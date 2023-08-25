عربي
- سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230825/سجين-أوكراني-يعترف-بسرقة-وقتل-سكان-مقاطعة-نيكولاييف-1080398653.html
أسير أوكراني يعترف بسرقة وقتل سكان مقاطعة نيكولاييف
أسير أوكراني يعترف بسرقة وقتل سكان مقاطعة نيكولاييف
صرّح الجندي الأوكراني ألكسندر شوستاك، الذي تم أسره، للصحفيين، بأن جنودًا أوكرانيين سرقوا منازل وقتلوا مدنيين في قرية ليماني في مقاطعة نيكولاييف. 25.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-25T06:06+0000
2023-08-25T06:07+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/06/0a/1063366753_0:291:3073:2019_1920x0_80_0_0_6001e14bd483c7cfa3ba6a878b8f103f.jpg
وقال: "قررنا الحصول على المال وذهبنا إلى المنزل. لم نتوقع أن يكون هناك أشخاص على قيد الحياة. ولكن وفقًا لمرسوم قيادتنا، إذا أردنا القيام بشيء ما، لم يكن من الضروري ترك الشهود".واعترف الجندي الأوكراني بأن هذه ليست حالة معزولة، إذ شهد هو وزميل له عدة حوادث قتل لمدنيين خلال عمليات سطو.ووفقا له، تسببت الأعمال غير القانونية المختلفة التي قام بها الجيش الأوكراني في استياء القرويين. وأثناء توزيع المساعدات الإنسانية، لجأ الناس إلى القادة للشكوى من سلوك الجنود الأوكرانيين، لكن أمروا الناس بالتفرق بطريقة وقحة.وأوضح الجندي الأوكراني أن أحد القادة كان لديه نقطة بيع مسروقات في السوق المحلي. خلال خدمته، حصل شوستاك على نحو 400 ألف هريفنيا مقابل البضائع المسروقة.أقرا أيضا: عسكريون أوكرانيون يعتدون على سيارة مدنية ويقتلون ركابها قرب أوغليدار... فيديوأقرا أيضا: ضابط في البحرية الأمريكية: بايدن يؤخر الهزيمة الحتمية لكييف بقرار يقتل آلاف المدنيينأقرا أيضا: الخارجية الروسية: زيلينسكي يبتز أمريكا بالهجمات الإرهابية ضد المدنيينأقرا أيضا: أسير أوكراني يروي رحلة اقتياده من "جنازة" إلى الاستسلام
https://sputnikarabic.ae/20230805/أسير-أوكراني-يعتقد-أن-أوكرانيا-أصبحت-ساحة-اختبار-للأسلحة-الغربية-1079808826.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/06/0a/1063366753_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_dced5af3dd6ec9919e321b7c51292620.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, العالم
روسيا, العالم

أسير أوكراني يعترف بسرقة وقتل سكان مقاطعة نيكولاييف

06:06 GMT 25.08.2023 (تم التحديث: 06:07 GMT 25.08.2023)
© Sputnik . Игорь Маслов / الانتقال إلى بنك الصورالعثور على مقبرة جماعية لجنود الجيش الأوكراني قرب بلدة ديبالتسيفو
العثور على مقبرة جماعية لجنود الجيش الأوكراني قرب بلدة ديبالتسيفو - سبوتنيك عربي, 1920, 25.08.2023
© Sputnik . Игорь Маслов
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegramNabd
صرّح الجندي الأوكراني ألكسندر شوستاك، الذي تم أسره، للصحفيين، بأن جنودًا أوكرانيين سرقوا منازل وقتلوا مدنيين في قرية ليماني في مقاطعة نيكولاييف.
وقال: "قررنا الحصول على المال وذهبنا إلى المنزل. لم نتوقع أن يكون هناك أشخاص على قيد الحياة. ولكن وفقًا لمرسوم قيادتنا، إذا أردنا القيام بشيء ما، لم يكن من الضروري ترك الشهود".

وأضاف: "عندما كنا نقوم بتحميل (الأشياء المسروقة) كان هناك شخصين مسنين في المنزل وقتلناهما".

واعترف الجندي الأوكراني بأن هذه ليست حالة معزولة، إذ شهد هو وزميل له عدة حوادث قتل لمدنيين خلال عمليات سطو.

وقال شوستاك: "ذهبنا إلى المنزل، ولاحظنا الجيران، وذهبنا إلى منزلهم وأطلقنا النار عليهم من مدفع رشاش داخل المنزل مباشرة حتى لا يتعرفوا علينا من خلال وجوهنا وسيارتنا".

العلم الأوكراني - سبوتنيك عربي, 1920, 05.08.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أسير أوكراني يعتقد أن أوكرانيا أصبحت ساحة اختبار للأسلحة الغربية
5 أغسطس, 09:15 GMT
ووفقا له، تسببت الأعمال غير القانونية المختلفة التي قام بها الجيش الأوكراني في استياء القرويين. وأثناء توزيع المساعدات الإنسانية، لجأ الناس إلى القادة للشكوى من سلوك الجنود الأوكرانيين، لكن أمروا الناس بالتفرق بطريقة وقحة.

وأضاف: "تطاير عليه حجر أو زجاجة (على القائد)، لا أتذكر بالضبط، وقد أعطى الأمر بإطلاق النار على السكان المدنيين، ما أدى إلى مقتل خمسة أشخاص، وفر الباقون. ولقد أخذنا المساعدات".

وأوضح الجندي الأوكراني أن أحد القادة كان لديه نقطة بيع مسروقات في السوق المحلي. خلال خدمته، حصل شوستاك على نحو 400 ألف هريفنيا مقابل البضائع المسروقة.
أقرا أيضا: عسكريون أوكرانيون يعتدون على سيارة مدنية ويقتلون ركابها قرب أوغليدار... فيديو
أقرا أيضا: ضابط في البحرية الأمريكية: بايدن يؤخر الهزيمة الحتمية لكييف بقرار يقتل آلاف المدنيين
أقرا أيضا: الخارجية الروسية: زيلينسكي يبتز أمريكا بالهجمات الإرهابية ضد المدنيين
أقرا أيضا: أسير أوكراني يروي رحلة اقتياده من "جنازة" إلى الاستسلام
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Работа самоходной артиллерийской установки Акация ВС РФ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:21 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала