https://sputnikarabic.ae/20230825/الدفاع-الروسية-تعلن-اعتراض-42-طائرة-مسيرة-فوق-شبه-جزيرة-القرم-1080397169.html

الدفاع الروسية تعلن اعتراض 42 طائرة مسيرة فوق شبه جزيرة القرم

الدفاع الروسية تعلن اعتراض 42 طائرة مسيرة فوق شبه جزيرة القرم

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، عن اعتراض 42 طائرة مسيرة أوكرانية أطلقها نظام كييف لاستهداف مواقع في روسيا. 25.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-25T02:11+0000

2023-08-25T02:11+0000

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العملية العسكرية الروسية الخاصة

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موسكو - سبوتنيك. وقالت الدفاع الروسية في بيان: "أُحبطت محاولة نظام كييف ليلة البارحة لتنفيذ هجمات إرهابية باستخدام طائرات مسيرة داخل أراضي روسيا الاتحادية".وأضافت الدفاع الروسية، وفقًا للبيان، أن أنظمة الدفاع الجوي في شبه جزيرة القرم دمرت 9 طائرات، بينما تم اعتراض 33 طائرة أخرى وتدميرها باستخدام وسائل الحرب الإلكترونية.وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.

https://sputnikarabic.ae/20230825/حاكم-سيفاستوبول-تدمير-عدد-من-الطائرات-المسيرة-في-البحر-الأسود-1080397054.html

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روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا