https://sputnikarabic.ae/20230825/الدفاع-الجوي-الروسي-يدمر-مسيرة-أوكرانية-في-مقاطعة-كالوغا-الروسية-1080406884.html

الدفاع الجوي الروسي يدمر مسيرة أوكرانية في مقاطعة كالوغا الروسية

الدفاع الجوي الروسي يدمر مسيرة أوكرانية في مقاطعة كالوغا الروسية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، عن اعتراض وسائط الدفاع الجوي الروسية لطائرة مسيرة معادية في سماء مقاطعة كالوغا جنوب غرب موسكو. 25.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-25T11:32+0000

2023-08-25T11:32+0000

2023-08-25T11:32+0000

روسيا

رصد عسكري

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وكتبت الوزارة عبر قناتها في "تلغرام": "في 25 أغسطس/ آب الجاري، في حوالي الساعة 13:00 ظهرًا بتوقيت موسكو، تم إحباط محاولة قام بها نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي بطائرة دون طيار على أهداف في أراضي روسيا".وأعلن حاكم مقاطعة كالوغا الروسية، فلاديسلاف شابشا، في وقت سابق من اليوم الجمعة، اعتراض صاروخ دفاع جوي أوكراني معدّل من طراز "إس - 200" فوق أراضي المقاطعة، دون وقوع إصابات أو أضرار.وقال شابشا عبر قناته في "تلغرام"، إن "أنظمة الدفاع الجوي الروسية، اعترضت صاروخًا أوكرانيًا من طراز "إس - 200" دون وقوع أضرار في البنية التحتية أو إصابات".

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روسيا, رصد عسكري