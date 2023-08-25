https://sputnikarabic.ae/20230825/المخزون-الاستراتيجي-آمن-مصر-تنفي-وجود-عجز-بمادة-الأرز-في-الأسواق-1080407843.html
"المخزون الاستراتيجي آمن"... مصر تنفي وجود عجز بمادة الأرز في الأسواق
"المخزون الاستراتيجي آمن"... مصر تنفي وجود عجز بمادة الأرز في الأسواق
نفت الحكومة المصرية، اليوم الجمعة، ما تداولته بعض المواقع وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء بشأن وجود عجز في الكميات المعروضة من الأرز في الأسواق نتيجة تراجع... 25.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-25T12:12+0000
2023-08-25T12:12+0000
2023-08-25T12:12+0000
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وقال المركز الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء المصري في بيان له، اليوم الجمعة، بأن رئاسة المجلس تواصلت مع وزارتي التموين والتجارة الداخلية والزراعة واستصلاح الأراضي، للتأكد من تلك الأنباء.وأكدت الوزارتان أنه لا صحة لوجود عجز في الكميات المعروضة من الأرز في الأسواق والمنافذ التموينية نتيجة تراجع المخزون الاستراتيجي من المحصول.وشددت الوزارتان على توافر جميع السلع الغذائية الأساسية بشكل طبيعي بما فيها الأرز، مع انتظام ضخ كميات وفيرة منها يوميًا كسلعة تموينية وحرة في جميع الأسواق والمنافذ التموينية وفروع المجمعات الاستهلاكية وبقالي التموين في جميع محافظات الجمهورية، بحسب البيان.وأشارتا إلى أن المخزون الاستراتيجي من الأرز آمن، ويكفي احتياجات المستهلكين، لمدة 3.3 شهر، حيث تم استيراد شحنات من الأرز، كإجراء استباقي لتعزيز المخزون الاستراتيجي، وإحداث توازن في أسعاره، فضلًا عن اقتراب موسم حصاد المحصول المحلي الجديد من الأرز، والذي سيسهم أيضًا في تأمين المخزون الاستراتيجي.كما ناشدتا المواطنين بعدم الانسياق وراء تلك الأخبار المغلوطة، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.
https://sputnikarabic.ae/20230609/الحكومة-المصرية-تنفي-تعثرها-في-سداد-مدفوعات-القمح-المستورد-1077932258.html
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
مصر, أخبار مصر الآن, اقتصاد, العالم العربي, الأخبار
مصر, أخبار مصر الآن, اقتصاد, العالم العربي, الأخبار
"المخزون الاستراتيجي آمن"... مصر تنفي وجود عجز بمادة الأرز في الأسواق
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نفت الحكومة المصرية، اليوم الجمعة، ما تداولته بعض المواقع وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء بشأن وجود عجز في الكميات المعروضة من الأرز في الأسواق نتيجة تراجع المخزون الاستراتيجي.
وقال المركز الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء المصري في بيان له، اليوم الجمعة، بأن رئاسة المجلس تواصلت مع وزارتي التموين
والتجارة الداخلية والزراعة واستصلاح الأراضي، للتأكد من تلك الأنباء.
وأكدت الوزارتان أنه لا صحة لوجود عجز في الكميات المعروضة من الأرز
في الأسواق والمنافذ التموينية نتيجة تراجع المخزون الاستراتيجي من المحصول.
وشددت الوزارتان على توافر جميع السلع الغذائية الأساسية بشكل طبيعي بما فيها الأرز، مع انتظام ضخ كميات وفيرة منها يوميًا كسلعة تموينية وحرة في جميع الأسواق والمنافذ التموينية وفروع المجمعات الاستهلاكية وبقالي التموين في جميع محافظات الجمهورية، بحسب البيان.
وأشارتا إلى أن المخزون الاستراتيجي من الأرز آمن
، ويكفي احتياجات المستهلكين، لمدة 3.3 شهر، حيث تم استيراد شحنات من الأرز، كإجراء استباقي لتعزيز المخزون الاستراتيجي، وإحداث توازن في أسعاره، فضلًا عن اقتراب موسم حصاد المحصول المحلي الجديد من الأرز، والذي سيسهم أيضًا في تأمين المخزون الاستراتيجي.
كما ناشدتا المواطنين بعدم الانسياق وراء تلك الأخبار المغلوطة، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.