالم, العالم العربي
الأمن الإيراني ينجح في تحرير "رهائن" عراقيين
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أعلنت السلطات الإيرانية، القبض على تشكيل عصابي كان يتخذ عددا من المواطنين الإيرانيين والعراقيين كـ"رهائن"، لافتة إلى أنه سيتم تسليمهم لعوائلهم في أقرب وقت.
وحسب موقع
"السومرية نيوز"، قال القنصل العام لإيران في محافظة البصرة، علي عابدي، إن "الأجهزة الأمنية الإيرانية نجحت في اكتشاف محل اختباء الخاطفين في جبال كردستان الوعرة".
وأضاف أنه "تم القبض على عدد من العصابة وتحرير الرهائن الإيرانيين والعراقيين وسيتم تسليمهم لعوائلهم في أقرب وقت".
ونقل الموقع عن شقيق أحد المختطفين وهو من أهالي محافظة البصرة، قوله إن "شقيقه تم اطلاق سراحه"، متوقعًا وصوله خلال أيام.
وكان مقطع فيديو قد انتشر على مواقع التواصل، قيل إنه لعراقيين مختطفين في إيران
.
ويظهر الفيديو مجموعة من الأشخاص مقيدين بسلاسل حديدية وهم يتعرضون للتعذيب، وبحسب التقارير، طلب الخاطفون فدية مقابل إطلاق سراحهم.