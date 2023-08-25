https://sputnikarabic.ae/20230825/الأمن-الفيدرالي-الروسي-يكشف-عن-الجهة-التي-تقف-وراء-العمليات-الإرهابية-ضد-منشآت-روسية-1080401711.html

الأمن الفدرالي الروسي يكشف عن الجهة التي تقف وراء العمليات الإرهابية ضد منشآت روسية

الأمن الفدرالي الروسي يكشف عن الجهة التي تقف وراء العمليات الإرهابية ضد منشآت روسية

كشف جهاز الأمن الفدرالي الروسي، اليوم الجمعة، أن الاستخبارات الأوكرانية تقف خلف إحراق منشآت وزارة الدفاع ووزارة الداخلية والسكك الحديدة الروسية. 25.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-25T08:29+0000

2023-08-25T08:29+0000

2023-08-25T08:30+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

العالم

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وقال بيان الأمن الفدرالي الروسي: "تشير نتائج تحقيقات جهاز الأمن الفدرالي الروسي، بشأن إحراق مباني أجهزة الدولة ووزارة الداخلية ووزارة الدفاع في روسيا، وكذلك البنية التحتية للسكك الحديدية الروسية، تورط جهاز الاستخبارات الأوكراني في تنظيمها بشكل مباشر، منذ بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا".وأضاف البيان: "ازداد عدد الإعلانات حول "الربح السريع" بشكل كبير على مواقع الإنترنت المختلفة، وعلى قنوات "تلغرام"، للبحث عن الوظائف، وكازينوهات القمار على الإنترنت، ومتاجر بيع العقارات المخدرة على الإنترنت".وبحسب بيان الأمن: "تعتمد الخدمات الخاصة الأوكرانية عند اختيار منفذي عمليات الحرق على الشباب، وكبار السن، والمهمشين، والمرضى العقليين، الذين لا يدركون خطورة أفعالهم".وقال الأمن الفدرالي الروسي: "الحصول على أموال سريعة لارتكاب جريمة بسيطة يؤدي في الواقع إلى عقوبة سجن طويلة. تحويلات الأموال بناءً على توصيات المصرفيين الزائفين وضباط المخابرات ووكالات إنفاذ القانون إلى ما يسمى بالحسابات الآمنة تُستخدم في الواقع لتمويل القوات المسلحة الأوكرانية والقوميين".

https://sputnikarabic.ae/20230819/مجلس-الأمن-الروسي-إما-تدمير-نظام-كييف-أو-تمزيق-الغرب-وروسيا-لبعضهما-1080240184.html

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