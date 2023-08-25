https://sputnikarabic.ae/20230825/رصد-دوامة-مظلمة-غامضة-على-كوكب-نبتون-ترى-من-الأرض-لأول-مرة-فيديو-1080414979.html

رصد دوامة مظلمة غامضة على كوكب نبتون ترى من الأرض لأول مرة... فيديو

رصد دوامة مظلمة غامضة على كوكب نبتون ترى من الأرض لأول مرة... فيديو

منذ أن حلقت "فوييغر 2" قرب نبتون في عام 1989، قدمت البقع الداكنة العملاقة التي تظهر في الغلاف الجوي للكوكب البعيد، لغزًا غريبًا. 25.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-25T14:11+0000

2023-08-25T14:11+0000

2023-08-25T14:11+0000

مجتمع

علوم

منوعات

نادي الفيديو

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/08/15/1080276807_0:257:2730:1793_1920x0_80_0_0_33a053c42d7bf8a426dad5e4b6eae5e8.jpg

ورصد العلماء، الآن ولأول مرة، واحدة من البقع باستخدام أدوات أرضية بدقة غير مسبوقة، ما ساعد العلماء على معرفة سبب ظهور تلك البقع الداكنة جدًا وسبب اختلافها تمامًا عن البقع الموجودة على الكواكب الأخرى.إن دوامات نبتون المظلمة هي في الواقع عواصف مضادة للأعاصير، وهي قصيرة العمر نسبيًا، أي تظهر وتتبدد كل بضع سنوات، ويُعتقد أيضًا أنها خالية نسبيًا من السحب في مراكزها، مقارنةً بدوامات العواصف في زحل والمشتري، ولم يتم تعلُّم شيئ آخر بسبب بعد نبتون وطبيعة الدوامات القصيرة العمر.ويعتقد الباحثون أن هذا يمكن أن يكون نتيجة للتدفئة المحلية في الجزء العميق من الدوامة المضادة للإعصار، والتي تبخر جليد "كبريتيد الهيدروجين" لتكشف عن قلب دوامة أكثر قتامة، الجسيمات الموجودة في طبقة الهباء الجوي أعلاه تصبح أصغر حجمًا، ما يقلل من العتامة.ووجد الباحثون سحابة لامعة ترافق الدوامة، لم تكن هذه إحدى سحب الميثان التي غالبًا ما تصاحب دوامات نبتون، ولكنها نوع من السحب لم يسبق له مثيل من قبل، بحسب دراسة نُشرت في مجلة "ساينس أليرت" العلمية.يقول عالم الفلك، مايكل وونغ، من جامعة كاليفورنيا في بيركلي: "هذه زيادة مذهلة في قدرة البشرية على مراقبة الكون"، وأضاف: "في البداية، لم نتمكن من اكتشاف هذه البقع إلا عن طريق إرسال مركبة فضائية إلى هناك (فوييغر)، ثم اكتسبنا القدرة على اكتشافها عن بعد باستخدام المسبار الفضائي"هابل"، وأخيرًا، تقدمت التكنولوجيا لتمكين ذلك من كوكب الأرض".

https://sputnikarabic.ae/20230825/فريق-طبي-عربي-يحقق-إنجازا-تاريخيا-بإجراء-عمليتين-جراحيتين-لطفلة-في-وقت-واحد-1080404808.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

علوم, منوعات, نادي الفيديو