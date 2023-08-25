https://sputnikarabic.ae/20230825/السيسي-يصدر-قرارا-بتعيين-نائب-عام-جديد-في-مصر-1080399951.html

السيسي يصدر قرارا بتعيين نائب عام جديد في مصر

السيسي يصدر قرارا بتعيين نائب عام جديد في مصر

أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قرارا بتعيين المستشار محمد شوقي عياد، نائبا عاما خلفا للمستشار حمادة الصاوي، النائب العام الحالي، وذلك ابتداء من 19... 25.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-25T07:01+0000

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وكان الرئيس المصري قد أصدر قرارا، في عام 2019، بتعيين المستشار حمادة الصاوي، نائبا عاما خلفا للمستشار نبيل أحمد صادق، ولمدة 4 سنوات.النائب العام المصري الجديد- مواليد 9 مايو/ أيار عام 1957، في محافظة الغربية، حاصل على درجة الليسانس في الحقوق، عام 1979، جامعة المنصورة.- عُين بالنيابة العامة، في عام 1980.- في عام 1985، عين وكيلا للنائب العام من الفئة الممتازة في نيابات شرق الإسكندرية ونيابة الأموال العامة في الإسكندرية، واستمر عمله في النيابة العامة، حتى عام 1989.- عُين قاضيا في المحاكم الابتدائية، في الأول من أكتوبر/ تشرين الأول من عام 1989.- ترقى إلى درجة رئيس محكمة، حتى عام 1993، وتم تعيينه رئيسا للنيابة العامة في نيابة استئناف الإسكندرية، في 3 سبتمبر 1993 واستمر عمله فيها حتى 30 سبتمبر 1995.- أصبح في الأول من أكتوبر 1995، رئيسًا للنيابة العامة في التفتيش القضائي للنيابة، ورقي إلى درجة قاض في محاكم الاستئناف، في 16 يونيو/حزيران 1999، ثم نائبا لرئيس محكمة الاستئناف، في 25 يونيو 2003.- رقي إلى درجة رئيس استئناف في محاكم الاستئناف، في 30 يونيو من العام 2005.- عُين في الأول من أكتوبر 2010 وحتى 30 سبتمبر 2012، عضوا في المكتب الفني لمحكمة استئناف القاهرة، ثم أعير للعمل قاضيا في محاكم دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة، ابتداء من الأول من أكتوبر 2012 ولمدة 6 سنوات.- ترأس، في 18 أغسطس/ آب 2019، المكتب الفني لمحكمة استئناف طنطا، ثم عين وكيلا للإدارة العامة لشؤون التفتيش القضائي في وزارة العدل المصرية، في 25 فبراير من العام 2020.- عين في 22 يونيو 2020، مساعدا لوزير العدل لشؤون التفتيش القضائي وحتى الآن.

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