https://sputnikarabic.ae/20230825/سماء-اليونان-تتحول-إلى-اللون-البرتقالي-فيديو-1080403409.html
سماء اليونان تتحول إلى اللون البرتقالي... فيديو
سماء اليونان تتحول إلى اللون البرتقالي... فيديو
تم تداول مقاطع فيديو يظهر تحول سماء مدينة ألكسندروبولي الساحلية في اليونان، إلى اللون البرتقالي جراء دخان حرائق الغابات. 25.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-25T09:54+0000
2023-08-25T09:54+0000
2023-08-25T09:54+0000
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واضطر العديد من مرضى المستشفيات في المدينة إلى الخروج منها، وأجبرت الحرائق آلاف السكان على إخلاء مناطقهم.وتتصاعد حدة الحرائق في كندا واليونان وجزر الكناري الإسبانية، بينما تتأهب فرنسا لموجة حر غير عادية، قد تؤدي لاندلاع حرائق في مختلف أنحاء البلاد.ومنذ خمسة أيام، يتواصل اشتعال النيران في مناطق قريبة من المدينة، وإلى الغرب على طول الساحل، كما تحاول فرق الإطفاء أيضا الحيلولة دون امتداد الحريق من سفوح جبل بارنيثا إلى مناطق الشمال الغربي من العاصمة أثينا.وتسببت الرياح القوية في عرقلة جهود فرق الإطفاء وكذلك الارتفاع الكبير في درجات الحرارة، التي وصلت إلى 40 درجة مئوية (104 فهرنهايت).
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو, العالم
سماء اليونان تتحول إلى اللون البرتقالي... فيديو
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تم تداول مقاطع فيديو يظهر تحول سماء مدينة ألكسندروبولي الساحلية في اليونان، إلى اللون البرتقالي جراء دخان حرائق الغابات.
واضطر العديد من مرضى المستشفيات في المدينة إلى الخروج منها، وأجبرت الحرائق آلاف السكان على إخلاء مناطقهم.
وتتصاعد حدة الحرائق في كندا واليونان وجزر الكناري الإسبانية، بينما تتأهب فرنسا لموجة حر غير عادية، قد تؤدي لاندلاع حرائق في مختلف أنحاء البلاد.
ومنذ خمسة أيام، يتواصل اشتعال النيران في مناطق قريبة من المدينة، وإلى الغرب على طول الساحل، كما تحاول فرق الإطفاء أيضا الحيلولة دون امتداد الحريق من سفوح جبل بارنيثا إلى مناطق الشمال الغربي من العاصمة أثينا.
وتسببت الرياح القوية في عرقلة جهود فرق الإطفاء وكذلك الارتفاع الكبير في درجات الحرارة، التي وصلت إلى 40 درجة مئوية (104 فهرنهايت).