https://sputnikarabic.ae/20230825/روسيا-بريكس-تواصل-المشاورات-لتشكيل-أدوات-تسوية-مدفوعات-مستقلة-عن-الغرب-1080406487.html
روسيا: "بريكس" تواصل المشاورات لتشكيل أدوات تسوية مدفوعات مستقلة عن الغرب
روسيا: "بريكس" تواصل المشاورات لتشكيل أدوات تسوية مدفوعات مستقلة عن الغرب
أكّد نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، أن دول "بريكس" تعمل على مواصلة المشاورات بشأن تشكيل أدوات لتسويات المدفوعات بشكل مستقل عن الغرب. 25.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-25T11:22+0000
2023-08-25T11:22+0000
2023-08-25T11:35+0000
روسيا
قمة بريكس 2023
مجموعة بريكس
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وقال ريابكوف خلال مؤتمر صحفي، عقده اليوم الجمعة، عقب اختتام قمة "بريكس" في جوهانسبرغ، إن "المشاورات جارية حول تشكيل أدوات دفع فعّالة داخل "بريكس"، مستقلة عن الغرب، فضلا عن منصة دولية آمنة للتسويات متعددة الأطراف عبر الحدود".وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، قد قال في مؤتمر صحفي، عقده أمس الخميس، عقب الاجتماع الدولي لقمة "بريكس2023": "بعض القنوات الغربية تتحدث عن "بريكس" بوصفها "ناديا اقتصاديا"، لقد تفوقنا اقتصاديا على مجموعة السبع، ونحقق الكثير على مستوى الاقتصاد، وهناك الكثير من العمل أمام وزارات الطاقة والنقل والمال، وأمام تلك الوزارات الكثير من المهام التي أشار إليها الرئيس بوتين، بما في ذلك مشروع "الشمال الجنوب"، الذي يربط بين الطرق البحرية الشمالية والجنوبية، وهو ما سيمنح فرصا لمنطقة الدول الأوراسية وكذلك دول الخليج والشرق الأوسط".وبحسب البيان الختامي، الذي تبناه قادة المجموعة فإن "العضوية الكاملة لدول "بريكس" الجديدة ستبدأ، في 1 يناير/ كانون الثاني 2024".وقال لافروف: "ستستمر دول "بريكس" بالتنسيق على جميع المنصات الدولية"، مؤكدا أن "موضوع العملة الموحدة لا يزال قيد الدراسة".
https://sputnikarabic.ae/20230824/لافروف-يجري-مؤتمرا-صحفيا-في-قمة-بريكس-فيديو--1080381299.html
https://sputnikarabic.ae/20230824/إعلان-البيان-الختامي-لقمة-بريكس-تفاصيل-تؤثر-على-الأمم-المتحدة-ومجلس-الأمن-1080376247.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, قمة بريكس 2023, مجموعة بريكس
روسيا, قمة بريكس 2023, مجموعة بريكس
روسيا: "بريكس" تواصل المشاورات لتشكيل أدوات تسوية مدفوعات مستقلة عن الغرب
11:22 GMT 25.08.2023 (تم التحديث: 11:35 GMT 25.08.2023) تابعنا عبر
أكّد نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، أن دول "بريكس" تعمل على مواصلة المشاورات بشأن تشكيل أدوات لتسويات المدفوعات بشكل مستقل عن الغرب.
وقال ريابكوف خلال مؤتمر صحفي، عقده اليوم الجمعة، عقب اختتام قمة "بريكس" في جوهانسبرغ، إن "المشاورات جارية حول تشكيل أدوات دفع فعّالة داخل "بريكس"، مستقلة عن الغرب، فضلا عن منصة دولية آمنة للتسويات متعددة الأطراف عبر الحدود".
وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، قد قال في مؤتمر صحفي، عقده أمس الخميس، عقب الاجتماع الدولي لقمة "بريكس2023": "بعض القنوات الغربية تتحدث عن "بريكس" بوصفها "ناديا اقتصاديا"، لقد تفوقنا اقتصاديا على مجموعة السبع، ونحقق الكثير على مستوى الاقتصاد، وهناك الكثير من العمل أمام وزارات الطاقة والنقل والمال، وأمام تلك الوزارات الكثير من المهام التي أشار إليها الرئيس بوتين، بما في ذلك مشروع "الشمال الجنوب"، الذي يربط بين الطرق البحرية الشمالية والجنوبية، وهو ما سيمنح فرصا لمنطقة الدول الأوراسية وكذلك دول الخليج والشرق الأوسط".
واتخذت مجموعة "بريكس" قرارا تاريخيا بضم أعضاء جدد إلى المجموعة، وهي كل من مصر والسعودية والإمارات وإيران وإثيوبيا والأرجنتين لتصبح أعضاء في "بريكس".
وبحسب البيان الختامي، الذي تبناه قادة المجموعة فإن "العضوية الكاملة لدول "بريكس" الجديدة ستبدأ، في 1 يناير/ كانون الثاني 2024".
وقال لافروف: "ستستمر دول "بريكس" بالتنسيق على جميع المنصات الدولية"، مؤكدا أن "موضوع العملة الموحدة لا يزال قيد الدراسة".