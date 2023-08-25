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https://sputnikarabic.ae/20230825/روسيا-تبتكر-طريقة-جديدة-لتخزين-الوقود-النووي-المستهلك-1080404609.html
روسيا تبتكر طريقة جديدة لتخزين الوقود النووي المستهلك
روسيا تبتكر طريقة جديدة لتخزين الوقود النووي المستهلك
صرّح أليكسي فرولوف، رئيس مركز كورشاتوف الوطني للبحوث في منتدى "تكنوبروم - 2023"، بأن العلماء الروس طوروا تقنية جديدة لتخزين الوقود النووي المستهلك. 25.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-25T10:47+0000
2023-08-25T10:47+0000
مجتمع
روسيا
علوم
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وقال أليكسي فرولوف: "يعمل مركز كورشاتوف على تعزيز عملية التخزين الآمن الجاف في حاويات محكمة الإغلاق مملوءة بالغاز. ونتيجة لذلك، سيتم إنشاء رمز حساب يسمح بتثبيت أنظمة التخزين الجاف والنقل وحالات الطوارئ المختلفة".وأضاف: "يعمل حاليا نحو 450 مفاعلا نوويا في العالم، تنتج سنويا نحو 900 طن من الوقود النووي المستهلك. وهذه مشكلة معقدة، وحلها مؤجل للمستقبل".وتابع فرولوف: "في روسيا، يتم تخزين الوقود النووي المستهلك في ما يسمى بمرافق التخزين من نوع حوض السباحة، والتي لها العديد من العيوب، وأهمها ارتفاع تكاليف رأس المال للبناء".وقال: "الآن هناك اتجاه في العالم مفاده أن نقل الوقود النووي المستهلك أصبح مكلفًا للغاية، والوحدات التي نبنيها خارج المفاعلات مكلفة جدا".وأضاف فرولوف: "ستسمح مرافق التخزين الجاف بتخزين الوقود المستهلك مباشرة في المنشآت أو في مناطق إقليمية منفصلة".وقال: "بعد إدخال التكنولوجيا في التنفيذ الصناعي، ستكون روسيا قادرة على خفض تكلفة بناء مرافق تخزين الوقود النووي المستهلك وزيادة القدرة التنافسية للبلاد في مجال الطاقة النووية".
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روسيا, علوم
روسيا, علوم

روسيا تبتكر طريقة جديدة لتخزين الوقود النووي المستهلك

10:47 GMT 25.08.2023
© AFP 2023 / Genya Savilovعمال في خزينة الوقود النووي المستنفد (من النوع الجاف) بالقرب من المحطة النووية "تشيرنوبيل"
عمال في خزينة الوقود النووي المستنفد (من النوع الجاف) بالقرب من المحطة النووية تشيرنوبيل - سبوتنيك عربي, 1920, 25.08.2023
© AFP 2023 / Genya Savilov
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صرّح أليكسي فرولوف، رئيس مركز كورشاتوف الوطني للبحوث في منتدى "تكنوبروم - 2023"، بأن العلماء الروس طوروا تقنية جديدة لتخزين الوقود النووي المستهلك.
وقال أليكسي فرولوف: "يعمل مركز كورشاتوف على تعزيز عملية التخزين الآمن الجاف في حاويات محكمة الإغلاق مملوءة بالغاز. ونتيجة لذلك، سيتم إنشاء رمز حساب يسمح بتثبيت أنظمة التخزين الجاف والنقل وحالات الطوارئ المختلفة".
وأضاف: "يعمل حاليا نحو 450 مفاعلا نوويا في العالم، تنتج سنويا نحو 900 طن من الوقود النووي المستهلك. وهذه مشكلة معقدة، وحلها مؤجل للمستقبل".
وتابع فرولوف: "في روسيا، يتم تخزين الوقود النووي المستهلك في ما يسمى بمرافق التخزين من نوع حوض السباحة، والتي لها العديد من العيوب، وأهمها ارتفاع تكاليف رأس المال للبناء".
وقال: "الآن هناك اتجاه في العالم مفاده أن نقل الوقود النووي المستهلك أصبح مكلفًا للغاية، والوحدات التي نبنيها خارج المفاعلات مكلفة جدا".
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وأضاف فرولوف: "ستسمح مرافق التخزين الجاف بتخزين الوقود المستهلك مباشرة في المنشآت أو في مناطق إقليمية منفصلة".
وقال: "بعد إدخال التكنولوجيا في التنفيذ الصناعي، ستكون روسيا قادرة على خفض تكلفة بناء مرافق تخزين الوقود النووي المستهلك وزيادة القدرة التنافسية للبلاد في مجال الطاقة النووية".
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