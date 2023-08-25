https://sputnikarabic.ae/20230825/العراق-يؤكد-على-سيادته-الوطنية-ومنع-التجاوزات-على-أراضيه-1080401212.html
العراق يؤكد على سيادته الوطنية ومنع التجاوزات على أراضيه
العراق يؤكد على سيادته الوطنية ومنع التجاوزات على أراضيه
بحث رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، مع رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية والبيئية في البلاد. 25.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-25T08:23+0000
2023-08-25T08:23+0000
2023-08-25T08:23+0000
العراق
أخبار العراق اليوم
العالم العربي
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/05/13/1077234312_0:0:2733:1538_1920x0_80_0_0_b759501c95d904482c1c2ee3c36a7a90.jpg
وحسب وكالة الأنباء العراقية، جاء ذلك خلال لقائهما، أمس الخميس.وخلال اللقاء، أكّد الجانبان على دعم جهود الحكومة في تنفيذ برنامجها وفقًا للأولويات الخاصة بترسيخ الأمن والاستقرار وتلبية احتياجات المواطنين، بما يحقق التنمية المستدامة.وناقش الطرفان أيضا الاستعدادات لإجراء انتخابات مجالس المحافظات، نهاية العام الحالي، وأهمية مشاركة العراقيين في هذه الممارسة الديمقراطية، والعمل على ضمان شفافيتها ونزاهتها.وتطرق رئيسا الجمهورية ومجلس الوزراء إلى مسألة أمن الحدود، إذ تم تأكيد منع التجاوزات على الأراضي العراقية والسيادة الوطنية، فضلًا عن مناقشة أزمة المياه في البلاد وتداعياتها على حياة المواطنين.كما استعرضا آخر المستجدات والتطورات على الصعيدين الإقليمي والدولي، ودور العراق في تقريب وجهات النظر وتعزيز الأمن والسلام بين دول المنطقة.
https://sputnikarabic.ae/20230823/السوداني-العراق-لن-يسمح-باستخدام-أراضيه-منطلقا-للاعتداء-على-دول-الجوار-1080351190.html
العراق
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/05/13/1077234312_294:0:2694:1800_1920x0_80_0_0_40abde8ee59f9b2c82595c3b2bf1e81c.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي, الأخبار
العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي, الأخبار
العراق يؤكد على سيادته الوطنية ومنع التجاوزات على أراضيه
تابعنا عبر
بحث رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، مع رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية والبيئية في البلاد.
وحسب وكالة
الأنباء العراقية، جاء ذلك خلال لقائهما، أمس الخميس.
وخلال اللقاء، أكّد الجانبان على دعم جهود الحكومة في تنفيذ برنامجها وفقًا للأولويات الخاصة بترسيخ الأمن والاستقرار وتلبية احتياجات المواطنين، بما يحقق التنمية المستدامة.
وناقش الطرفان أيضا الاستعدادات لإجراء انتخابات مجالس المحافظات، نهاية العام الحالي، وأهمية مشاركة العراقيين في هذه الممارسة الديمقراطية، والعمل على ضمان شفافيتها ونزاهتها.
وتطرق رئيسا الجمهورية ومجلس الوزراء إلى مسألة أمن الحدود، إذ تم تأكيد منع التجاوزات على الأراضي العراقية والسيادة الوطنية، فضلًا عن مناقشة أزمة المياه
في البلاد وتداعياتها على حياة المواطنين.
كما استعرضا آخر المستجدات والتطورات على الصعيدين الإقليمي والدولي، ودور العراق
في تقريب وجهات النظر وتعزيز الأمن والسلام بين دول المنطقة.