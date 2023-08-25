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الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان تعلن حالة الطوارئ في المناطق القريبة من الحدود الجنوبية

الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان تعلن حالة الطوارئ في المناطق القريبة من الحدود الجنوبية

أعلنت وزارة الداخلية في الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان، إعلان حالة الطوارئ في المناطق الجنوبية القريبة من الحدود مع النيجر وتشاد، في ظل التوترات التي... 25.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-25T04:48+0000

2023-08-25T04:48+0000

2023-08-25T04:48+0000

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بنغازي- سبوتنيك. وقالت الداخلية الليبية في بيان: "في ظل الأحداث المتسارعة التي تشهدها الدول المطلة على طول امتداد الحدود الجنوبية للدولة الليبية، فإن وزارة الداخلية بالحكومة الليبية تعلن رفعها حالة الطوارئ والاستعدادات إلى الدرجات القصوى في المنطقة الجنوبية، خاصةً بالمدن الواقعة قرب حدود النيجر".وأشارت الداخلية الليبية وفق البيان، إلى أنها "تعمل بالتنسيق مع القوات المسلحة لمنع استغلال تردي الوضع الأمني في النيجر، من قبل المنظمات الإرهابية والتشكيلات الموالية لها من القيام بأي نشاط خارج عن القانون أو أي عمل يهدد سلامة الوطن والمواطن".وكان الجيش الوطني الليبي، قد أعلن يوم الاثنين الماضي، عقد اجتماع ضم قائد قوة عمليات الجنوب مع قادة المناطق والوحدات العسكرية الأمنية لتنفيذ المرحلة الثانية من خطة تأمين الحدود الجنوبية الغربية للبلاد.وقالت إدارة الإعلام والتعبئة التابعة للجيش الوطني الليبي في بيان: "اجتمع آمر قوة عمليات الجنوب مع آمري المناطق والوحدات العسكرية والأجهزة الأمنية للبدء في تنفيذ المرحلة الثانية من خطة تأمين الجنوب الغربي، وتحديد الواجبات والمهام وتنسيق خطة التعاون بين جميع الوحدات العسكرية في الجنوب الغربي وصون الأمن، وفرض إنفاذ القانون وحماية الحدود الليبية مع دول الجوار وخاصة التي تشهد صراعات وأزمات أمنية وعسكرية".وكان مصدر عسكري ليبي قد أكد، الأسبوع الماضي، لـ"سبوتنيك"، أن "قيادة الجيش الليبي أرسلت تعزيزات لمنطقة الحدود مع تشاد، تحسبا لوقوع حالة طوارئ بسبب خلافات بين قيادات تشادية".

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