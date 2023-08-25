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الجيش الروسي يدمر مقاتلتي "سو- 25" وعشرات الأهداف الجوية الأوكرانية
- سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230825/الجيش-الروسي-يدمر-مقاتلتي-سو--25-وعشرات-الأهداف-الجوية-الأوكرانية--عاجل-1080407228.html
الجيش الروسي يدمر مقاتلتي "سو- 25" وعشرات الأهداف الجوية الأوكرانية
الجيش الروسي يدمر مقاتلتي "سو- 25" وعشرات الأهداف الجوية الأوكرانية
أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الجمعة عن قيام مقاتلات من سلاح الجو باعتراض مقاتلتين أوكرانيتين من طراز "سو-25" وتدميرهما إضافة لاعتراض عشرات الأهداف الجوية... 25.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-25T11:40+0000
2023-08-25T11:49+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها على "تليغرام": "دمرت القوات الجوية وأنظمة الدفاع الجوي الروسية طائرتين أوكرانيتين من طراز سو- 25 خلال الـ 24 ساعة الماضية إضافة لاعتراض 73 مسيرة".كما أفاد البيان "بإطلاق السفن البحرية الروسية صواريخ مجنحة عالية الدقة على البنية التحتية للموانئ التي تستخدمها القوات الأوكرانية".وأضافت: :لقد تحقق الغرض من الضربة، وتمت إصابة الهدف".
https://sputnikarabic.ae/20230825/القوات-الروسية-تحبط-هجوما-أوكرانيا-على-محور-جنوب-دونيتسك-1080407006.html
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روسيا, رصد عسكري
روسيا, رصد عسكري

الجيش الروسي يدمر مقاتلتي "سو- 25" وعشرات الأهداف الجوية الأوكرانية

11:40 GMT 25.08.2023 (تم التحديث: 11:49 GMT 25.08.2023)
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الجمعة عن قيام مقاتلات من سلاح الجو باعتراض مقاتلتين أوكرانيتين من طراز "سو-25" وتدميرهما إضافة لاعتراض عشرات الأهداف الجوية الأخرى.
وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها على "تليغرام": "دمرت القوات الجوية وأنظمة الدفاع الجوي الروسية طائرتين أوكرانيتين من طراز سو- 25 خلال الـ 24 ساعة الماضية إضافة لاعتراض 73 مسيرة".

أسقط الطيران المقاتل التابع للقوات الجوالفضائية الروسية في منطقة سيمينوفكا التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية طائرة من طراز "سو- 25" تابعة لسلاح الجو الأوكراني، وتم إسقاط طائرة هجومية أوكرانية أخرى من نفس الطراز عن طريق وسائط الدفاع الجوي في منطقة زولوتايا بالكا في مقاطعة خيرسون.

الجيش الروسي - دبابة برمائية روسية طراز سبروت إس دي إم – 1 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.08.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تحبط هجوما أوكرانيا على محور جنوب دونيتسك
11:27 GMT
كما أفاد البيان "بإطلاق السفن البحرية الروسية صواريخ مجنحة عالية الدقة على البنية التحتية للموانئ التي تستخدمها القوات الأوكرانية".
أطلقت البحرية الروسية، ليلا، صوايخ عالية الدقة وبعيدة المدى منشأة البنية التحتية للموانئ، تستخدم لصالح القوات المسلحة الأوكرانية".
وأضافت: :لقد تحقق الغرض من الضربة، وتمت إصابة الهدف".
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Работа самоходной артиллерийской установки Акация ВС РФ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:23 GMT
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