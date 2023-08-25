https://sputnikarabic.ae/20230825/ترامب-يغرد-على-تويتر-لأول-مرة-منذ-عام-2021-وينشر-صورته-الجنائية-في-سجن-فولتون-1080397337.html

ترامب يغرد على "تويتر" لأول مرة منذ عام 2021 وينشر صورته الجنائية في سجن فولتون

ترامب يغرد على "تويتر" لأول مرة منذ عام 2021 وينشر صورته الجنائية في سجن فولتون

نشر الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، صباح اليوم الجمعة، أول تغريدة له على موقع "تويتر" منذ عام 2021، عندما قررت المنصة تعليق حسابه. 25.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-25T03:44+0000

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موسكو - سبوتنيك. ونشر ترامب عبر حسابه على "تويتر" الصورة الجنائية التي التُقطت له أثناء احتجازه في سجن مقاطعة فولتون، في وقت سابق اليوم، وكتب عليها: "التدخل في الانتخابات.. لا تستلم أبدًا".ترامب كان من أكثر زعماء العالم استخدامًا لـ "تويتر" خلال فترة رئاسته للولايات المتحدة، لكن تم تعليق حسابه في يناير/ كانون الثاني 2021 من قبل الشركة بعد اتهامه بتحريض أنصاره على اقتحام مبنى الكابيتول في 6 يناير/ كانون ثاني 2021.بعد شراء الملياردير الأمريكي إيلون ماسك للمنصة، قرر رفع الحظر المفروض على حساب ترامب، لكن الرئيس السابق رفض العودة لاستخدام "تويتر" مجددًا.أصبح ترامب أول رئيس في تاريخ الولايات المتحدة يُلتقط له صورة جنائية أثناء احتجازه في سجن مقاطعة فولتون بولاية جورجيا الأميركية، بتهمة التدخل في الانتخابات الرئاسية عام 2020.سلطات المقاطعة وضعت ترامب رهن الاعتقال رسميًا لفترة وجيزة، على خلفية اتهامه بالتدخل في الانتخابات الرئاسية بولاية جورجيا عام 2020 ومحاولة تلاعب النتائج لصالحه. تم الإفراج عنه بكفالة قدرها 200 ألف دولار بموجب اتفاق مسبق.

https://sputnikarabic.ae/20230825/ترامب-يغادر-سجن-جورجيا-بعد-اعتقال-لفترة-وجيزة--1080396633.html

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