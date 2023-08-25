https://sputnikarabic.ae/20230825/زراعة-دماغية-مذهلة-تعطي-أملا-كان-مفقودا-للملايين-فيديو-1080403824.html

زراعة دماغية مذهلة تعطي أملا "كان مفقودا" للملايين... فيديو

زراعة دماغية مذهلة تعطي أملا "كان مفقودا" للملايين... فيديو

نجح العلماء، في حالتين منفصلتين، في القيام بعمليات "زرع الدماغ" والتعلم الآلي لإعادة أصوات المرضى الذين فقدوا أصواتهم، إحداهما بسبب السكتة الدماغية والأخرى... 25.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-25T10:15+0000

2023-08-25T10:15+0000

2023-08-25T10:15+0000

الصحة

علوم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/04/01/1048545979_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_2828a516feac005c429153e8bca61056.jpg

كتبت آن، التي عانت من متلازمة "الانغلاق" بعد إصابتها بسكتة دماغية، في عام 2005: "أريد أن يراني المرضى ويعرفون أن حياتهم لم تنته بعد، أريد أن أُظهر لهم أن الإعاقات لا تحتاج إلى إيقافنا أو إرسالنا إلى أسفل"، وأضافت: "لقد منحني كوني جزءًا من هذه الدراسة إحساسًا بالهدف، وأشعر وكأنني أساهم في المجتمع".تُستخدم الأقطاب الكهربائية لتسجيل النشاط العصبي للشخص، أثناء تفكيره في أداء مهمة معينة، وتُستخدم هذه التسجيلات بعد ذلك لتدريب الأجهزة أو البرامج على أداء هذه المهمة.كان جراح الأعصاب، إدوارد تشانغ، من جامعة كاليفورنيا وزملاؤه مسؤولين عن استعادة الكلام للمريضة آن، بينما أعاد عالم الأعصاب، فرانك ويليت، من جامعة ستانفورد وزملاؤه الكلام إلى، بات بينيت، الذي فقد القدرة على الكلام بسبب مرض الخلايا العصبية الحركية "ALS"، وهي نفس الحالة التي أصابت عالم الفيزياء الراحل، ستيفن هوكينج.استخدم الفريق بيانات وتسجيلات آن، وهي تتحدث قبل إصابتها بالسكتة الدماغية لإنشاء صورة رمزية افتراضية تتحدث بصوتها.ويبلغ معدل خطأ النظام بعد هذا التدريب، 9.1% فقط، ويبلغ معدل الخطأ في مفردات مكونة من 125 ألف كلمة 23.8%، لكن الباحثين لاحظوا أن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها اختبار مثل هذه المفردات الكبيرة باستخدام هذا النوع من التكنولوجيا، ويتفق الجميع على أن النتائج واعدة للغاية، بحسب دراسة نُشرت في مجلة "ساينس أليرت" العلمية.وكتب بينيت: "لقد أثبتت هذه النتائج الأولية هذا المفهوم، وفي نهاية المطاف سوف تلحق التكنولوجيا بالركب لتجعله في متناول الأشخاص الذين لا يستطيعون التحدث بسهولة".

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الصحة, علوم