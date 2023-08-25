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الدفاع الروسية تعلن اعتراض 42 طائرة مسيرة فوق شبه جزيرة القرم
- سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230825/الدفاع-الروسية-تعلن-اعتراض-42-طائرة-مسيرة-فوق-شبه-جزيرة-القرم-1080397169.html
الدفاع الروسية تعلن اعتراض 42 طائرة مسيرة فوق شبه جزيرة القرم
الدفاع الروسية تعلن اعتراض 42 طائرة مسيرة فوق شبه جزيرة القرم
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، عن اعتراض 42 طائرة مسيرة أوكرانية أطلقها نظام كييف لاستهداف مواقع في روسيا. 25.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-25T02:11+0000
2023-08-25T02:43+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار روسيا اليوم
سلاح روسيا
العالم
أخبار أوكرانيا
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موسكو - سبوتنيك. وقالت الدفاع الروسية في بيان: "أُحبطت محاولة نظام كييف ليلة البارحة لتنفيذ هجمات إرهابية باستخدام طائرات مسيرة داخل أراضي روسيا الاتحادية".وأضافت الدفاع الروسية، وفقًا للبيان، أن أنظمة الدفاع الجوي في شبه جزيرة القرم دمرت 9 طائرات، بينما تم اعتراض 33 طائرة أخرى وتدميرها باستخدام وسائل الحرب الإلكترونية.وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230825/حاكم-سيفاستوبول-تدمير-عدد-من-الطائرات-المسيرة-في-البحر-الأسود-1080397054.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا

الدفاع الروسية تعلن اعتراض 42 طائرة مسيرة فوق شبه جزيرة القرم

02:11 GMT 25.08.2023 (تم التحديث: 02:43 GMT 25.08.2023)
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy / الانتقال إلى بنك الصورسفينة الإنزال الكبيرة "قيصر كونيكوف" أثناء إنزال مشاة البحرية بمعدات على خط ساحلي خلال تدريبات "أوبوك" خلال تدريب ثنائي لفيلق الجيش ومشاة البحرية لأسطول البحر الأسود في ساحة تدريب "أوبوك" في شبه جزيرة القرم.
سفينة الإنزال الكبيرة قيصر كونيكوف أثناء إنزال مشاة البحرية بمعدات على خط ساحلي خلال تدريبات أوبوك خلال تدريب ثنائي لفيلق الجيش ومشاة البحرية لأسطول البحر الأسود في ساحة تدريب أوبوك في شبه جزيرة القرم. - سبوتنيك عربي, 1920, 25.08.2023
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy
/
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، عن اعتراض 42 طائرة مسيرة أوكرانية أطلقها نظام كييف لاستهداف مواقع في روسيا.
موسكو - سبوتنيك. وقالت الدفاع الروسية في بيان: "أُحبطت محاولة نظام كييف ليلة البارحة لتنفيذ هجمات إرهابية باستخدام طائرات مسيرة داخل أراضي روسيا الاتحادية".
صواريخ روسية تنطلق من سفن رحبية روسية في البحر الأسود - سبوتنيك عربي, 1920, 25.08.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
حاكم سيفاستوبول: تدمير عدد من الطائرات المسيرة في البحر الأسود
01:45 GMT
وأضافت الدفاع الروسية، وفقًا للبيان، أن أنظمة الدفاع الجوي في شبه جزيرة القرم دمرت 9 طائرات، بينما تم اعتراض 33 طائرة أخرى وتدميرها باستخدام وسائل الحرب الإلكترونية.
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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