https://sputnikarabic.ae/20230825/خارجية-النيجر-تمهل-سفيري-الولايات-المتحدة-ونيجيريا-48-ساعة-لمغادرة-البلاد-1080426653.html
خارجية النيجر تمهل سفيري الولايات المتحدة ونيجيريا 48 ساعة لمغادرة البلاد
خارجية النيجر تمهل سفيري الولايات المتحدة ونيجيريا 48 ساعة لمغادرة البلاد
قررت وزارة خارجية النيجر، اليوم السبت، إنهاء اعتماد سفيرة الولايات المتحدة وسفير نيجيريا لدى النيجر وطالبتهما بمغادرة البلاد خلال 48 ساعة. 25.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-25T22:33+0000
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موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان وزارة الخارجية: "السلطات النيجرية المختصة قررت إنهاء اعتماد السفيرة الأمريكية، كاثلين فيتزجيبون، والسفير النيجيري، محمد عثمان وطالبتهما بمغادرة أراضي النيجر في غضون 48 ساعة"، وأشار البيان، إلى أن القرار اتُخذ على خلفية تصرفات الدولتين المخالفة لمصالح النيجر.في السياق ذاته، أعلنت وزارة الخارجية النيجرية إنهاء اعتماد السفير الألماني، أوليفيي شناكينبرغ وطالبته بمغادرة أراضي النيجر في غضون 48 ساعة، لافتة في بيان أن القرار اتُخذ على خلفية تصرفات السلطات الألمانية المخالفة لمصالح النيجر.جاء ذلك في أعقاب قرار خارجية النيجر، أمس الجمعة، بإنهاء اعتماد السفير الفرنسي لدى النيجر، سيلفان إيتي، ومطالبته بمغادرة البلاد خلال 48 ساعة، مشيرة إلى أن القرار جاء بسبب تصرفات السلطات الفرنسية المخالفة لمصالح النيجر.وأعلن قادة عسكريون في النيجر، يوم 27 يوليو/ تموز الماضي، إقالة رئيس البلاد، محمد بازوم، واحتجازه في مقر إقامته، وإغلاق الحدود، وفرض حظر التجول، مسلطين الضوء على قرار وضع حد للنظام الحالي بعد تدهور الأوضاع الأمنية، وسوء الإدارة الاقتصادية.
https://sputnikarabic.ae/20230825/الرئيس-النيجيري-يقول-إنه-يدير-وضعا-خطيرا-وإنه-يمنع-تدخل-إيكواس-في-النيجر-1080418440.html
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العالم, أخبار العالم الآن, النيجر, أخبار النيجر, الأخبار, الولايات المتحدة الأمريكية, نيجيريا
العالم, أخبار العالم الآن, النيجر, أخبار النيجر, الأخبار, الولايات المتحدة الأمريكية, نيجيريا
خارجية النيجر تمهل سفيري الولايات المتحدة ونيجيريا 48 ساعة لمغادرة البلاد
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قررت وزارة خارجية النيجر، اليوم السبت، إنهاء اعتماد سفيرة الولايات المتحدة وسفير نيجيريا لدى النيجر وطالبتهما بمغادرة البلاد خلال 48 ساعة.
موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان وزارة الخارجية: "السلطات النيجرية المختصة قررت إنهاء اعتماد السفيرة الأمريكية، كاثلين فيتزجيبون، والسفير النيجيري، محمد عثمان وطالبتهما بمغادرة أراضي النيجر في غضون 48 ساعة"، وأشار البيان، إلى أن القرار اتُخذ على خلفية تصرفات الدولتين المخالفة لمصالح النيجر.
في السياق ذاته، أعلنت وزارة الخارجية النيجرية إنهاء اعتماد السفير الألماني
، أوليفيي شناكينبرغ وطالبته بمغادرة أراضي النيجر في غضون 48 ساعة، لافتة في بيان أن القرار اتُخذ على خلفية تصرفات السلطات الألمانية المخالفة لمصالح النيجر.
جاء ذلك في أعقاب قرار خارجية النيجر، أمس الجمعة، بإنهاء اعتماد السفير الفرنسي لدى النيجر، سيلفان إيتي، ومطالبته بمغادرة البلاد خلال 48 ساعة، مشيرة إلى أن القرار جاء بسبب تصرفات السلطات الفرنسية
المخالفة لمصالح النيجر.
وأعلن قادة عسكريون في النيجر، يوم 27 يوليو/ تموز الماضي، إقالة رئيس البلاد، محمد بازوم، واحتجازه في مقر إقامته، وإغلاق الحدود، وفرض حظر التجول، مسلطين الضوء على قرار وضع حد للنظام الحالي بعد تدهور الأوضاع الأمنية، وسوء الإدارة الاقتصادية.