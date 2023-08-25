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العراق يؤكد على سيادته الوطنية ومنع التجاوزات على أراضيه
العراق يؤكد على سيادته الوطنية ومنع التجاوزات على أراضيه
بحث رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، مع رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية والبيئية في البلاد. 25.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-25T08:23+0000
2023-08-25T08:23+0000
العراق
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وحسب وكالة الأنباء العراقية، جاء ذلك خلال لقائهما، أمس الخميس.وخلال اللقاء، أكّد الجانبان على دعم جهود الحكومة في تنفيذ برنامجها وفقًا للأولويات الخاصة بترسيخ الأمن والاستقرار وتلبية احتياجات المواطنين، بما يحقق التنمية المستدامة.وناقش الطرفان أيضا الاستعدادات لإجراء انتخابات مجالس المحافظات، نهاية العام الحالي، وأهمية مشاركة العراقيين في هذه الممارسة الديمقراطية، والعمل على ضمان شفافيتها ونزاهتها.وتطرق رئيسا الجمهورية ومجلس الوزراء إلى مسألة أمن الحدود، إذ تم تأكيد منع التجاوزات على الأراضي العراقية والسيادة الوطنية، فضلًا عن مناقشة أزمة المياه في البلاد وتداعياتها على حياة المواطنين.كما استعرضا آخر المستجدات والتطورات على الصعيدين الإقليمي والدولي، ودور العراق في تقريب وجهات النظر وتعزيز الأمن والسلام بين دول المنطقة.
https://sputnikarabic.ae/20230823/السوداني-العراق-لن-يسمح-باستخدام-أراضيه-منطلقا-للاعتداء-على-دول-الجوار-1080351190.html
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العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي, الأخبار
العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي, الأخبار

العراق يؤكد على سيادته الوطنية ومنع التجاوزات على أراضيه

08:23 GMT 25.08.2023
© Photo / Saudi Ministry of Informationرئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني خلال مشاركته في القمة العربية الـ 32 بمدينة جدة
رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني خلال مشاركته في القمة العربية الـ 32 بمدينة جدة - سبوتنيك عربي, 1920, 25.08.2023
© Photo / Saudi Ministry of Information
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بحث رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، مع رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية والبيئية في البلاد.
وحسب وكالة الأنباء العراقية، جاء ذلك خلال لقائهما، أمس الخميس.
وخلال اللقاء، أكّد الجانبان على دعم جهود الحكومة في تنفيذ برنامجها وفقًا للأولويات الخاصة بترسيخ الأمن والاستقرار وتلبية احتياجات المواطنين، بما يحقق التنمية المستدامة.
رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني خلال مشاركته في القمة العربية الـ 32 بمدينة جدة - سبوتنيك عربي, 1920, 23.08.2023
السوداني: العراق لن يسمح باستخدام أراضيه منطلقا للاعتداء على دول الجوار
23 أغسطس, 12:22 GMT
وناقش الطرفان أيضا الاستعدادات لإجراء انتخابات مجالس المحافظات، نهاية العام الحالي، وأهمية مشاركة العراقيين في هذه الممارسة الديمقراطية، والعمل على ضمان شفافيتها ونزاهتها.
وتطرق رئيسا الجمهورية ومجلس الوزراء إلى مسألة أمن الحدود، إذ تم تأكيد منع التجاوزات على الأراضي العراقية والسيادة الوطنية، فضلًا عن مناقشة أزمة المياه في البلاد وتداعياتها على حياة المواطنين.

كما استعرضا آخر المستجدات والتطورات على الصعيدين الإقليمي والدولي، ودور العراق في تقريب وجهات النظر وتعزيز الأمن والسلام بين دول المنطقة.
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