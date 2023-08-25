https://sputnikarabic.ae/20230825/القوات-الروسية-تحبط-هجوما-أوكرانيا-على-محور-جنوب-دونيتسك-1080407006.html
القوات الروسية تحبط هجوما أوكرانيا على محور جنوب دونيتسك
القوات الروسية تحبط هجوما أوكرانيا على محور جنوب دونيتسك
أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان، اليوم الجمعة، أنه تم إحباط هجوم واحد للقوات المسلحة الأوكرانية على اتجاه جنوب دونيتسك، وتم تحييد ما يصل إلى 125 جنديًا... 25.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-25T11:27+0000
2023-08-25T11:27+0000
2023-08-25T11:46+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
روسيا
رصد عسكري
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وجاء في بيان الدفاع أن الجنود الروس صدوا هجوما للجيش الأوكراني على اتجاه جنوب دونيتس في يوم واحد، وأصابوا وحدات من لواء مشاة البحرية وأوقفوا عمل مجموعتين من القوات المسلحة الأوكرانية، مما أسفر عن مقتل ما يصل إلى 125 جنديا أوكرانيا.وأوضحت الدفاع في بيانها "نتيجة للقتال في اتجاه جنوب دونيتسك، تم تحييد ما يصل إلى 125 جنديًا أوكرانيًا وتدمير ثلاث مركبات ومدفع بولندي من طراز"كراب" ونظامي مدفعية أمريكيي الصنع من طراز "إم 777" ومدفعي هاوتزر من طراز "مستا بي" B وواحد من طراز "دي 20"، وتم تدمير مدفع ذاتي الدفع من طراز "غفوزديكا"، بالإضافة إلى بطارية رادار "آ إن 36 تي بي".وصدت وحدات من قوات "فوستوك" على اتجاه جنوب دونيتسك، بالتعاون مع الطيران والمدفعية، هجومًا للعدو في منطقة سلادكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية.كما تم دحر وحدات من اللواء البحري الثامن والثلاثين التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة أوروزايني، بالإضافة إلى ذلك، تم إيقاف أنشطة مجموعتي الاستطلاع التابعتين للواء البحري الحادي والثلاثين التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة بريوتنوي في منطقة زابوروجيه.
https://sputnikarabic.ae/20230825/الجيش-الروسي-يدمر-مقاتلتي-سو--25-وعشرات-الأهداف-الجوية-الأوكرانية--عاجل-1080407228.html
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العالم, روسيا, رصد عسكري
القوات الروسية تحبط هجوما أوكرانيا على محور جنوب دونيتسك
11:27 GMT 25.08.2023 (تم التحديث: 11:46 GMT 25.08.2023) تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان، اليوم الجمعة، أنه تم إحباط هجوم واحد للقوات المسلحة الأوكرانية على اتجاه جنوب دونيتسك، وتم تحييد ما يصل إلى 125 جنديًا أوكرانيًا، وتدمير مدرعات ومدافع للقوات الأوكرانية .
وجاء في بيان الدفاع أن الجنود الروس صدوا هجوما للجيش الأوكراني على اتجاه جنوب دونيتس في يوم واحد، وأصابوا وحدات من لواء مشاة البحرية وأوقفوا عمل مجموعتين من القوات المسلحة الأوكرانية، مما أسفر عن مقتل ما يصل إلى 125 جنديا أوكرانيا.
وأوضحت الدفاع في بيانها "نتيجة للقتال في اتجاه جنوب دونيتسك، تم تحييد ما يصل إلى 125 جنديًا أوكرانيًا وتدمير ثلاث مركبات ومدفع بولندي من طراز"كراب" ونظامي مدفعية أمريكيي الصنع من طراز "إم 777" ومدفعي هاوتزر من طراز "مستا بي" B وواحد من طراز "دي 20"، وتم تدمير مدفع ذاتي الدفع من طراز "غفوزديكا"،
بالإضافة إلى بطارية رادار "آ إن 36 تي بي".
وصدت وحدات من قوات "فوستوك" على اتجاه جنوب دونيتسك
، بالتعاون مع الطيران والمدفعية، هجومًا للعدو في منطقة سلادكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية.
كما تم دحر وحدات من اللواء البحري الثامن والثلاثين التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة أوروزايني، بالإضافة إلى ذلك، تم إيقاف أنشطة مجموعتي الاستطلاع التابعتين للواء البحري الحادي والثلاثين التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة بريوتنوي في منطقة زابوروجيه.