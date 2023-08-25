https://sputnikarabic.ae/20230825/البحرية-الروسية-تستهدف-بالصواريخ-أهدافا-عسكرية-في-ميناء-أوكراني--عاجل-1080406775.html
البحرية الروسية تستهدف بالصواريخ أهدافا عسكرية في ميناء أوكراني
البحرية الروسية تستهدف بالصواريخ أهدافا عسكرية في ميناء أوكراني
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، بأن سفن البحرية الروسية أطلقت صواريخ مجنحة عالية الدقة على البنية التحتية للموانئ، التي تستخدمها القوات الأوكرانية. 25.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-25T11:25+0000
2023-08-25T11:25+0000
2023-08-25T11:49+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وقالت الدفاع الروسية: "أطلقت البحرية الروسية، ليلا، صوايخ عالية الدقة وبعيدة المدى على البنية التحتية للموانئ، التي تستخدم لصالح القوات المسلحة الأوكرانية".وأضاف: :لقد تحقق الغرض من الضربة، وتمت إصابة الهدف".وتابعت الدفاع الروسية: "في اتجاه كوبيانسك، صدت وحدات مجموعة "الغرب"، بدعم من الطيران والمدفعية، 3 هجمات شنها اللواء الميكانيكي 47 واللواء 68 التابعان للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة سينكوفكا في مقاطعة خاركوف، ومنطقة سيرغيفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية".وأشاربيان وزارة الدفاع الروسية إلى أنه "تم تدمير ما يصل إلى 50 جنديًا أوكرانيًا ودبابتين و3 مركبات مشاة قتالية وشاحنتين صغيرتين ومدفع هاوتزر من طراز "دي-20".وقالت الدفاع الروسية في بيانها: " في اتجاه زابوروجيه، صدت العمليات النشطة للوحدات الروسية، المدعومة بالمدفعية 5 هجمات للعدو".وأضاف بيان الدفاع: "تم تدمير مستودع ذخيرة بالقرب من قرية رابوتينو في مقاطعة زابوروجيه".وبحسب البيان: "بلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه زابوروجيه أكثر من 110 عسكريين أوكرانيين ومركبتي قتال مشاة من طراز "برادلي" وناقلتي جند مدرعتين من طراز "سترايكر" أمريكية الصنع، و4 مركبات وثلاثة أنظمة مدفعية من طراز "إم-777" مصنوعة في الولايات المتحدة الأمريكية".
https://sputnikarabic.ae/20230825/الدفاع-الجوي-الروسي-يدمر-مسيرة-أوكرانية-في-مقاطعة-كالوغا-الروسية-1080406884.html
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روسيا, العالم
البحرية الروسية تستهدف بالصواريخ أهدافا عسكرية في ميناء أوكراني
11:25 GMT 25.08.2023 (تم التحديث: 11:49 GMT 25.08.2023) تابعنا عبر
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، بأن سفن البحرية الروسية أطلقت صواريخ مجنحة عالية الدقة على البنية التحتية للموانئ، التي تستخدمها القوات الأوكرانية.
وقالت الدفاع الروسية: "أطلقت البحرية الروسية، ليلا، صوايخ عالية الدقة وبعيدة المدى على البنية التحتية للموانئ، التي تستخدم لصالح القوات المسلحة الأوكرانية".
وأضاف: :لقد تحقق الغرض من الضربة، وتمت إصابة الهدف".
وتابعت الدفاع الروسية: "في اتجاه كوبيانسك، صدت وحدات مجموعة "الغرب"، بدعم من الطيران والمدفعية، 3 هجمات شنها اللواء الميكانيكي 47 واللواء 68 التابعان للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة سينكوفكا في مقاطعة خاركوف، ومنطقة سيرغيفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية".
وأشاربيان وزارة الدفاع الروسية إلى أنه "تم تدمير ما يصل إلى 50 جنديًا أوكرانيًا ودبابتين و3 مركبات مشاة قتالية وشاحنتين صغيرتين ومدفع هاوتزر من طراز "دي-20".
وقالت الدفاع الروسية في بيانها: " في اتجاه زابوروجيه، صدت العمليات النشطة للوحدات الروسية، المدعومة بالمدفعية 5 هجمات للعدو".
وأضاف بيان الدفاع: "تم تدمير مستودع ذخيرة بالقرب من قرية رابوتينو في مقاطعة زابوروجيه".
وبحسب البيان: "بلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه زابوروجيه أكثر من 110 عسكريين أوكرانيين ومركبتي قتال مشاة من طراز "برادلي" وناقلتي جند مدرعتين من طراز "سترايكر" أمريكية الصنع، و4 مركبات وثلاثة أنظمة مدفعية من طراز "إم-777" مصنوعة في الولايات المتحدة الأمريكية".