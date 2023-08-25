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https://sputnikarabic.ae/20230825/روسيا-والصين-معا-ما-حجم-القوة-البحرية-للدولتين-في-2023؟-1080405379.html
روسيا والصين معا… ما حجم القوة البحرية للدولتين في 2023؟
روسيا والصين معا… ما حجم القوة البحرية للدولتين في 2023؟
تمتلك روسيا والصين معا قوة بحرية لا مثيل لها في العالم، تضم أكثر من 1300 وحدة بحرية بينها نحو 150 غواصة تقليدية ونووية يمكنها الوصول إلى أي مكان حول العالم. 25.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-25T10:39+0000
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وبحسب إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي، لعام 2023، فإن الدولتين تمتلكان أضخم أسطولين حربيين في العالم، ويقدر مجموع قوتهما البحرية بنحو 3 أضعاف القوة البحرية للأسطول الأمريكي.
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انفوجرافيك, инфографика
انفوجرافيك, инфографика

روسيا والصين معا… ما حجم القوة البحرية للدولتين في 2023؟

10:39 GMT 25.08.2023
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تمتلك روسيا والصين معا قوة بحرية لا مثيل لها في العالم، تضم أكثر من 1300 وحدة بحرية بينها نحو 150 غواصة تقليدية ونووية يمكنها الوصول إلى أي مكان حول العالم.
وبحسب إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي، لعام 2023، فإن الدولتين تمتلكان أضخم أسطولين حربيين في العالم، ويقدر مجموع قوتهما البحرية بنحو 3 أضعاف القوة البحرية للأسطول الأمريكي.
روسيا والصين معا… ما حجم القوة البحرية للدولتين في 2023؟ - سبوتنيك عربي
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