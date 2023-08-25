https://sputnikarabic.ae/20230825/الدفاع-الجوي-الروسي-يدمر-مسيرة-أوكرانية-في-مقاطعة-كالوغا-الروسية-1080406884.html
الدفاع الجوي الروسي يدمر مسيرة أوكرانية في مقاطعة كالوغا الروسية
الدفاع الجوي الروسي يدمر مسيرة أوكرانية في مقاطعة كالوغا الروسية
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، عن اعتراض وسائط الدفاع الجوي الروسية لطائرة مسيرة معادية في سماء مقاطعة كالوغا جنوب غرب موسكو. 25.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-25T11:32+0000
2023-08-25T11:32+0000
2023-08-25T11:32+0000
روسيا
رصد عسكري
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104238/65/1042386530_0:88:1541:955_1920x0_80_0_0_bca41781691700eb966edbf9c622360c.jpg
وكتبت الوزارة عبر قناتها في "تلغرام": "في 25 أغسطس/ آب الجاري، في حوالي الساعة 13:00 ظهرًا بتوقيت موسكو، تم إحباط محاولة قام بها نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي بطائرة دون طيار على أهداف في أراضي روسيا".وأعلن حاكم مقاطعة كالوغا الروسية، فلاديسلاف شابشا، في وقت سابق من اليوم الجمعة، اعتراض صاروخ دفاع جوي أوكراني معدّل من طراز "إس - 200" فوق أراضي المقاطعة، دون وقوع إصابات أو أضرار.وقال شابشا عبر قناته في "تلغرام"، إن "أنظمة الدفاع الجوي الروسية، اعترضت صاروخًا أوكرانيًا من طراز "إس - 200" دون وقوع أضرار في البنية التحتية أو إصابات".
https://sputnikarabic.ae/20230825/حاكم-سيفاستوبول-تدمير-عدد-من-الطائرات-المسيرة-في-البحر-الأسود-1080397054.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104238/65/1042386530_0:0:1273:955_1920x0_80_0_0_d9a349ef2dfd4af17638c7f318671734.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, رصد عسكري
الدفاع الجوي الروسي يدمر مسيرة أوكرانية في مقاطعة كالوغا الروسية
تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، عن اعتراض وسائط الدفاع الجوي الروسية لطائرة مسيرة معادية في سماء مقاطعة كالوغا جنوب غرب موسكو.
وكتبت الوزارة عبر قناتها في "تلغرام": "في 25 أغسطس/ آب الجاري، في حوالي الساعة 13:00 ظهرًا بتوقيت موسكو، تم إحباط محاولة قام بها نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي بطائرة دون طيار على أهداف في أراضي روسيا".
تم اعتراض الطائرة من دون طيار فوق أراضي منطقة بيبينينسكي في مقاطعة كالوغا، من قبل طواقم الدفاع الجوي المناوبة.
وأعلن حاكم مقاطعة كالوغا الروسية، فلاديسلاف شابشا، في وقت سابق من اليوم الجمعة، اعتراض صاروخ دفاع جوي أوكراني معدّل من طراز "إس - 200" فوق أراضي المقاطعة، دون وقوع إصابات أو أضرار.
وقال شابشا
عبر قناته في "تلغرام"، إن "أنظمة الدفاع الجوي الروسية، اعترضت صاروخًا أوكرانيًا من طراز "إس - 200" دون وقوع أضرار في البنية التحتية أو إصابات".