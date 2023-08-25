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الدفاع الروسية تعلن اعتراض 42 طائرة مسيرة فوق شبه جزيرة القرم
- سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230825/حاكم-سيفاستوبول-تدمير-عدد-من-الطائرات-المسيرة-في-البحر-الأسود-1080397054.html
حاكم سيفاستوبول: تدمير عدد من الطائرات المسيرة في البحر الأسود
حاكم سيفاستوبول: تدمير عدد من الطائرات المسيرة في البحر الأسود
أعلن حاكم سيفاستوبول، ميخائيل رازفوجايف، في وقت مبكر من صباح اليوم الجمعة، تدمير عدة طائرات مسيرة في البحر قرب رأس تشيرسونيس في مدينة سيفاستوبول. 25.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-25T01:45+0000
2023-08-25T01:45+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
جمهورية القرم الروسية
روسيا
أخبار روسيا اليوم
سلاح روسيا
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وقال رازفوجايف، على تليغرام: "وفقًا للمعلومات الأولية، تم تدمير عدة طائرات مسيرة فوق البحر قرب رأس تشيرسونيس".وأضاف: "لم تسجل خدمات الطوارئ أي أضرار للبنية التحتية المدنية. المدينة هادئة الآن. ولكن جميع القوات والخدمات في حالة جاهزية قتالية".
https://sputnikarabic.ae/20230822/مقاتلات-روسية-تبعد-طائرتي-استطلاع-مسيرتين-فوق-البحر-الأسود-قرب-القرم-1080336839.html
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جمهورية القرم الروسية, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا
جمهورية القرم الروسية, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا

حاكم سيفاستوبول: تدمير عدد من الطائرات المسيرة في البحر الأسود

01:45 GMT 25.08.2023
© Photo / Russian Ministry of Defenseصواريخ روسية تنطلق من سفن رحبية روسية في البحر الأسود
صواريخ روسية تنطلق من سفن رحبية روسية في البحر الأسود - سبوتنيك عربي, 1920, 25.08.2023
© Photo / Russian Ministry of Defense
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أعلن حاكم سيفاستوبول، ميخائيل رازفوجايف، في وقت مبكر من صباح اليوم الجمعة، تدمير عدة طائرات مسيرة في البحر قرب رأس تشيرسونيس في مدينة سيفاستوبول.
وقال رازفوجايف، على تليغرام: "وفقًا للمعلومات الأولية، تم تدمير عدة طائرات مسيرة فوق البحر قرب رأس تشيرسونيس".
طائرات سو-24 إم وسو-30 إس إم التابعة لأسطول البحر الأسود - سبوتنيك عربي, 1920, 22.08.2023
مقاتلات روسية تبعد طائرتي استطلاع مسيرتين فوق البحر الأسود قرب القرم
22 أغسطس, 20:33 GMT
وأضاف: "لم تسجل خدمات الطوارئ أي أضرار للبنية التحتية المدنية. المدينة هادئة الآن. ولكن جميع القوات والخدمات في حالة جاهزية قتالية".
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 14:39 GMT
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