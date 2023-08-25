https://sputnikarabic.ae/20230825/حاكم-مقاطعة-كالوغا-الروسية-اعتراض-صاروخ-إس---200-أوكراني-دون-إصابات-أو-أضرار-1080397480.html
عمدة مدينة كالوغا الروسية: اعتراض صاروخ "إس - 200" أوكراني دون إصابات أو أضرار
عمدة مدينة كالوغا الروسية: اعتراض صاروخ "إس - 200" أوكراني دون إصابات أو أضرار
أعلن عمدة مدينة كالوغا الروسية، فلاديسلاف شابشا، اليوم الجمعة، اعتراض صاروخ دفاع جوي أوكراني معدّل من طراز "إس - 200" فوق أراضي المدينة، دون وقوع إصابات أو... 25.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-25T04:24+0000
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موسكو - سبوتنيك. وقال شابشا عبر قناته على تطبيق "تلغرام"، إن "أنظمة الدفاع الجوي الروسية، اعترضت صاروخًا أوكرانيًا من طراز "إس - 200" دون وقوع أضرار في البنية التحتية أو إصابات".يُذكر أن وزارة الدفاع الروسية، أعلنت في وقت سابق اليوم، اعتراض وإسقاط صاروخ دفاع جوي أوكراني معدّل من فئة "إس - 200" فوق مدينة كالوغا الروسية.وقالت الدفاع الروسية في بيان: "أُحبطت الليلة محاولة لنظام كييف لتنفيذ هجمات إرهابية على أهداف مدنية في أراضي روسيا الاتحادية، باستخدام صاروخ معدّل من منظومة الدفاع الجوي "إس - 200".ويواصل نظام كييف محاولاته لتنفيذ هجمات بطائرات دون طيار، ضد المدنيين والمنشآت الحيوية في عدد من مقاطعات روسيا، وشبه جزيرة القرم.
https://sputnikarabic.ae/20230519/إعلام-إهدار-32-صاروخ-باتريوت-في-محاولة-إسقاط-كينجال-1077199860.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا
عمدة مدينة كالوغا الروسية: اعتراض صاروخ "إس - 200" أوكراني دون إصابات أو أضرار
04:24 GMT 25.08.2023 (تم التحديث: 04:40 GMT 25.08.2023) تابعنا عبر
أعلن عمدة مدينة كالوغا الروسية، فلاديسلاف شابشا، اليوم الجمعة، اعتراض صاروخ دفاع جوي أوكراني معدّل من طراز "إس - 200" فوق أراضي المدينة، دون وقوع إصابات أو أضرار.
موسكو - سبوتنيك
. وقال شابشا عبر قناته على تطبيق "تلغرام"، إن "أنظمة الدفاع الجوي الروسية، اعترضت صاروخًا أوكرانيًا من طراز "إس - 200" دون وقوع أضرار في البنية التحتية أو إصابات".
يُذكر أن وزارة الدفاع الروسية، أعلنت في وقت سابق اليوم، اعتراض وإسقاط صاروخ دفاع جوي أوكراني معدّل
من فئة "إس - 200" فوق مدينة كالوغا الروسية.
وقالت الدفاع الروسية في بيان: "أُحبطت الليلة محاولة لنظام كييف لتنفيذ هجمات إرهابية على أهداف مدنية في أراضي روسيا الاتحادية، باستخدام صاروخ معدّل من منظومة الدفاع الجوي "إس - 200".
ويواصل نظام كييف محاولاته لتنفيذ هجمات بطائرات دون طيار، ضد المدنيين والمنشآت الحيوية في عدد من مقاطعات روسيا، وشبه جزيرة القرم.