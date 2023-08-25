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العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230825/القوات-الروسية-تسقط-مقاتلة-أوكرانية-وتدمر-مدرعات-قرب-رابوتينو-1080403007.html
القوات الروسية تسقط مقاتلة أوكرانية وتدمر مدرعات قرب رابوتينو
القوات الروسية تسقط مقاتلة أوكرانية وتدمر مدرعات قرب رابوتينو
صرّح عضو مجلس إدارة مقاطعة زابوروجيه، رئيس الحركة الشعبية "نحن مع روسيا"، فلاديمير روغوف، بأنه خلال المعارك الدائرة تم إسقاط طائرة مقاتلة أوكرانية في مقاطعة... 25.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-25T09:31+0000
2023-08-25T09:31+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وقال فلاديمير روغوف، لوكالة "سبوتنيك": "ومن بين النجاحات، خلال معارك رابوتينو، تم إسقاط مقاتلة معادية وتدمير مدرعات العدو التي تحترق الآن في القرية".وبحسب روغوف فإن "خسائر العدو هائلة".وقال القائم بأعمال حاكم مقاطعة زابوروجيه، يفغيني باليتسكي، يوم أمس الخميس، إن "القوات الأوكرانية تعيد تجميع صفوفها بالقرب من قرية رابوتينو لتعويض الخسائر".وتقوم القوات المسلحة الأوكرانية بقصف واقتحام رابوتينو، منذ أكثر من شهرين، حيث لم يبقَ في القرية بيت واحد قائم على دعائمه.وكما أوضح جندي من قوات "عثمان" الخاصة التابعة للجيش الروسي لـ"سبوتنيك"، أن "الجيش الأوكراني يقاتل بضراوة من أجل هذه البلدة بهدف فتح طريقه إلى توكماك، ونجحت الوحدات الروسية في مقاومة هذه الخطط".وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230825/مشاهد-لانقضاض-كراسنوبول-عالية-الدقة-على-هدفها-فيديو-1080400847.html
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روسيا, العالم
روسيا, العالم

القوات الروسية تسقط مقاتلة أوكرانية وتدمر مدرعات قرب رابوتينو

09:31 GMT 25.08.2023
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصورمعارك مع القوات المسلحة الأوكرانية وسط أرتيوموفسك، منطقة العملية العسكرية الخاصة
معارك مع القوات المسلحة الأوكرانية وسط أرتيوموفسك، منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 25.08.2023
© Sputnik . Evgeny Biyatov
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صرّح عضو مجلس إدارة مقاطعة زابوروجيه، رئيس الحركة الشعبية "نحن مع روسيا"، فلاديمير روغوف، بأنه خلال المعارك الدائرة تم إسقاط طائرة مقاتلة أوكرانية في مقاطعة زابوروجيه.
وقال فلاديمير روغوف، لوكالة "سبوتنيك": "ومن بين النجاحات، خلال معارك رابوتينو، تم إسقاط مقاتلة معادية وتدمير مدرعات العدو التي تحترق الآن في القرية".
وبحسب روغوف فإن "خسائر العدو هائلة".
وقال القائم بأعمال حاكم مقاطعة زابوروجيه، يفغيني باليتسكي، يوم أمس الخميس، إن "القوات الأوكرانية تعيد تجميع صفوفها بالقرب من قرية رابوتينو لتعويض الخسائر".
لحظة انقضاض قذيفة كراسنوبول روسية عالية الدقة على هدف أوكراني - سبوتنيك عربي, 1920, 25.08.2023
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08:13 GMT
وتقوم القوات المسلحة الأوكرانية بقصف واقتحام رابوتينو، منذ أكثر من شهرين، حيث لم يبقَ في القرية بيت واحد قائم على دعائمه.
وكما أوضح جندي من قوات "عثمان" الخاصة التابعة للجيش الروسي لـ"سبوتنيك"، أن "الجيش الأوكراني يقاتل بضراوة من أجل هذه البلدة بهدف فتح طريقه إلى توكماك، ونجحت الوحدات الروسية في مقاومة هذه الخطط".
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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Работа самоходной артиллерийской установки Акация ВС РФ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:23 GMT
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