https://sputnikarabic.ae/20230825/رئيس-هيئة-الأركان-الأمريكية-يؤكد-التزام-بلاده-بضمان-ألا-تطور-إيران-سلاحا-نوويا-1080420474.html
رئيس هيئة الأركان الأمريكية يؤكد التزام بلاده بضمان ألا تطور إيران سلاحا نوويا
رئيس هيئة الأركان الأمريكية يؤكد التزام بلاده بضمان ألا تطور إيران سلاحا نوويا
أكد رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية، مارك ميلي، أن "قدرات إيران النووية هي قضية حاضرة على الدوام لدى الولايات المتحدة، وتراقبها عن كثب". 25.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-25T16:52+0000
2023-08-25T16:52+0000
2023-08-25T16:54+0000
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وأضاف في مقابلة مع قناة "المملكة" الأردنية، اليوم الجمعة، أن "أمريكا ملتزمة بضمان عدم تطوير إيران لسلاح نووي".وتابع، لافتا إلى أن "القدرات الإيرانية تأثيرها سلبي، وأن طهران تدعم عددا من المنظمات الإرهابية في المنطقة".وتوقفت المفاوضات الرامية إلى استئناف الاتفاق النووي بين إيران والدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وألمانيا، بسبب فشل أمريكا وإيران في الوصول اتفاق نهائي.ودعت طهران إلى إنهاء "مزاعم" الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بالعثور على آثار مواد نووية في ثلاثة مواقع إيرانية غير معلنة، وهي مسألة تطمينات طالبت بها طهران لضمان استمرارية الاتفاق.الجدير بالذكر أن أمريكا انسحبت من جانب واحد من الاتفاق، في مايو/ أيار 2018، وأعادت فرض عقوبات اقتصادية على إيران، في حين أسقطت طهران بعض القيود على أنشطتها النووية المنصوص عليها في الاتفاق.
https://sputnikarabic.ae/20230811/إسرائيل-تخشى-حصول-دول-كالسعودية-وتركيا-ومصر-على-السلاح-النووي-بعد-إيران-1079987079.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن
إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن
رئيس هيئة الأركان الأمريكية يؤكد التزام بلاده بضمان ألا تطور إيران سلاحا نوويا
16:52 GMT 25.08.2023 (تم التحديث: 16:54 GMT 25.08.2023) تابعنا عبر
أكد رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية، مارك ميلي، أن "قدرات إيران النووية هي قضية حاضرة على الدوام لدى الولايات المتحدة، وتراقبها عن كثب".
وأضاف في مقابلة مع قناة
"المملكة" الأردنية، اليوم الجمعة، أن "أمريكا ملتزمة بضمان عدم تطوير إيران لسلاح نووي".
وتابع، لافتا إلى أن "القدرات الإيرانية تأثيرها سلبي، وأن طهران تدعم عددا من المنظمات الإرهابية في المنطقة".
وتوقفت المفاوضات الرامية إلى استئناف الاتفاق النووي
بين إيران والدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وألمانيا، بسبب فشل أمريكا وإيران في الوصول اتفاق نهائي.
ودعت طهران إلى إنهاء "مزاعم" الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بالعثور على آثار مواد نووية في ثلاثة مواقع إيرانية غير معلنة، وهي مسألة تطمينات طالبت بها طهران لضمان استمرارية الاتفاق
.
الجدير بالذكر أن أمريكا انسحبت من جانب واحد من الاتفاق، في مايو/ أيار 2018، وأعادت فرض عقوبات اقتصادية على إيران، في حين أسقطت طهران بعض القيود على أنشطتها النووية المنصوص عليها في الاتفاق.