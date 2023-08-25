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الجيش الروسي يدمر مقاتلتي "سو- 25" وعشرات الأهداف الجوية الأوكرانية
https://sputnikarabic.ae/20230825/الدفاع-الجوي-الروسي-يدمر-مسيرة-أوكرانية-في-مقاطعة-كالوغا-الروسية-1080406884.html
الدفاع الجوي الروسي يدمر مسيرة أوكرانية في مقاطعة كالوغا الروسية
الدفاع الجوي الروسي يدمر مسيرة أوكرانية في مقاطعة كالوغا الروسية
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، عن اعتراض وسائط الدفاع الجوي الروسية لطائرة مسيرة معادية في سماء مقاطعة كالوغا جنوب غرب موسكو. 25.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-25T11:32+0000
2023-08-25T11:32+0000
روسيا
رصد عسكري
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وكتبت الوزارة عبر قناتها في "تلغرام": "في 25 أغسطس/ آب الجاري، في حوالي الساعة 13:00 ظهرًا بتوقيت موسكو، تم إحباط محاولة قام بها نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي بطائرة دون طيار على أهداف في أراضي روسيا".وأعلن حاكم مقاطعة كالوغا الروسية، فلاديسلاف شابشا، في وقت سابق من اليوم الجمعة، اعتراض صاروخ دفاع جوي أوكراني معدّل من طراز "إس - 200" فوق أراضي المقاطعة، دون وقوع إصابات أو أضرار.وقال شابشا عبر قناته في "تلغرام"، إن "أنظمة الدفاع الجوي الروسية، اعترضت صاروخًا أوكرانيًا من طراز "إس - 200" دون وقوع أضرار في البنية التحتية أو إصابات".
https://sputnikarabic.ae/20230825/حاكم-سيفاستوبول-تدمير-عدد-من-الطائرات-المسيرة-في-البحر-الأسود-1080397054.html
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روسيا, رصد عسكري
روسيا, رصد عسكري

الدفاع الجوي الروسي يدمر مسيرة أوكرانية في مقاطعة كالوغا الروسية

11:32 GMT 25.08.2023
© Sputnik . Press service of Ministry of Defence of the Russian Federation / الانتقال إلى بنك الصورمنظومة "تور-إم2دي تي" في منطقة أرخبيل نوفايا زيمليا
منظومة تور-إم2دي تي في منطقة أرخبيل نوفايا زيمليا - سبوتنيك عربي, 1920, 25.08.2023
© Sputnik . Press service of Ministry of Defence of the Russian Federation
/
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، عن اعتراض وسائط الدفاع الجوي الروسية لطائرة مسيرة معادية في سماء مقاطعة كالوغا جنوب غرب موسكو.
وكتبت الوزارة عبر قناتها في "تلغرام": "في 25 أغسطس/ آب الجاري، في حوالي الساعة 13:00 ظهرًا بتوقيت موسكو، تم إحباط محاولة قام بها نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي بطائرة دون طيار على أهداف في أراضي روسيا".

تم اعتراض الطائرة من دون طيار فوق أراضي منطقة بيبينينسكي في مقاطعة كالوغا، من قبل طواقم الدفاع الجوي المناوبة.

صواريخ روسية تنطلق من سفن رحبية روسية في البحر الأسود - سبوتنيك عربي, 1920, 25.08.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
حاكم سيفاستوبول: تدمير عدد من الطائرات المسيرة في البحر الأسود
01:45 GMT
وأعلن حاكم مقاطعة كالوغا الروسية، فلاديسلاف شابشا، في وقت سابق من اليوم الجمعة، اعتراض صاروخ دفاع جوي أوكراني معدّل من طراز "إس - 200" فوق أراضي المقاطعة، دون وقوع إصابات أو أضرار.
وقال شابشا عبر قناته في "تلغرام"، إن "أنظمة الدفاع الجوي الروسية، اعترضت صاروخًا أوكرانيًا من طراز "إس - 200" دون وقوع أضرار في البنية التحتية أو إصابات".
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