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العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230825/حاكم-مقاطعة-كالوغا-الروسية-اعتراض-صاروخ-إس---200-أوكراني-دون-إصابات-أو-أضرار-1080397480.html
عمدة مدينة كالوغا الروسية: اعتراض صاروخ "إس - 200" أوكراني دون إصابات أو أضرار
عمدة مدينة كالوغا الروسية: اعتراض صاروخ "إس - 200" أوكراني دون إصابات أو أضرار
أعلن عمدة مدينة كالوغا الروسية، فلاديسلاف شابشا، اليوم الجمعة، اعتراض صاروخ دفاع جوي أوكراني معدّل من طراز "إس - 200" فوق أراضي المدينة، دون وقوع إصابات أو... 25.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-25T04:24+0000
2023-08-25T04:40+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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سلاح روسيا
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موسكو - سبوتنيك. وقال شابشا عبر قناته على تطبيق "تلغرام"، إن "أنظمة الدفاع الجوي الروسية، اعترضت صاروخًا أوكرانيًا من طراز "إس - 200" دون وقوع أضرار في البنية التحتية أو إصابات".يُذكر أن وزارة الدفاع الروسية، أعلنت في وقت سابق اليوم، اعتراض وإسقاط صاروخ دفاع جوي أوكراني معدّل من فئة "إس - 200" فوق مدينة كالوغا الروسية.وقالت الدفاع الروسية في بيان: "أُحبطت الليلة محاولة لنظام كييف لتنفيذ هجمات إرهابية على أهداف مدنية في أراضي روسيا الاتحادية، باستخدام صاروخ معدّل من منظومة الدفاع الجوي "إس - 200".ويواصل نظام كييف محاولاته لتنفيذ هجمات بطائرات دون طيار، ضد المدنيين والمنشآت الحيوية في عدد من مقاطعات روسيا، وشبه جزيرة القرم.
https://sputnikarabic.ae/20230519/إعلام-إهدار-32-صاروخ-باتريوت-في-محاولة-إسقاط-كينجال-1077199860.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا

عمدة مدينة كالوغا الروسية: اعتراض صاروخ "إس - 200" أوكراني دون إصابات أو أضرار

04:24 GMT 25.08.2023 (تم التحديث: 04:40 GMT 25.08.2023)
© Sputnikقاذفة اللهب الروسية "سولنتسيبيك" تقصف معاقل القوات الأوكرانية في اتجاه دونيتسك
قاذفة اللهب الروسية سولنتسيبيك تقصف معاقل القوات الأوكرانية في اتجاه دونيتسك - سبوتنيك عربي, 1920, 25.08.2023
© Sputnik
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أعلن عمدة مدينة كالوغا الروسية، فلاديسلاف شابشا، اليوم الجمعة، اعتراض صاروخ دفاع جوي أوكراني معدّل من طراز "إس - 200" فوق أراضي المدينة، دون وقوع إصابات أو أضرار.
موسكو - سبوتنيك. وقال شابشا عبر قناته على تطبيق "تلغرام"، إن "أنظمة الدفاع الجوي الروسية، اعترضت صاروخًا أوكرانيًا من طراز "إس - 200" دون وقوع أضرار في البنية التحتية أو إصابات".
صواريخ باتريوت - سبوتنيك عربي, 1920, 19.05.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
إعلام: إهدار 32 صاروخ "باتريوت" في محاولة إسقاط "كينجال"
19 مايو, 05:55 GMT
يُذكر أن وزارة الدفاع الروسية، أعلنت في وقت سابق اليوم، اعتراض وإسقاط صاروخ دفاع جوي أوكراني معدّل من فئة "إس - 200" فوق مدينة كالوغا الروسية.
وقالت الدفاع الروسية في بيان: "أُحبطت الليلة محاولة لنظام كييف لتنفيذ هجمات إرهابية على أهداف مدنية في أراضي روسيا الاتحادية، باستخدام صاروخ معدّل من منظومة الدفاع الجوي "إس - 200".
ويواصل نظام كييف محاولاته لتنفيذ هجمات بطائرات دون طيار، ضد المدنيين والمنشآت الحيوية في عدد من مقاطعات روسيا، وشبه جزيرة القرم.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 14:39 GMT
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