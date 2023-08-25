https://sputnikarabic.ae/20230825/سجين-أوكراني-يعترف-بسرقة-وقتل-سكان-مقاطعة-نيكولاييف-1080398653.html
أسير أوكراني يعترف بسرقة وقتل سكان مقاطعة نيكولاييف
أسير أوكراني يعترف بسرقة وقتل سكان مقاطعة نيكولاييف
صرّح الجندي الأوكراني ألكسندر شوستاك، الذي تم أسره، للصحفيين، بأن جنودًا أوكرانيين سرقوا منازل وقتلوا مدنيين في قرية ليماني في مقاطعة نيكولاييف. 25.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-25T06:06+0000
2023-08-25T06:06+0000
2023-08-25T06:07+0000
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وقال: "قررنا الحصول على المال وذهبنا إلى المنزل. لم نتوقع أن يكون هناك أشخاص على قيد الحياة. ولكن وفقًا لمرسوم قيادتنا، إذا أردنا القيام بشيء ما، لم يكن من الضروري ترك الشهود".واعترف الجندي الأوكراني بأن هذه ليست حالة معزولة، إذ شهد هو وزميل له عدة حوادث قتل لمدنيين خلال عمليات سطو.ووفقا له، تسببت الأعمال غير القانونية المختلفة التي قام بها الجيش الأوكراني في استياء القرويين. وأثناء توزيع المساعدات الإنسانية، لجأ الناس إلى القادة للشكوى من سلوك الجنود الأوكرانيين، لكن أمروا الناس بالتفرق بطريقة وقحة.وأوضح الجندي الأوكراني أن أحد القادة كان لديه نقطة بيع مسروقات في السوق المحلي. خلال خدمته، حصل شوستاك على نحو 400 ألف هريفنيا مقابل البضائع المسروقة.أقرا أيضا: عسكريون أوكرانيون يعتدون على سيارة مدنية ويقتلون ركابها قرب أوغليدار... فيديوأقرا أيضا: ضابط في البحرية الأمريكية: بايدن يؤخر الهزيمة الحتمية لكييف بقرار يقتل آلاف المدنيينأقرا أيضا: الخارجية الروسية: زيلينسكي يبتز أمريكا بالهجمات الإرهابية ضد المدنيينأقرا أيضا: أسير أوكراني يروي رحلة اقتياده من "جنازة" إلى الاستسلام
https://sputnikarabic.ae/20230805/أسير-أوكراني-يعتقد-أن-أوكرانيا-أصبحت-ساحة-اختبار-للأسلحة-الغربية-1079808826.html
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أسير أوكراني يعترف بسرقة وقتل سكان مقاطعة نيكولاييف
06:06 GMT 25.08.2023 (تم التحديث: 06:07 GMT 25.08.2023) تابعنا عبر
صرّح الجندي الأوكراني ألكسندر شوستاك، الذي تم أسره، للصحفيين، بأن جنودًا أوكرانيين سرقوا منازل وقتلوا مدنيين في قرية ليماني في مقاطعة نيكولاييف.
وقال: "قررنا الحصول على المال وذهبنا إلى المنزل. لم نتوقع أن يكون هناك أشخاص على قيد الحياة. ولكن وفقًا لمرسوم قيادتنا، إذا أردنا القيام بشيء ما، لم يكن من الضروري ترك الشهود".
وأضاف: "عندما كنا نقوم بتحميل (الأشياء المسروقة) كان هناك شخصين مسنين في المنزل وقتلناهما".
واعترف الجندي الأوكراني بأن هذه ليست حالة معزولة، إذ شهد هو وزميل له عدة حوادث قتل لمدنيين خلال عمليات سطو.
وقال شوستاك: "ذهبنا إلى المنزل، ولاحظنا الجيران، وذهبنا إلى منزلهم وأطلقنا النار عليهم من مدفع رشاش داخل المنزل مباشرة حتى لا يتعرفوا علينا من خلال وجوهنا وسيارتنا".
ووفقا له، تسببت الأعمال غير القانونية المختلفة التي قام بها الجيش الأوكراني في استياء القرويين. وأثناء توزيع المساعدات الإنسانية، لجأ الناس إلى القادة للشكوى من سلوك الجنود الأوكرانيين، لكن أمروا الناس بالتفرق بطريقة وقحة.
وأضاف: "تطاير عليه حجر أو زجاجة (على القائد)، لا أتذكر بالضبط، وقد أعطى الأمر بإطلاق النار على السكان المدنيين، ما أدى إلى مقتل خمسة أشخاص، وفر الباقون. ولقد أخذنا المساعدات".
وأوضح الجندي الأوكراني أن أحد القادة كان لديه نقطة بيع مسروقات في السوق المحلي. خلال خدمته، حصل شوستاك على نحو 400 ألف هريفنيا مقابل البضائع المسروقة.