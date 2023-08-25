https://sputnikarabic.ae/20230825/حاكم-سيفاستوبول-تدمير-عدد-من-الطائرات-المسيرة-في-البحر-الأسود-1080397054.html
حاكم سيفاستوبول: تدمير عدد من الطائرات المسيرة في البحر الأسود
حاكم سيفاستوبول: تدمير عدد من الطائرات المسيرة في البحر الأسود
أعلن حاكم سيفاستوبول، ميخائيل رازفوجايف، في وقت مبكر من صباح اليوم الجمعة، تدمير عدة طائرات مسيرة في البحر قرب رأس تشيرسونيس في مدينة سيفاستوبول. 25.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-25T01:45+0000
2023-08-25T01:45+0000
2023-08-25T01:45+0000
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وقال رازفوجايف، على تليغرام: "وفقًا للمعلومات الأولية، تم تدمير عدة طائرات مسيرة فوق البحر قرب رأس تشيرسونيس".وأضاف: "لم تسجل خدمات الطوارئ أي أضرار للبنية التحتية المدنية. المدينة هادئة الآن. ولكن جميع القوات والخدمات في حالة جاهزية قتالية".
https://sputnikarabic.ae/20230822/مقاتلات-روسية-تبعد-طائرتي-استطلاع-مسيرتين-فوق-البحر-الأسود-قرب-القرم-1080336839.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
جمهورية القرم الروسية, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا
جمهورية القرم الروسية, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا
حاكم سيفاستوبول: تدمير عدد من الطائرات المسيرة في البحر الأسود
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أعلن حاكم سيفاستوبول، ميخائيل رازفوجايف، في وقت مبكر من صباح اليوم الجمعة، تدمير عدة طائرات مسيرة في البحر قرب رأس تشيرسونيس في مدينة سيفاستوبول.
وقال رازفوجايف، على تليغرام: "وفقًا للمعلومات الأولية، تم تدمير عدة طائرات مسيرة فوق البحر قرب رأس تشيرسونيس".
وأضاف: "لم تسجل خدمات الطوارئ أي أضرار للبنية التحتية المدنية. المدينة هادئة الآن. ولكن جميع القوات والخدمات في حالة جاهزية قتالية".