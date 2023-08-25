https://sputnikarabic.ae/20230825/شركة-روسنفط-تطور-تكنولوجيا-جديدة-للتكسير-الهيدروليكي-1080419002.html
شركة "روسنفط" تطور تكنولوجيا جديدة للتكسير الهيدروليكي
شركة "روسنفط" تطور تكنولوجيا جديدة للتكسير الهيدروليكي
أعلنت المؤسسة الروسية للنفط "روسنفط"، اليوم الجمعة، أنها طورت تكنولوجيا جديدة للتكسير الهيدروليكي من شأنها زيادة إنتاجية الآبار في الحقول ذات البنية الجيولوجية... 25.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-25T15:10+0000
2023-08-25T15:10+0000
2023-08-25T15:10+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
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موسكو- سبوتنيك. وقالت الشركة في بيان صحفي: "طور متخصصون من معهد "روسنفط" للبحث العلمي في مدينة أوفا، تكنولوجيا مبتكرة للتكسير الهيدروليكي المتعدد المراحل، للصخور ذات النفاذية المنخفضة للغاية".وأضاف البيان أنه بفضل استخدام هذه التكنولوجيا في بئرين من تكوين "باجينوف" الجيولوجي، تم الحصول على تدفق حر للنفط بمعدلات تدفق عالية تبلغ 80 و200 طن يوميًا، على التوالي؛ وهو ضعف المعدل الذي تم الحصول عليه سابقًا في منشآت مماثلة.ومن المقرر أن تستمر الأنشطة التجريبية في 16 بئرًا أفقيًا أخرى في حقول "روسنفط"؛ وإمكانات تطبيق التكنولوجيا هي أكثر من ألف بئر.وسيؤدي تطوير الابتكار إلى زيادة إنتاج نفط "باجينوف"، من خلال استخدام هذه التكنولوجيا في تطوير حقول جديدة في جميع أنحاء غرب سيبيريا، حيث يقع هناك تكوين "باجينوف" الجيولوجي على مساحة 1 مليون كيلومتر مربع. ويُعد تطوير الإمكانات التكنولوجية أحد العناصر الأساسية لاستراتيجية "روسنفط - 2030" وتعطي الشركة الأولوية للابتكار، حيث تحدد الريادة التكنولوجية كعامل تنافسي رئيسي في سوق النفط.
https://sputnikarabic.ae/20221207/روسنفط-تعلن-ارتفاع-صادرات-النفط-بنحو-5-إلى-آسيا-1070931952.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم
شركة "روسنفط" تطور تكنولوجيا جديدة للتكسير الهيدروليكي
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أعلنت المؤسسة الروسية للنفط "روسنفط"، اليوم الجمعة، أنها طورت تكنولوجيا جديدة للتكسير الهيدروليكي من شأنها زيادة إنتاجية الآبار في الحقول ذات البنية الجيولوجية المعقدة.
موسكو- سبوتنيك. وقالت الشركة في بيان صحفي: "طور متخصصون من معهد "روسنفط" للبحث العلمي في مدينة أوفا، تكنولوجيا مبتكرة للتكسير الهيدروليكي المتعدد المراحل، للصخور ذات النفاذية المنخفضة للغاية".
سيؤدي ذلك إلى زيادة إنتاجية الآبار في الحقول ذات البنية الجيولوجية المعقدة بمقدار 2-3 مرات.
وأضاف البيان أنه بفضل استخدام هذه التكنولوجيا في بئرين من تكوين "باجينوف" الجيولوجي، تم الحصول على تدفق حر للنفط بمعدلات تدفق عالية تبلغ 80 و200 طن يوميًا، على التوالي؛ وهو ضعف المعدل الذي تم الحصول عليه سابقًا في منشآت مماثلة.
وأظهرت النتائج التي تم الحصول عليها آفاق واعدة لتكنولوجيا التكسير الهيدروليكي المتعدد المراحل للصخور ذات النفاذية المنخفضة للغاية وإمكانية تطويرها بشكل أكبر.
ومن المقرر أن تستمر الأنشطة التجريبية في 16 بئرًا أفقيًا أخرى في حقول "روسنفط"؛ وإمكانات تطبيق التكنولوجيا هي أكثر من ألف بئر.
وسيؤدي تطوير الابتكار إلى زيادة إنتاج نفط
"باجينوف"، من خلال استخدام هذه التكنولوجيا في تطوير حقول جديدة في جميع أنحاء غرب سيبيريا، حيث يقع هناك تكوين "باجينوف" الجيولوجي على مساحة 1 مليون كيلومتر مربع. ويُعد تطوير الإمكانات التكنولوجية أحد العناصر الأساسية لاستراتيجية "روسنفط - 2030" وتعطي الشركة الأولوية للابتكار، حيث تحدد الريادة التكنولوجية كعامل تنافسي رئيسي في سوق النفط.