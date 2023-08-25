https://sputnikarabic.ae/20230825/القوات-الروسية-تعزز-دفاعاتها-على-ضفاف-نهر-دنيبر-بعد-اضمحلال-سد-كاخوفكا-1080401362.html
القوات الروسية تعزز دفاعاتها على ضفاف نهر دنيبر بعد اضمحلال سد كاخوفكا
القوات الروسية تعزز دفاعاتها على ضفاف نهر دنيبر بعد اضمحلال سد كاخوفكا
أعلن القائم بأعمال حاكم مقاطعة زابوروجيه، يفغيني باليتسكي، في مقابلة مع "سبوتنيك"، أن الدفاع على طول ضفاف نهر دنيبر في مقاطعة زابوروجيه، بعد بحيرة خزان... 25.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-25T08:42+0000
2023-08-25T08:42+0000
2023-08-25T08:42+0000
العالم
روسيا
رصد عسكري
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وأفاد مصدر لـ"سبوتنيك"، قائلًا: "لدينا جميع الألغام التي رأيتها، بدءًا من المدرسة العسكرية، جميع الأنظمة ملغومة بحيث لا يستطيع العدو المرور بشكل جماعي، ولكن قطعة قطعة، بالطبع، من الواضح أن مجموعة التخريب والاستطلاع يمكن أن تتسلل نظريًا، ولكن هناك أيضًا نظام تحكم دون طيار لذلك، ولدينا كاميرات هبوط في كل مكان، ودوريات، وكل الإجراءات اللازمة حتى لا يخترق العدو".وأوضح باليتسكي أنه "بذلك انخفض نشاط الجماعات التخريبية في المنطقة إلى الصفر تقريبا، وأنه من المحتمل أن تكون هناك خلايا نائمة، لكن الطابع الجماعي، الذي كان قبل ستة أشهر فقط لم يعد موجودا اليوم".وفي وقت سابق، وصف باليتسكي معدات الجيش الأوكراني بالخردة، وقال للقناة "الأولى" الروسية : "بالنسبة لعملها النشط، فقد كان أداؤها متدن للغاية، قصصهم التي تمدح جمال وقوة مسيراتهم والمدافع الألمانية - هذه ليست إلا خردة بكل معنى الكلمة، على الأقل ليست أفضل من الدبابات السوفيتية، حتى أنها مطلية بشكل سيئ".وأضاف: "المعدات الثقيلة الغربية مصممة بشكل أساسي للدفاع والقتال في الصحراء وليس للهجوم، كما أنها تتعطل، عند انفجار الألغام".
https://sputnikarabic.ae/20230825/مشاهد-لعمل-طواقم-القوات-المضادة-للطائرات-لحظة-تدمير-المسيرات-الأوكرانية-فيديو-1080399276.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, روسيا, رصد عسكري
القوات الروسية تعزز دفاعاتها على ضفاف نهر دنيبر بعد اضمحلال سد كاخوفكا
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أعلن القائم بأعمال حاكم مقاطعة زابوروجيه، يفغيني باليتسكي، في مقابلة مع "سبوتنيك"، أن الدفاع على طول ضفاف نهر دنيبر في مقاطعة زابوروجيه، بعد بحيرة خزان كاخوفكا، قد تم تعزيزه بالكامل بشكل جدي.
وأفاد مصدر لـ"سبوتنيك"، قائلًا: "لدينا جميع الألغام التي رأيتها، بدءًا من المدرسة العسكرية، جميع الأنظمة ملغومة بحيث لا يستطيع العدو المرور بشكل جماعي، ولكن قطعة قطعة، بالطبع، من الواضح أن مجموعة التخريب والاستطلاع يمكن أن تتسلل نظريًا، ولكن هناك أيضًا نظام تحكم دون طيار لذلك، ولدينا كاميرات هبوط في كل مكان، ودوريات، وكل الإجراءات اللازمة حتى لا يخترق العدو".
وأوضح باليتسكي أنه "بذلك انخفض نشاط الجماعات التخريبية في المنطقة إلى الصفر تقريبا
، وأنه من المحتمل أن تكون هناك خلايا نائمة، لكن الطابع الجماعي، الذي كان قبل ستة أشهر فقط لم يعد موجودا اليوم".
وفي وقت سابق، وصف باليتسكي معدات الجيش الأوكراني بالخردة،
وقال للقناة "الأولى" الروسية : "بالنسبة لعملها النشط، فقد كان أداؤها متدن للغاية، قصصهم التي تمدح جمال وقوة مسيراتهم والمدافع الألمانية - هذه ليست إلا خردة بكل معنى الكلمة، على الأقل ليست أفضل من الدبابات السوفيتية، حتى أنها مطلية بشكل سيئ".
وأضاف: "المعدات الثقيلة الغربية مصممة بشكل أساسي للدفاع والقتال في الصحراء وليس للهجوم
، كما أنها تتعطل، عند انفجار الألغام".