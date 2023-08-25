https://sputnikarabic.ae/20230825/الصين-ترد-على-تقارير-بشأن-تقديمها-عرضا-لبناء-محطة-للطاقة-النووية-في-السعودية-1080416261.html
الصين ترد على تقارير بشأن تقديمها عرضا لبناء محطة للطاقة النووية في السعودية
الصين ترد على تقارير بشأن تقديمها عرضا لبناء محطة للطاقة النووية في السعودية
علقت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الجمعة، على تقارير أمريكية تفيد بأن الشركة الوطنية الصينية للطاقة النووية المملوكة لبكين، قدمت عرضا لبناء محطة للطاقة... 25.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-25T14:28+0000
2023-08-25T14:28+0000
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وقال المتحدث باسم الوزارة، وانغ وينبين، في مؤتمر صحفي، إن "الصين والسعودية شريكان استراتيجيان شاملان، وقد حقق تعاوننا الودي والمربح للجانبين منافع ملموسة للشعبين، وستواصل الصين الانخراط في التعاون المتبادل المنفعة مع المملكة في مختلف المجالات، بما في ذلك الطاقة النووية المدنية، مع التقيد الصارم بالالتزامات الدولية المتعلقة بحظر الانتشار النووي".وتابع وينبين، للصحفي الذي طرح السؤال: "أما بالنسبة للمشروع المذكور، فأحيلك إلى الجهات المختصة".يشار إلى أن المملكة العربية السعودية وقعت مع الصين اتفاقيات استثمار بقيمة 50 مليار دولار أمريكي، خلال القمة الصينية السعودية، التي عقدت في الرياض، في ديسمبر/ كانون الأول الماضي.وتسعى بكين إلى تعزيز التنسيق مع المملكة العربية السعودية وجيرانها، بشأن سياسة الطاقة والاستكشاف.كما أعلنت مجموعة "بريكس"، أمس الخميس، التي من بين مؤسسيها الصين، عن قبول عضوية المملكة العربية السعودية من بين 3 دول عربية، على أن تبدأ العضوية الجديدة في 1 يناير/ كانون الثاني 2024.
https://sputnikarabic.ae/20230611/السعودية-تعلن-إطلاق-طريق-حرير-عصري-بين-الصين-والدول-العربية-1077992267.html
https://sputnikarabic.ae/20230611/وزير-الطاقة-السعودي-يكشف-سبب-اهتمام-المملكة-بتطوير-علاقاتها-بالصين-فيديو-1078010990.html
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السعودية, أخبار السعودية اليوم, الصين, العالم, أخبار العالم الآن
السعودية, أخبار السعودية اليوم, الصين, العالم, أخبار العالم الآن
الصين ترد على تقارير بشأن تقديمها عرضا لبناء محطة للطاقة النووية في السعودية
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علقت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الجمعة، على تقارير أمريكية تفيد بأن الشركة الوطنية الصينية للطاقة النووية المملوكة لبكين، قدمت عرضا لبناء محطة للطاقة النووية في المملكة العربية السعودية.
وقال المتحدث باسم الوزارة، وانغ وينبين، في مؤتمر صحفي
، إن "الصين والسعودية شريكان استراتيجيان شاملان، وقد حقق تعاوننا الودي والمربح للجانبين منافع ملموسة للشعبين، وستواصل الصين الانخراط في التعاون المتبادل المنفعة مع المملكة في مختلف المجالات، بما في ذلك الطاقة النووية المدنية، مع التقيد الصارم بالالتزامات الدولية المتعلقة بحظر الانتشار النووي".
وتابع وينبين، للصحفي الذي طرح السؤال: "أما بالنسبة للمشروع المذكور، فأحيلك إلى الجهات المختصة".
يشار إلى أن المملكة العربية السعودية وقعت مع الصين اتفاقيات استثمار بقيمة 50 مليار دولار
أمريكي، خلال القمة الصينية السعودية، التي عقدت في الرياض، في ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
وتسعى بكين إلى تعزيز التنسيق مع المملكة العربية السعودية وجيرانها، بشأن سياسة الطاقة والاستكشاف.
كما أعلنت مجموعة "بريكس
"، أمس الخميس، التي من بين مؤسسيها الصين، عن قبول عضوية المملكة العربية السعودية من بين 3 دول عربية، على أن تبدأ العضوية الجديدة في 1 يناير/ كانون الثاني 2024.